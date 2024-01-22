Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину

На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье

Закарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.