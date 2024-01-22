https://ukraina.ru/20240122/1052826541.html

В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров

В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров - 22.01.2024 Украина.ру

В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подробно разобрал то, как разрушали украинскую инфраструктуру и в чём причины разрухи в Киеве, рассказал об истоках гонений на православие, а также о мобилизации и всех незаконных действиях украинского правительства, начиная с государственного переворота

2024-01-22T16:58

2024-01-22T16:58

2024-01-22T16:58

видео

николай азаров

украина

киев

инфраструктура

метро

владимир зеленский

православие

мобилизация

конституция

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0:33 – Крах украинской инфраструктуры;10:43 – Истоки гонений на православие на Украине;23:41 – Масштаб преследований православия сегодня;27:00 – Мобилизация и другие нарушения Конституции;32:55 – Незаконность украинских президентов;36:31 – Восстанут ли украинцы?

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киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, николай азаров, украина, киев, инфраструктура, метро, владимир зеленский, православие, мобилизация, конституция, видео