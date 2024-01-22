Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине - 22.01.2024 Украина.ру
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Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине - 22.01.2024 Украина.ру
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на "исторически населённых ими землях" на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей
2024-01-22T18:40
2024-01-22T18:40
эксклюзив
хроники
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Соответствующий указ Зеленский выпустил ко Дню соборности Украины, который отмечается в стране 22 января."Кабинету министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)", - отмечается в указе.В документе также написано, что Россия "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, "проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами", поэтому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".Заняться правами украинцев на вышеуказанных территориях Зеленский поручил Кабинету министров. Последний обязан это сделать с упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому стоит "завязывать" с подписанием подобных документов."Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России", – отметил он.Он призвал украинского президента перестать употреблять запрещённые вещества, пока Зеленский не посягнул на территории еще какого-нибудь государства."Так он скоро Канаду присоединит...", - подытожил он.Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок."Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - отметила Ковитиди.Она заявила, что болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко в комментарии РИА Новости отметила, что указ Зеленского — акт дешёвого хайпа."Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешёвого хайпа", — отметила Харченко.По её словам, Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также Харченко считает, что украинский президент пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа."Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", - подчеркнула она.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что подобные планы украинские националисты вынашивали с 1917 года."Жаль большевики вместо уничтожения политического украинства в зародыше, наоборот, поддержали его, наивно насчитывая использовать в своих целях... А сейчас у нас уже не коммунистическая власть, а более прагматическая вертикаль, хоть и с остаточными фантомными рефлексами на тему братсконародности. И уже очевидно, что иллюзий про правильную Украину не должно оставаться, необходимо возвращаться к историческим корням - Новороссии, Малороссии, Галиции и Волыни. И если судьба двух последних вопрос дискуссии с соседями, то две первые, это исконные наши земли и обсуждать тут нечего. Политическое украинство окончательно было обречено в 1996 году, когда в новой конституции не было прописано статуса русского языка как государственного. Тем самым была запрограммированна гражданская война, в которой весь тщательно опекаемый коммунистами образ братской политической Украины рухнул и за ним стали видны кровь и людоедство петлюровско-бандеровского начала. Что собственно сейчас и проявилось. А с соседом-людоедом не ведут переговоры. Его либо в тюрьму, либо уничтожают", - отметил он.Он также отметил, что указ Зеленского — это "чисто вербальная инвестиция для поддержания боевого духа в условиях приближения краха"."Ровно как до нашего флага над Рейхстагом, немцы верили в чудо оружие и прочие армии спешащие на выручку", - провёл параллели Васильев.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Зеленский своими действиями приближает конец Украины."Зеленский предъявил претензии на часть территорий России, "населённых украинцами". Многие в связи с этим стали возмущаться, мол что этот наркоман себе позволяет, а я скажу следующее. Зеленского стоило бы придумать, не будь его на самом деле. Благодаря его поведению и психотипу, Украина исчезнет, как формально независимое государство, а через кровь и слёзы, к сожалению по другому такие вопросы не решаются, обманутые русские люди, то есть современные украинцы, вернутся в лоно матери-России. Вся тридцатилетняя история Украины в целом и эпоха Зеленского в частности, в народной памяти останутся как страшное кровавое время, которое никогда не должно повториться. Очень жаль, что до того времени, пока это осознание придёт, погибнут еще сотни тысяч людей и основная масса погибших, будет именно с украинской стороны", - указал он.Автор телеграм-канала назвал тех, кто помогает Украины сбежать из страны "ангелами, хотя они и проводят данную работу совсем не бескорыстно".
https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html
https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине

18:40 22.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на "исторически населённых ими землях" на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей
Соответствующий указ Зеленский выпустил ко Дню соборности Украины, который отмечается в стране 22 января.
"Кабинету министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)", - отмечается в указе.
В документе также написано, что Россия "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, "проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами", поэтому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".
Заняться правами украинцев на вышеуказанных территориях Зеленский поручил Кабинету министров. Последний обязан это сделать с упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
13:03
Список наёмников, территориальные претензии к России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 январяСМИ опубликовали список французских наёмников, попавших под удар в Харькове. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населённых украинцами территориях РФ". Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому стоит "завязывать" с подписанием подобных документов.
"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России", – отметил он.
Он призвал украинского президента перестать употреблять запрещённые вещества, пока Зеленский не посягнул на территории еще какого-нибудь государства.
"Так он скоро Канаду присоединит...", - подытожил он.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок.
"Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - отметила Ковитиди.
Она заявила, что болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".
Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко в комментарии РИА Новости отметила, что указ Зеленского — акт дешёвого хайпа.
"Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешёвого хайпа", — отметила Харченко.
По её словам, Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также Харченко считает, что украинский президент пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа.
"Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", - подчеркнула она.
цветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
09:48
Траур в ДНР. Главное на Украине на утро 22 январяВ Донецкой Народной Республики понедельник, 22 января, объявили траурным днём
Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что подобные планы украинские националисты вынашивали с 1917 года.
"Жаль большевики вместо уничтожения политического украинства в зародыше, наоборот, поддержали его, наивно насчитывая использовать в своих целях... А сейчас у нас уже не коммунистическая власть, а более прагматическая вертикаль, хоть и с остаточными фантомными рефлексами на тему братсконародности. И уже очевидно, что иллюзий про правильную Украину не должно оставаться, необходимо возвращаться к историческим корням - Новороссии, Малороссии, Галиции и Волыни. И если судьба двух последних вопрос дискуссии с соседями, то две первые, это исконные наши земли и обсуждать тут нечего. Политическое украинство окончательно было обречено в 1996 году, когда в новой конституции не было прописано статуса русского языка как государственного. Тем самым была запрограммированна гражданская война, в которой весь тщательно опекаемый коммунистами образ братской политической Украины рухнул и за ним стали видны кровь и людоедство петлюровско-бандеровского начала. Что собственно сейчас и проявилось. А с соседом-людоедом не ведут переговоры. Его либо в тюрьму, либо уничтожают", - отметил он.
Он также отметил, что указ Зеленского — это "чисто вербальная инвестиция для поддержания боевого духа в условиях приближения краха".
"Ровно как до нашего флага над Рейхстагом, немцы верили в чудо оружие и прочие армии спешащие на выручку", - провёл параллели Васильев.
Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Зеленский своими действиями приближает конец Украины.
"Зеленский предъявил претензии на часть территорий России, "населённых украинцами". Многие в связи с этим стали возмущаться, мол что этот наркоман себе позволяет, а я скажу следующее. Зеленского стоило бы придумать, не будь его на самом деле. Благодаря его поведению и психотипу, Украина исчезнет, как формально независимое государство, а через кровь и слёзы, к сожалению по другому такие вопросы не решаются, обманутые русские люди, то есть современные украинцы, вернутся в лоно матери-России. Вся тридцатилетняя история Украины в целом и эпоха Зеленского в частности, в народной памяти останутся как страшное кровавое время, которое никогда не должно повториться. Очень жаль, что до того времени, пока это осознание придёт, погибнут еще сотни тысяч людей и основная масса погибших, будет именно с украинской стороны", - указал он.
Автор телеграм-канала назвал тех, кто помогает Украины сбежать из страны "ангелами, хотя они и проводят данную работу совсем не бескорыстно".
 
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18:40Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
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