https://ukraina.ru/20240122/1052830960.html
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине - 22.01.2024 Украина.ру
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на "исторически населённых ими землях" на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей
2024-01-22T18:40
2024-01-22T18:40
2024-01-22T18:40
эксклюзив
хроники
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Соответствующий указ Зеленский выпустил ко Дню соборности Украины, который отмечается в стране 22 января."Кабинету министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)", - отмечается в указе.В документе также написано, что Россия "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, "проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами", поэтому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".Заняться правами украинцев на вышеуказанных территориях Зеленский поручил Кабинету министров. Последний обязан это сделать с упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому стоит "завязывать" с подписанием подобных документов."Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России", – отметил он.Он призвал украинского президента перестать употреблять запрещённые вещества, пока Зеленский не посягнул на территории еще какого-нибудь государства."Так он скоро Канаду присоединит...", - подытожил он.Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок."Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - отметила Ковитиди.Она заявила, что болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко в комментарии РИА Новости отметила, что указ Зеленского — акт дешёвого хайпа."Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешёвого хайпа", — отметила Харченко.По её словам, Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также Харченко считает, что украинский президент пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа."Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", - подчеркнула она.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что подобные планы украинские националисты вынашивали с 1917 года."Жаль большевики вместо уничтожения политического украинства в зародыше, наоборот, поддержали его, наивно насчитывая использовать в своих целях... А сейчас у нас уже не коммунистическая власть, а более прагматическая вертикаль, хоть и с остаточными фантомными рефлексами на тему братсконародности. И уже очевидно, что иллюзий про правильную Украину не должно оставаться, необходимо возвращаться к историческим корням - Новороссии, Малороссии, Галиции и Волыни. И если судьба двух последних вопрос дискуссии с соседями, то две первые, это исконные наши земли и обсуждать тут нечего. Политическое украинство окончательно было обречено в 1996 году, когда в новой конституции не было прописано статуса русского языка как государственного. Тем самым была запрограммированна гражданская война, в которой весь тщательно опекаемый коммунистами образ братской политической Украины рухнул и за ним стали видны кровь и людоедство петлюровско-бандеровского начала. Что собственно сейчас и проявилось. А с соседом-людоедом не ведут переговоры. Его либо в тюрьму, либо уничтожают", - отметил он.Он также отметил, что указ Зеленского — это "чисто вербальная инвестиция для поддержания боевого духа в условиях приближения краха"."Ровно как до нашего флага над Рейхстагом, немцы верили в чудо оружие и прочие армии спешащие на выручку", - провёл параллели Васильев.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Зеленский своими действиями приближает конец Украины."Зеленский предъявил претензии на часть территорий России, "населённых украинцами". Многие в связи с этим стали возмущаться, мол что этот наркоман себе позволяет, а я скажу следующее. Зеленского стоило бы придумать, не будь его на самом деле. Благодаря его поведению и психотипу, Украина исчезнет, как формально независимое государство, а через кровь и слёзы, к сожалению по другому такие вопросы не решаются, обманутые русские люди, то есть современные украинцы, вернутся в лоно матери-России. Вся тридцатилетняя история Украины в целом и эпоха Зеленского в частности, в народной памяти останутся как страшное кровавое время, которое никогда не должно повториться. Очень жаль, что до того времени, пока это осознание придёт, погибнут еще сотни тысяч людей и основная масса погибших, будет именно с украинской стороны", - указал он.Автор телеграм-канала назвал тех, кто помогает Украины сбежать из страны "ангелами, хотя они и проводят данную работу совсем не бескорыстно".
https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html
https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html
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эксклюзив, хроники
Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на "исторически населённых ими землях" на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей
Соответствующий указ Зеленский выпустил ко Дню соборности Украины, который отмечается в стране 22 января.
"Кабинету министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)", - отмечается в указе.
В документе также написано, что Россия "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, "проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами", поэтому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".
Заняться правами украинцев на вышеуказанных территориях Зеленский поручил Кабинету министров. Последний обязан это сделать с упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил
, что Зеленскому стоит "завязывать" с подписанием подобных документов.
"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России", – отметил он.
Он призвал украинского президента перестать употреблять запрещённые вещества, пока Зеленский не посягнул на территории еще какого-нибудь государства.
"Так он скоро Канаду присоединит...", - подытожил он.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок.
"Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - отметила Ковитиди.
Она заявила, что болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".
Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко
в комментарии РИА Новости
отметила, что указ Зеленского — акт дешёвого хайпа.
"Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешёвого хайпа", — отметила Харченко.
По её словам, Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также Харченко считает, что украинский президент пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа.
"Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", - подчеркнула она.
Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил
, что подобные планы украинские националисты вынашивали с 1917 года.
"Жаль большевики вместо уничтожения политического украинства в зародыше, наоборот, поддержали его, наивно насчитывая использовать в своих целях... А сейчас у нас уже не коммунистическая власть, а более прагматическая вертикаль, хоть и с остаточными фантомными рефлексами на тему братсконародности. И уже очевидно, что иллюзий про правильную Украину не должно оставаться, необходимо возвращаться к историческим корням - Новороссии, Малороссии, Галиции и Волыни. И если судьба двух последних вопрос дискуссии с соседями, то две первые, это исконные наши земли и обсуждать тут нечего. Политическое украинство окончательно было обречено в 1996 году, когда в новой конституции не было прописано статуса русского языка как государственного. Тем самым была запрограммированна гражданская война, в которой весь тщательно опекаемый коммунистами образ братской политической Украины рухнул и за ним стали видны кровь и людоедство петлюровско-бандеровского начала. Что собственно сейчас и проявилось. А с соседом-людоедом не ведут переговоры. Его либо в тюрьму, либо уничтожают", - отметил он.
Он также отметил, что указ Зеленского — это "чисто вербальная инвестиция для поддержания боевого духа в условиях приближения краха".
"Ровно как до нашего флага над Рейхстагом, немцы верили в чудо оружие и прочие армии спешащие на выручку", - провёл параллели Васильев.
Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил
, что Зеленский своими действиями приближает конец Украины.
"Зеленский предъявил претензии на часть территорий России, "населённых украинцами". Многие в связи с этим стали возмущаться, мол что этот наркоман себе позволяет, а я скажу следующее. Зеленского стоило бы придумать, не будь его на самом деле. Благодаря его поведению и психотипу, Украина исчезнет, как формально независимое государство, а через кровь и слёзы, к сожалению по другому такие вопросы не решаются, обманутые русские люди, то есть современные украинцы, вернутся в лоно матери-России. Вся тридцатилетняя история Украины в целом и эпоха Зеленского в частности, в народной памяти останутся как страшное кровавое время, которое никогда не должно повториться. Очень жаль, что до того времени, пока это осознание придёт, погибнут еще сотни тысяч людей и основная масса погибших, будет именно с украинской стороны", - указал он.
Автор телеграм-канала назвал тех, кто помогает Украины сбежать из страны "ангелами, хотя они и проводят данную работу совсем не бескорыстно".