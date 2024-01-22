Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Специализирована антикоррупционная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении действующего депутата Верховной Рады Роберта Горвата, подозреваемого в незаконном приобретении земельных участков площадью более 320 га. Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в соцсетях
В 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками, говорится в сообщении.
В соответствии с разработанной схемой, одно из государственных предприятий отказалось от права пользования участками общей площадью 323 га и обратился с соответствующим заявлением в ГУ Госгеокадастра области.
"После прекращения права пользования этими землями, руководитель ГУ Госгеокадастра области передал эти участки заранее определенным физлицам, которые в дальнейшем "продали" их компании, подконтрольной организатору схемы", - утверждает следствие.
Своими незаконными действиями Горват нанес ущерб государству почти на 127 млн гривен (3 млн 100 тысяч евро), утверждает спецпрокуратура.
Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, отмечает антикоррупционное ведомство Украины.
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