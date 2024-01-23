https://ukraina.ru/20240123/1052840883.html

Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку

Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку - 23.01.2024 Украина.ру

Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку

Удары ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя назвать ответом на атаку ВСУ по Донецку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в телефонном интервью "Радио Маяк"

2024-01-23T12:46

2024-01-23T12:46

2024-01-23T12:46

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Главное отличие российской армии от армии киевского режима состоит в том, что российские военные не бьют по мирному населению, заявил Песков."Мы продолжаем СВО и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению. В отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - процитировал слова Пескова телеграм-канал радиостанции.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.

https://ukraina.ru/20240122/1052818525.html

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новости, дмитрий песков, вс рф, всу, донецк, киев, харьков