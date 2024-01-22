Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
Правительство Великобритании обновило рекомендации по поездкам на Украину и посоветовало гражданам страны не совершать поездки в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы на западе Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января на официальном сайте МИД Великобритании
В соответствии с предыдущими рекомендациями, гражданам Великобритании советовали полностью отказаться от поездок на Украину.
В сообщении отмечается, что правительство Великобритании постоянно обновляет рекомендации по поездкам в зависимости от ситуации.
"Безопасность британского народа являются нашей первоочередной заботой при определении рекомендаций для британских граждан за рубежом", - подчеркивается в публикации.
Напомним, в феврале 2022 года Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, включая столицу страны – Киев.
15 декабря 2023, 13:13На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в ЗакарпатьеЗакарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.