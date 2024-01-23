Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
Удары ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя назвать ответом на атаку ВСУ по Донецку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в телефонном интервью "Радио Маяк"
Главное отличие российской армии от армии киевского режима состоит в том, что российские военные не бьют по мирному населению, заявил Песков.
"Мы продолжаем СВО и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению. В отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - процитировал слова Пескова телеграм-канал радиостанции.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.
Вчера, 13:25Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле ДонецкаКиевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Так атаки ВСУ на рынок в Донецке и гражданскую инфраструктуру России 22 января прокомментировал "Радио Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков