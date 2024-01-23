Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга - 23.01.2024 Украина.ру
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Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга
Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга - 23.01.2024 Украина.ру
Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга
Бои начались непосредственно на улицах на улицах Авдеевки. Донецкие подразделения штурмуют укрепрайон, созданный в части ПВО
2024-01-23T04:03
2024-01-23T04:03
сво
эксклюзив
авдеевка
марьинка
угледар
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В это воскресенье ВСУ совершили очередное военное преступление, обстреляв из артиллерии рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Погибли 28 человек, 25 получили ранения. В ДНР объявлен траур."Это был комбинированный артиллерийский удар из Курахово и Краногоровки, расположенных к западу от Донецка. Всего было выпущено примерно 19 снарядов калибра 152-мм и 155-мм. Обстрел длился 30 минут. В течение этого времени было 3-4 волны обстрелов. ВСУ как всегда использовали свою обычную террористическую тактику: первый удар, к людям – убитым и раненным – бегут на помощь местные жители.Тут следует второй удар – опять погибшие и раненные, потом приезжают скорая и МЧС – снова удар, снова жертвы, потом опять удар… В итоге – такое большое число жертв", - объясняет ситуацию изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.Что касается ситуации на донецком фронте, есть заметные успехи на авдеевском фронте. Что касается российского наступления на Угледар, то оно идет в эти дни медленно. Причина – плохая погода: то мороз, то потепление, которое приводит к распутице и слякоти. Всё вязнет – и техника, и бойцы."За Георгиевку, населенный пункт между Марьинкой и Курахово, продолжаются бои. Наши обхватывают ее с флангов. Населенный пункт Победа, который лежит на пути к Угдедару: там у нас есть продвижение, но постоянная смена погоды с минуса на плюс и обратно замедляют наступление. Наступать очень трудно. Новомихайловку, которая тоже расположена на угледарском направлении, в лоб взять не удается. Там работают наши "Солнцепеки". Обходим Новомихайловку и пытаемся взять село Парасковеевку.Наши бойцы из-за погодных условий смени обувь – берцы сняли. Теперь они воюют в этим местах в теплых рыбацких сапогах. Снег тает – земля очень вязкая. Вот сегодня минусовая температура, но пригрело солнышко – всё начало опять таять", – рассказывает Бобкова о ситуации под Донецком.В Авдеевке донецкие подразделения прорвали украинскую оборону на юге города и вошли непосредственно в него. Бои уже идут на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной."В российских пабликах почему-то пишут не Чернышевского, а Чернышевская, неправильно транслируя название с украинского. Чернышевский не подвергся "декоммунизации", так как он и Герцен для украинцев – борцы с "тюрьмой народов" и прочим "царским самодержавием". Так что улицы с их именами на Украине еще сохранились.Наши с юга прорвались в районе укрепрайона "Царская охота" (по имени ресторана), а также прямо сейчас мы ведем бои за "Радар" – это хорошо укрепленная часть ПВО. По легендам, которые ходят среди наших солдат, там якобы есть туннели, ведущие в город. Но это все неточно.Вокруг Авдеевки – очень много садовых товариществ и сейчас в них идут бои. То наши атакуют, то ВСУ контратакуют.Очень сложными будут предстоящие бои в а авдеевском соцгородке. Там сплошные панельные девятиэтажки. На крышах засели снайпера, корректировщики огня и минометные отделения. Хотя наша авиация разносит все это ФАБами, но панелек еще полно", – сообщила Бобкова.По ее словам, в ВСУ сейчас происходят серьезные преобразования."Вот у нас, в армии дроноводы – операторы дронов - это просто боевые единицы в том или ином подразделении, а в украинской армии их сейчас выделили в отдельное подразделение. Чуть ли не в бригады. Это очень повышает боевой уровень ВСУ благодаря мобильности операторов дронов. Если надо, их перекидывают с одного участка фронта на другой. А у нас надо договариваться между подразделениями о том, что нужны дроны с дроноводами. Бюрократия. А это все время".
https://ukraina.ru/20231128/1051523474.html
https://ukraina.ru/20240116/1052711993.html
авдеевка
марьинка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, эксклюзив, авдеевка, марьинка, угледар
СВО, Эксклюзив, Авдеевка, Марьинка, Угледар

Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга

04:03 23.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бои начались непосредственно на улицах на улицах Авдеевки. Донецкие подразделения штурмуют укрепрайон, созданный в части ПВО
В это воскресенье ВСУ совершили очередное военное преступление, обстреляв из артиллерии рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Погибли 28 человек, 25 получили ранения. В ДНР объявлен траур.
"Это был комбинированный артиллерийский удар из Курахово и Краногоровки, расположенных к западу от Донецка. Всего было выпущено примерно 19 снарядов калибра 152-мм и 155-мм.
Обстрел длился 30 минут. В течение этого времени было 3-4 волны обстрелов. ВСУ как всегда использовали свою обычную террористическую тактику: первый удар, к людям – убитым и раненным – бегут на помощь местные жители.
Тут следует второй удар – опять погибшие и раненные, потом приезжают скорая и МЧС – снова удар, снова жертвы, потом опять удар… В итоге – такое большое число жертв", - объясняет ситуацию изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.
Что касается ситуации на донецком фронте, есть заметные успехи на авдеевском фронте. Что касается российского наступления на Угледар, то оно идет в эти дни медленно. Причина – плохая погода: то мороз, то потепление, которое приводит к распутице и слякоти. Всё вязнет – и техника, и бойцы.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 17:05
Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФПосле того, как в прошедшую субботу Авдеевская промзона ("промка"), важный украинский оборонительный рубеж на юге Авдеевки, полностью перешла под контроль донецких подразделений, российская армия взяла оперативную паузу. Сейчас ее бойцы там окапываются и успешно отражают контратаки ВСУ
"За Георгиевку, населенный пункт между Марьинкой и Курахово, продолжаются бои. Наши обхватывают ее с флангов. Населенный пункт Победа, который лежит на пути к Угдедару: там у нас есть продвижение, но постоянная смена погоды с минуса на плюс и обратно замедляют наступление. Наступать очень трудно.
Новомихайловку, которая тоже расположена на угледарском направлении, в лоб взять не удается. Там работают наши "Солнцепеки". Обходим Новомихайловку и пытаемся взять село Парасковеевку.
Наши бойцы из-за погодных условий смени обувь – берцы сняли. Теперь они воюют в этим местах в теплых рыбацких сапогах. Снег тает – земля очень вязкая. Вот сегодня минусовая температура, но пригрело солнышко – всё начало опять таять", – рассказывает Бобкова о ситуации под Донецком.
В Авдеевке донецкие подразделения прорвали украинскую оборону на юге города и вошли непосредственно в него. Бои уже идут на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной.
"В российских пабликах почему-то пишут не Чернышевского, а Чернышевская, неправильно транслируя название с украинского. Чернышевский не подвергся "декоммунизации", так как он и Герцен для украинцев – борцы с "тюрьмой народов" и прочим "царским самодержавием". Так что улицы с их именами на Украине еще сохранились.
Наши с юга прорвались в районе укрепрайона "Царская охота" (по имени ресторана), а также прямо сейчас мы ведем бои за "Радар" – это хорошо укрепленная часть ПВО. По легендам, которые ходят среди наших солдат, там якобы есть туннели, ведущие в город. Но это все неточно.
Вокруг Авдеевки – очень много садовых товариществ и сейчас в них идут бои. То наши атакуют, то ВСУ контратакуют.
Очень сложными будут предстоящие бои в а авдеевском соцгородке. Там сплошные панельные девятиэтажки. На крышах засели снайпера, корректировщики огня и минометные отделения. Хотя наша авиация разносит все это ФАБами, но панелек еще полно", – сообщила Бобкова.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 10:35
Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУРоссийская армия и Первый (донецкий) корпус продолжают медленное наступление на Курахово и Угледар, отодвигая врага от столицы ДНР все дальше и дальше. Эти направления признаны более перспективными, чем достаточно хорошо укрепленная Авдеевка
По ее словам, в ВСУ сейчас происходят серьезные преобразования.
"Вот у нас, в армии дроноводы – операторы дронов - это просто боевые единицы в том или ином подразделении, а в украинской армии их сейчас выделили в отдельное подразделение. Чуть ли не в бригады. Это очень повышает боевой уровень ВСУ благодаря мобильности операторов дронов.
Если надо, их перекидывают с одного участка фронта на другой. А у нас надо договариваться между подразделениями о том, что нужны дроны с дроноводами. Бюрократия. А это все время".
 
СВОЭксклюзивАвдеевкаМарьинкаУгледар
 
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04:03Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга
20:54Великий круговорот бандеровцев в природе
20:24Что происходит в Донецке после массового обстрела, который устроила Украина: видео с места трагедии
18:40Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
17:41Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
17:40"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
17:31Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку
17:11Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
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