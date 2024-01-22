https://ukraina.ru/20240122/1052826541.html
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров - 22.01.2024 Украина.ру
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подробно разобрал то, как разрушали украинскую инфраструктуру и в чём причины разрухи в Киеве, рассказал об истоках гонений на православие, а также о мобилизации и всех незаконных действиях украинского правительства, начиная с государственного переворота
2024-01-22T16:58
2024-01-22T16:58
2024-01-22T16:58
видео
николай азаров
украина
киев
инфраструктура
метро
владимир зеленский
православие
мобилизация
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052826290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d685c1a5cfd209c20d896516f13a6a1e.jpg
0:33 – Крах украинской инфраструктуры;10:43 – Истоки гонений на православие на Украине;23:41 – Масштаб преследований православия сегодня;27:00 – Мобилизация и другие нарушения Конституции;32:55 – Незаконность украинских президентов;36:31 – Восстанут ли украинцы?
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052826290_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55b403c91f4b01d9d8a1e2c712537ec6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай азаров, украина, киев, инфраструктура, метро, владимир зеленский, православие, мобилизация, конституция, видео
Видео, Николай Азаров, Украина, Киев, инфраструктура, метро, Владимир Зеленский, Православие, мобилизация, Конституция
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подробно разобрал то, как разрушали украинскую инфраструктуру и в чём причины разрухи в Киеве, рассказал об истоках гонений на православие, а также о мобилизации и всех незаконных действиях украинского правительства, начиная с государственного переворота
0:33 – Крах украинской инфраструктуры;
10:43 – Истоки гонений на православие на Украине;
23:41 – Масштаб преследований православия сегодня;
27:00 – Мобилизация и другие нарушения Конституции;
32:55 – Незаконность украинских президентов;
36:31 – Восстанут ли украинцы?