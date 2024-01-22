https://ukraina.ru/20240122/1052831349.html

Что происходит в Донецке после массового обстрела, который устроила Украина: видео с места трагедии

Что происходит в Донецке после массового обстрела, который устроила Украина: видео с места трагедии - 22.01.2024 Украина.ру

Что происходит в Донецке после массового обстрела, который устроила Украина: видео с места трагедии

В воскресенье, 21 января, украинская артиллерия ударила по мирным жителям жителям Кировского района Донецка. Утром выходного дня они пришли на рынок. В результате очередного террористического акта ВСУ погибли 28 человек. Ещё 30 - пострадали.

2024-01-22T20:24

2024-01-22T20:24

2024-01-22T20:24

видео

донецк

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На следующий день люди несут цветы на место обстрела и вспоминают погибших.Подробности в сюжете нашего корреспондента Василия Ткача, побывавшего там, где произошла трагедия.

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2024

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