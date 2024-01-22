Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину - 22.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240122/1052826157.html
Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину - 22.01.2024 Украина.ру
Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
Правительство Великобритании обновило рекомендации по поездкам на Украину и посоветовало гражданам страны не совершать поездки в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы на западе Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января на официальном сайте МИД Великобритании
2024-01-22T17:06
2024-01-22T17:06
новости
великобритания
украина
туристы
путешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2c56ef355d9f4996e1336f016deffce.jpg
В соответствии с предыдущими рекомендациями, гражданам Великобритании советовали полностью отказаться от поездок на Украину.В сообщении отмечается, что правительство Великобритании постоянно обновляет рекомендации по поездкам в зависимости от ситуации."Безопасность британского народа являются нашей первоочередной заботой при определении рекомендаций для британских граждан за рубежом", - подчеркивается в публикации.Напомним, в феврале 2022 года Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, включая столицу страны – Киев.
https://ukraina.ru/20231215/1052150655.html
великобритания
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4911a2b932f9342ba385c0d110f9e94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, украина, туристы, путешествия
Новости, Великобритания, Украина, туристы, путешествия

Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину

17:06 22.01.2024
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Правительство Великобритании обновило рекомендации по поездкам на Украину и посоветовало гражданам страны не совершать поездки в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы на западе Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января на официальном сайте МИД Великобритании
В соответствии с предыдущими рекомендациями, гражданам Великобритании советовали полностью отказаться от поездок на Украину.
В сообщении отмечается, что правительство Великобритании постоянно обновляет рекомендации по поездкам в зависимости от ситуации.
"Безопасность британского народа являются нашей первоочередной заботой при определении рекомендаций для британских граждан за рубежом", - подчеркивается в публикации.
Напомним, в феврале 2022 года Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, включая столицу страны – Киев.
Замок Паланок - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря 2023, 13:13
На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в ЗакарпатьеЗакарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.
 
НовостиВеликобританияУкраинатуристыпутешествия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
17:41Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
17:40"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
17:31Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку
17:11Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
17:06Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
16:58В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
16:35Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине
16:29Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
16:25Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского
16:17Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины
16:12"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
16:09"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает
15:59Хабаровский процесс: история повторяется
15:45Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"
15:25На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
15:23Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
15:19Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина
15:04Юлия Немчинова: Под контролем РФ остается часть Харьковской области, и люди там нуждаются в помощи
14:47Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю
Лента новостейМолния