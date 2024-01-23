Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга
Бои начались непосредственно на улицах на улицах Авдеевки. Донецкие подразделения штурмуют укрепрайон, созданный в части ПВО
В это воскресенье ВСУ совершили очередное военное преступление, обстреляв из артиллерии рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Погибли 28 человек, 25 получили ранения. В ДНР объявлен траур.
"Это был комбинированный артиллерийский удар из Курахово и Краногоровки, расположенных к западу от Донецка. Всего было выпущено примерно 19 снарядов калибра 152-мм и 155-мм.
Обстрел длился 30 минут. В течение этого времени было 3-4 волны обстрелов. ВСУ как всегда использовали свою обычную террористическую тактику: первый удар, к людям – убитым и раненным – бегут на помощь местные жители.
Тут следует второй удар – опять погибшие и раненные, потом приезжают скорая и МЧС – снова удар, снова жертвы, потом опять удар… В итоге – такое большое число жертв", - объясняет ситуацию изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.
Что касается ситуации на донецком фронте, есть заметные успехи на авдеевском фронте. Что касается российского наступления на Угледар, то оно идет в эти дни медленно. Причина – плохая погода: то мороз, то потепление, которое приводит к распутице и слякоти. Всё вязнет – и техника, и бойцы.
28 ноября 2023, 17:05Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФПосле того, как в прошедшую субботу Авдеевская промзона ("промка"), важный украинский оборонительный рубеж на юге Авдеевки, полностью перешла под контроль донецких подразделений, российская армия взяла оперативную паузу. Сейчас ее бойцы там окапываются и успешно отражают контратаки ВСУ
"За Георгиевку, населенный пункт между Марьинкой и Курахово, продолжаются бои. Наши обхватывают ее с флангов. Населенный пункт Победа, который лежит на пути к Угдедару: там у нас есть продвижение, но постоянная смена погоды с минуса на плюс и обратно замедляют наступление. Наступать очень трудно.
Новомихайловку, которая тоже расположена на угледарском направлении, в лоб взять не удается. Там работают наши "Солнцепеки". Обходим Новомихайловку и пытаемся взять село Парасковеевку.
Наши бойцы из-за погодных условий смени обувь – берцы сняли. Теперь они воюют в этим местах в теплых рыбацких сапогах. Снег тает – земля очень вязкая. Вот сегодня минусовая температура, но пригрело солнышко – всё начало опять таять", – рассказывает Бобкова о ситуации под Донецком.
В Авдеевке донецкие подразделения прорвали украинскую оборону на юге города и вошли непосредственно в него. Бои уже идут на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной.
"В российских пабликах почему-то пишут не Чернышевского, а Чернышевская, неправильно транслируя название с украинского. Чернышевский не подвергся "декоммунизации", так как он и Герцен для украинцев – борцы с "тюрьмой народов" и прочим "царским самодержавием". Так что улицы с их именами на Украине еще сохранились.
Наши с юга прорвались в районе укрепрайона "Царская охота" (по имени ресторана), а также прямо сейчас мы ведем бои за "Радар" – это хорошо укрепленная часть ПВО. По легендам, которые ходят среди наших солдат, там якобы есть туннели, ведущие в город. Но это все неточно.
Вокруг Авдеевки – очень много садовых товариществ и сейчас в них идут бои. То наши атакуют, то ВСУ контратакуют.
Очень сложными будут предстоящие бои в а авдеевском соцгородке. Там сплошные панельные девятиэтажки. На крышах засели снайпера, корректировщики огня и минометные отделения. Хотя наша авиация разносит все это ФАБами, но панелек еще полно", – сообщила Бобкова.
16 января, 10:35Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУРоссийская армия и Первый (донецкий) корпус продолжают медленное наступление на Курахово и Угледар, отодвигая врага от столицы ДНР все дальше и дальше. Эти направления признаны более перспективными, чем достаточно хорошо укрепленная Авдеевка
По ее словам, в ВСУ сейчас происходят серьезные преобразования.
"Вот у нас, в армии дроноводы – операторы дронов - это просто боевые единицы в том или ином подразделении, а в украинской армии их сейчас выделили в отдельное подразделение. Чуть ли не в бригады. Это очень повышает боевой уровень ВСУ благодаря мобильности операторов дронов.
Если надо, их перекидывают с одного участка фронта на другой. А у нас надо договариваться между подразделениями о том, что нужны дроны с дроноводами. Бюрократия. А это все время".