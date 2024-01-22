Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков - 22.01.2024 Украина.ру
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Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков - 22.01.2024 Украина.ру
Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
Специализирована антикоррупционная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении действующего депутата Верховной Рады Роберта Горвата, подозреваемого в незаконном приобретении земельных участков площадью более 320 га. Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в соцсетях
2024-01-22T16:29
2024-01-22T16:29
новости
прокуратура
украина
депутат
верховная рада
коррупция
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В 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками, говорится в сообщении.В соответствии с разработанной схемой, одно из государственных предприятий отказалось от права пользования участками общей площадью 323 га и обратился с соответствующим заявлением в ГУ Госгеокадастра области."После прекращения права пользования этими землями, руководитель ГУ Госгеокадастра области передал эти участки заранее определенным физлицам, которые в дальнейшем "продали" их компании, подконтрольной организатору схемы", - утверждает следствие.Своими незаконными действиями Горват нанес ущерб государству почти на 127 млн гривен (3 млн 100 тысяч евро), утверждает спецпрокуратура.Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, отмечает антикоррупционное ведомство Украины.
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новости, прокуратура, украина, депутат, верховная рада, коррупция
Новости, Прокуратура, Украина, депутат, Верховная Рада, коррупция

Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков

16:29 22.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Специализирована антикоррупционная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении действующего депутата Верховной Рады Роберта Горвата, подозреваемого в незаконном приобретении земельных участков площадью более 320 га. Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в соцсетях
В 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками, говорится в сообщении.
В соответствии с разработанной схемой, одно из государственных предприятий отказалось от права пользования участками общей площадью 323 га и обратился с соответствующим заявлением в ГУ Госгеокадастра области.
"После прекращения права пользования этими землями, руководитель ГУ Госгеокадастра области передал эти участки заранее определенным физлицам, которые в дальнейшем "продали" их компании, подконтрольной организатору схемы", - утверждает следствие.
Своими незаконными действиями Горват нанес ущерб государству почти на 127 млн гривен (3 млн 100 тысяч евро), утверждает спецпрокуратура.
Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, отмечает антикоррупционное ведомство Украины.
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря 2023, 17:52
Прокуратура Украины расследует хакерскую атаку на "Киевстар"Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений, сообщила 12 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины
 
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