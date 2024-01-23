Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку - 23.01.2024 Украина.ру
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Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку - 23.01.2024 Украина.ру
Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
Удары ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя назвать ответом на атаку ВСУ по Донецку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в телефонном интервью "Радио Маяк"
2024-01-23T12:46
2024-01-23T12:46
новости
дмитрий песков
вс рф
всу
донецк
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харьков
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Главное отличие российской армии от армии киевского режима состоит в том, что российские военные не бьют по мирному населению, заявил Песков."Мы продолжаем СВО и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению. В отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - процитировал слова Пескова телеграм-канал радиостанции.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.
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новости, дмитрий песков, вс рф, всу, донецк, киев, харьков
Новости, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ, Донецк, Киев, Харьков

Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку

12:46 23.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Удары ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя назвать ответом на атаку ВСУ по Донецку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в телефонном интервью "Радио Маяк"
Главное отличие российской армии от армии киевского режима состоит в том, что российские военные не бьют по мирному населению, заявил Песков.
"Мы продолжаем СВО и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению. В отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - процитировал слова Пескова телеграм-канал радиостанции.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Вчера, 13:25
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле ДонецкаКиевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Так атаки ВСУ на рынок в Донецке и гражданскую инфраструктуру России 22 января прокомментировал "Радио Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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