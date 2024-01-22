В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров - 22.01.2024 Украина.ру
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В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров - 22.01.2024 Украина.ру
В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подробно разобрал то, как разрушали украинскую инфраструктуру и в чём причины разрухи в Киеве, рассказал об истоках гонений на православие, а также о мобилизации и всех незаконных действиях украинского правительства, начиная с государственного переворота
2024-01-22T16:58
2024-01-22T16:58
видео
николай азаров
украина
киев
инфраструктура
метро
владимир зеленский
православие
мобилизация
конституция
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0:33 – Крах украинской инфраструктуры;10:43 – Истоки гонений на православие на Украине;23:41 – Масштаб преследований православия сегодня;27:00 – Мобилизация и другие нарушения Конституции;32:55 – Незаконность украинских президентов;36:31 – Восстанут ли украинцы?
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видео, николай азаров, украина, киев, инфраструктура, метро, владимир зеленский, православие, мобилизация, конституция, видео
Видео, Николай Азаров, Украина, Киев, инфраструктура, метро, Владимир Зеленский, Православие, мобилизация, Конституция

В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров

16:58 22.01.2024
 
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Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подробно разобрал то, как разрушали украинскую инфраструктуру и в чём причины разрухи в Киеве, рассказал об истоках гонений на православие, а также о мобилизации и всех незаконных действиях украинского правительства, начиная с государственного переворота
0:33 – Крах украинской инфраструктуры;
10:43 – Истоки гонений на православие на Украине;
23:41 – Масштаб преследований православия сегодня;
27:00 – Мобилизация и другие нарушения Конституции;
32:55 – Незаконность украинских президентов;
36:31 – Восстанут ли украинцы?
 
ВидеоНиколай АзаровУкраинаКиевинфраструктураметроВладимир ЗеленскийПравославиемобилизацияКонституция
 
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