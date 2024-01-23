Другая "тридцатьчетвёрка". 80 лет танку Т-34-85 - 23.01.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240123/1042864263.html
Другая "тридцатьчетвёрка". 80 лет танку Т-34-85
Другая "тридцатьчетвёрка". 80 лет танку Т-34-85 - 23.01.2024 Украина.ру
Другая "тридцатьчетвёрка". 80 лет танку Т-34-85
Знаменитый Т-34 воспет в мемуарах и специальной литературе как исключительно мощный, надёжный, технологичный и удобный танк. Однако из той же литературы мы... Украина.ру, 23.01.2024
2024-01-23T17:04
2024-01-23T17:04
история
история
танки
великая отечественная война
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Знаменитый Т-34 воспет в мемуарах и специальной литературе как исключительно мощный, надёжный, технологичный и удобный танк. Однако из той же литературы мы знаем, что Т-34, производившийся в 1940-44 годах, этими качествами обладал далеко не в полной степени.В чём же дело? А дело в том, что все славословия были адресованы совсем другой машине — танку Т-34-85, который был принят на вооружение постановление Государственного комитета обороны от 23 января 1944 года.Появление Т-34-85 было результатом развития и компромиссов. Танк Т-34 постоянно развивался и модернизировался, постепенно излечивая "детские болезни". Довольно быстро, ещё до войны, стало понятно, что танк в полной мере требованиям военных не устраивает, и было принято решение разработки новой модели — Т-43. Однако, началась война, завод №183 был эвакуирован из оккупированного Харькова в Нижний Тагил и задачи ставились уже совершенно другие — модернизация на фоне наращивания производства. Поэтому от Т-43 отказались, но сумма вносимых изменений радикально преобразовала "тридцатьчетвёрку".Хотя индекс танка остался тот же, от базовой машины осталось всего ничего:— базовая компоновка (отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное; у большинства западных танков трансмиссия находилась перед отделением управления);— корпус, с неудачным размещением топливных баков и уязвимым люком мехвода в лобовом листе (от этих недостатков смогли избавиться только на послевоенном Т-44);— ходовая часть системы Кристи с катками большого диаметра и пружинной подвеской (заменена на торсионную на том же Т-44);— хорошо себя зарекомендовавший дизельный двигатель В-2.Всё остальное было новое и только отчасти апробированное на серийных танках. В первую очередь это касалось башни, полностью изменившей силуэт машины.Радикальная модернизация потребовалась уже в конце 1942 года, когда на вооружения Панцерваффе поступили PzKpfw VI "Тигр". 76-мм. пушка пробивала его броню только в борт и корму и с небольшого расстояния. "Тигры" же расстреливали советские танки с расстояния больше километра. Особенно чувствительно это проявилось во время Курской битвы и в ходе наступательных операций 1943-44 годов.Достаточно мощной оказалась 85-мм зенитная пушка 52-К. Потому было принято решение разработки 85 мм. пушки, которой стала ЗиС-С-53.Для новой пушки потребовалась большая башня с более толстой (до 90 мм) бронёй, для которой потребовалось расширение погона (части корпуса, на которую устанавливается башня). Кроме того, конструкторы решили задачу увеличения экипажа танка — важным преимуществом немецких машин был экипаж в пять человек, что позволяло освободить командира для наблюдения за полем боя и управления действиями экипажа. Теперь и в Т-34 появился отдельный командир (командирская башенка, позволявшая наблюдать за полем боя не поворачивая всю башню, появилась еще в 1943 году).Кроме того, была существенно усовершенствована трансмиссия, из-за ненадежности которой была потеряна значительная часть танков довоенного выпуска.Новый танк оказался значительно лучше старого и показал своё превосходство над основными немецкими танками последнего этапа войны.Оставался он основным советским танком и после войны — Т-34-85 производились на трёх заводах в СССР (до 1946 года — почти 26 тысяч., Т-34 было выпущено более 35 тыс.), а также в Чехословакии и Польше (до 1958 года — ещё 4,7 тыс.). Интересно, что "европейские" "тридцатьчетвёрки" выпускались в то время, когда в СССР уже производили более современные Т-44 и Т-54. Танки пережили несколько модернизаций, на их базе строились самоходные установки и инженерная техника.Всего Т-34-85 находился на вооружении армий 40 стран. Во многих странах такие танки находятся на хранении на случай войны. Например, подаренные недавно России 30 танков армии Лаоса состояли на вооружении до 1987 года, потом были в резерве. По утверждению ведущего российского специалиста по истории бронетанковой техники Юрия Пашолока, эти танки — послевоенного чехословацкого производства. А в Йемене, где сейчас продолжается гражданская война, они до сих пор используются по прямому назначению.Подавляющее большинство танков-памятников — именно Т-34-85, а не Т-34 (танки-памятники в Симферополе и Глухове — большая редкость). Кстати, они поднимались на свои постаменты самостоятельно и могут быть быстро восстановлены до ходового состояния, что установили ополченцы Донбасса, использовавшие один или два танка-памятника в боях против правительственной армии и добробатов весной 2014 года. ННо лучше пусть они, конечно, остаются на своих местах…
https://ukraina.ru/20190227/1022832590.html
https://ukraina.ru/20220524/1034026274.html
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Василий Стоякин
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история, танки, великая отечественная война
История, История, танки, Великая Отечественная война

Другая "тридцатьчетвёрка". 80 лет танку Т-34-85

17:04 23.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДень Победы в Севастополе
День Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Знаменитый Т-34 воспет в мемуарах и специальной литературе как исключительно мощный, надёжный, технологичный и удобный танк. Однако из той же литературы мы знаем, что Т-34, производившийся в 1940-44 годах, этими качествами обладал далеко не в полной степени.
В чём же дело? А дело в том, что все славословия были адресованы совсем другой машине — танку Т-34-85, который был принят на вооружение постановление Государственного комитета обороны от 23 января 1944 года.
Появление Т-34-85 было результатом развития и компромиссов. Танк Т-34 постоянно развивался и модернизировался, постепенно излечивая "детские болезни". Довольно быстро, ещё до войны, стало понятно, что танк в полной мере требованиям военных не устраивает, и было принято решение разработки новой модели — Т-43.
Однако, началась война, завод №183 был эвакуирован из оккупированного Харькова в Нижний Тагил и задачи ставились уже совершенно другие — модернизация на фоне наращивания производства. Поэтому от Т-43 отказались, но сумма вносимых изменений радикально преобразовала "тридцатьчетвёрку".
Хотя индекс танка остался тот же, от базовой машины осталось всего ничего:
— базовая компоновка (отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное; у большинства западных танков трансмиссия находилась перед отделением управления);
Танковый завод имени Малышева в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.02.2019
27 февраля 2019, 18:00
Ноги от Кристи: как Харьков стал танковой кузницейДвадцатые годы прошлого века — начало бурного развития промышленности, в том числе и оружейной. Страна напрягла все силы, выполняя наказ Сталина о необходимости сократить технологическое отставание в сто лет за десять. Промышленным флагманом стала Украина
— корпус, с неудачным размещением топливных баков и уязвимым люком мехвода в лобовом листе (от этих недостатков смогли избавиться только на послевоенном Т-44);
— ходовая часть системы Кристи с катками большого диаметра и пружинной подвеской (заменена на торсионную на том же Т-44);
— хорошо себя зарекомендовавший дизельный двигатель В-2.
Всё остальное было новое и только отчасти апробированное на серийных танках. В первую очередь это касалось башни, полностью изменившей силуэт машины.
Радикальная модернизация потребовалась уже в конце 1942 года, когда на вооружения Панцерваффе поступили PzKpfw VI "Тигр". 76-мм. пушка пробивала его броню только в борт и корму и с небольшого расстояния. "Тигры" же расстреливали советские танки с расстояния больше километра. Особенно чувствительно это проявилось во время Курской битвы и в ходе наступательных операций 1943-44 годов.
Достаточно мощной оказалась 85-мм зенитная пушка 52-К. Потому было принято решение разработки 85 мм. пушки, которой стала ЗиС-С-53.
Дизель АВ-2 - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая 2022, 23:50История
Как мариупольский грек создал танковый двигатель, «ни в чем не похожий на заграничный» и был расстрелян в Харькове24 мая 1899 года неподалёку от Мариуполя в греческом селе Чердакли в семье трудолюбивого греческого землевладельца и искусного плотника Фёдора Михайловича Челпана родился сын Костя. Никто и не подозревал, что через несколько десятков лет он создаст двигатель, до сих пор являющийся одним из важнейших элементов обороны нашей страны
Для новой пушки потребовалась большая башня с более толстой (до 90 мм) бронёй, для которой потребовалось расширение погона (части корпуса, на которую устанавливается башня).
Кроме того, конструкторы решили задачу увеличения экипажа танка — важным преимуществом немецких машин был экипаж в пять человек, что позволяло освободить командира для наблюдения за полем боя и управления действиями экипажа. Теперь и в Т-34 появился отдельный командир (командирская башенка, позволявшая наблюдать за полем боя не поворачивая всю башню, появилась еще в 1943 году).
Кроме того, была существенно усовершенствована трансмиссия, из-за ненадежности которой была потеряна значительная часть танков довоенного выпуска.
Новый танк оказался значительно лучше старого и показал своё превосходство над основными немецкими танками последнего этапа войны.
Оставался он основным советским танком и после войны — Т-34-85 производились на трёх заводах в СССР (до 1946 года — почти 26 тысяч., Т-34 было выпущено более 35 тыс.), а также в Чехословакии и Польше (до 1958 года — ещё 4,7 тыс.). Интересно, что "европейские" "тридцатьчетвёрки" выпускались в то время, когда в СССР уже производили более современные Т-44 и Т-54. Танки пережили несколько модернизаций, на их базе строились самоходные установки и инженерная техника.
19 декабря 2023, 18:36
Т-34. Рождение легенды19 декабря 1939 года вышло постановление Комитета обороны при СНК СССР, которым был принят на вооружение и запущен в производство легендарный Т-34 – основной боевой танк Красной армии во время Великой Отечественной войны.
Всего Т-34-85 находился на вооружении армий 40 стран. Во многих странах такие танки находятся на хранении на случай войны.
Например, подаренные недавно России 30 танков армии Лаоса состояли на вооружении до 1987 года, потом были в резерве. По утверждению ведущего российского специалиста по истории бронетанковой техники Юрия Пашолока, эти танки — послевоенного чехословацкого производства. А в Йемене, где сейчас продолжается гражданская война, они до сих пор используются по прямому назначению.
Подавляющее большинство танков-памятников — именно Т-34-85, а не Т-34 (танки-памятники в Симферополе и Глухове — большая редкость). Кстати, они поднимались на свои постаменты самостоятельно и могут быть быстро восстановлены до ходового состояния, что установили ополченцы Донбасса, использовавшие один или два танка-памятника в боях против правительственной армии и добробатов весной 2014 года. Н
Но лучше пусть они, конечно, остаются на своих местах…
 
ИсторияИсториятанкиВеликая Отечественная война
 
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