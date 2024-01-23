https://ukraina.ru/20240123/1052840669.html

"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН

"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН - 23.01.2024 Украина.ру

"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН

22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк

2024-01-23T13:27

2024-01-23T13:27

2024-01-23T13:27

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В преддверии мероприятия постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Россию за призыв к проведению "ещё одного заседания" по этой теме, назвав это попыткой Москвы "своей агрессивной войны против Украины". Тем не менее, никаких демаршей устраивать не стал и внимательно слушал, что говорил глава МИД РФ.В самом начале выступления министр назвал ключевой фактор, препятствующий поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, - это продолжающаяся поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению "стратегического поражения" или хотя бы по ослаблению России.Покровители "с маниакальной настойчивостью" толкают Украину к бессмысленному военному противостоянию даже на фоне полного провала ВСУ, а делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима нынешнего президента Владимира Зеленского якобы представляет собой "экзистенциальную угрозу" для украинцев, которых Россия хочет "поработить". Но, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды, подчеркнул Лавров."Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы: неслучайно в России после 2014 года нашли спасение почти 7 млн украинцев. Мы были вынуждены начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство", - напомнил глава МИД РФ.Западные политики не просто не пытались остановить украинские власти, а, наоборот, под прикрытием Минских соглашений, призванных положить конец конфликту на Донбассе, вооружали Украину и готовили её к войне против России, что признали Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко, подписавшие документ."Причина, по которой Запад повёл себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне и в других столицах в последнее время её открыто озвучивали: не теряя жизней собственных солдат, Запад ведёт руками украинцев войну с Россией, которую надо "поставить на место". Президент США Джо Байден даже назвал подобную ситуацию "прекрасной инвестицией"", - сказал Лавров.Он напомнил и о других откровениях представителей американской администрации: 90% военного бюджета, выделяемого Украине, остаётся в Соединённых Штатах, идёт на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружений, а продолжение помощи Украине – это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, гарантия создания новых рабочих мест в США."Словно речь идёт не о финансировании войны, уже унесший сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте", - отметил глава МИД РФ.Отдельно Лавров обратился к европейцам, точнее, к их здравомыслящей части, призвав наконец очнуться и понять, что при помощи режима Зеленского США не только ведут войну против России, но и решают стратегическую задачу резкого ослабления Европы как экономического конкурента, подорвав её энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в экономике и социальной сфере."При этом большинство членов ЕС продолжает послушно выполнять приказы Вашингтона о поставках всё новых партий оружия Киеву, опустошая свои арсеналы, которые, конечно же, будут восполнены закупками продукции американского военно-промышленного комплекса. На это европейцев заставят найти деньги. Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря 2023 года и 21 января по рынкам и магазинам Донецка", - подчеркнул министр.Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены, заявил в своём выступлении на заседании заместитель Высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо. Он обратил внимание на тот факт, что в последние месяцы ВСУ получали в рамках военной помощи от других стран тяжёлые вооружения, в том числе танки, бронированные машины, боевые самолёты и вертолёты, крупнокалиберные артиллерийские и ракетные системы, беспилотники, боеприпасы с дистанционным управлением, стрелковое оружие и легкое вооружение. При этом он уличил отдельные государства в передаче беспилотников, баллистических ракет и боеприпасов российским вооружённым силам, хотя никаких доказательств этого нет."Единственный способ положить конец страданиям и разрушениям – это прекратить войну", –заявил Эбо."Мы уже не раз слышали лукавый тезис, сводящийся к тому, что "если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина, закончится Украина". Требуя от России прекратить специальную военную операцию, они (Запад – ред.) прекрасно понимают, что если бы это вдруг произошло, то киевский режим, зализав раны, продолжил бы курс на истребление всего русского и существовавшей на этой земле веками русской культурной, исторической и религиозной идентичности. Режим Зеленского и дальше продвигал бы чуждый для большинства населения махровый человеконенавистнический национализм, героизировал тех, кто вместе с нацистами уничтожал в годы Второй мировой войны сотни тысяч евреев, цыган, русских, поляков, украинцев. Укреплялась бы диктатура, продолжалась борьба с оппозицией и любым инакомыслием, множились ряды политзаключенных. А западные демократии стали бы всё так же смотреть на происходящее сквозь пальцы и одобрительно помалкивать", - заявил глава МИД РФ.Как молчат на Западе, например, о смерти в замученного в застенках СБУ журналиста Гонсало Лиры, имевшего гражданства США и Чили, который критиковал действия украинских властей. Как молчат об инсценировке в Буче в апреле 2022 года, хотя свидетельств тому достаточно, Лавров напомнил, что неоднократно лично обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой требования предоставить хотя бы имена тех, кого якобы убили тогда российские военнослужащие, но всё безрезультатно.Позже журналисты спросили официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, связывалась ли украинская сторона с ООН по вопросу предоставления списка погибших в Буче, но он ушёл от ответа на этот вопрос."А что произойдёт, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах и храмах и в качестве "пушечного мяса" бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, "за демократические ценности". Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет. Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что её сметут на следующий день после окончания войны. Они вместе саботировали Минские соглашения, вмести растоптали шанс в апреле 2022 года, когда США и Великобритания запретили Киеву заключать мирный договор. Не хотят они мира и сегодня, несмотря на то, что киевский режим выживает только благодаря западным подачкам. Это признают даже его "говорящие головы", - заявил Лавров.Например, в начале декабря 2023 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на мероприятии, организованном Конгрессом США в Институте мира (USIP), говорил, что без бюджетной поддержки Вашингтона Украине будет трудно поддерживать население, а без американского оружия есть большой риск поражения ВСУ.По словам Лаврова, большинство жителей Украины начинает понимать, кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и "отменяя" нашу общую историю, изменения в сознании украинцев отчётливо видны в соцсетях. Даже несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о жизни в Крыму и недавно воссоединившихся с РФ регионах: люди разных национальностей живут в мире и согласии, инфраструктура развивается, проблемы людей решаются властями – разница с положением дел на Украине настолько разительна, что скрывать правду сложно."Мы никогда не отказывались от [реализации целей СВО мирным путём] и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного 10-летнего разграбления страны и насилия над её народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации. Все иные якобы мирные планы, платформы и "формулы", с которыми по-прежнему тщетно носятся киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков", - заявил Лавров.Киев твердил, что послевоенное устройство будет обсуждать исключительно на основе "формулы мира" Зеленского, которая по сути представляет план капитуляции России, на что Москва, естественно, не согласна. Этот план украинские чиновники обсуждают с западными коллегами и пытаются перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, имеющего темные связи с РФ, но всё тщетно – прошедшие раунды переговоров завершились безрезультатно, а главным итогом встречи этого формата в Давосе журналисты назвали общее фото политиков."Все эти "формулы" – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому "крестовый поход" против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока ещё есть время", - подытожил Лавров.По мнению политолога Ивана Мезюхо, каждое выступление главы МИД РФ во время спецоперации западные СМИ буквально растаскивают на цитаты."Я думаю, что в свете неудач украинской стороны на фронте заявления Сергея Лаврова будут иметь весомое значение в плане оценок Западом всех рисков относительно продолжения их участия в украинском кейсе", — считает эксперт.Зеленский же, несмотря на огромные средства, потраченные Западом на поддержку Киева в надежде на какой-то позитивный результат, этого самого результата так и не показал, добавил Мезюхо."Поэтому я думаю, что иностранные дипломаты и в целом западное политическое сообщество будут внимательно следить за речью и международными контактами Лаврова и, соответственно, делать выводы, исходя из того, что будет сказано и с кем будут проведены двусторонние консультации по тем или иным вопросам", — сказал политолог.

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эксклюзив, россия, сергей лавров, совбез оон, украина, спецоперация, всу, сша, оружие