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На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым - 22.01.2024 Украина.ру
На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
Гендиректора российского авиапредприятия "Северсталь" прокуратура Украины заподозрила в организации незаконных перевозок пассажиров в Крым. Об этом украинское ведомство сообщило 22 января в своем телеграм-канале
2024-01-22T15:25
2024-01-22T15:25
2024-01-22T15:25
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"Следствие установило, что гражданин РФ, занимая должность генерального директора авиапредприятия "Северсталь", с 2018 года и до сих пор организует незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в и из закрытого международного аэропорта Симферополь", - заявили представители украинской прокуратуры.Глава российской компании подозревается в том числе в организации авиасообщения между Симферополем и "остальной российской глубинкой", т.е. городами Череповец, Петрозаводск и Ухта."При планировании пассажирских перевозок компания поддерживала связь с Росавиацией для дальнейшего согласования и утверждения незаконных полетов судов "Северстали"", - говорится в сообщении.Подозреваемому на Украине грозит от семи до девяти лет лишения свободы.Ранее прокуратура Украины обвинила 82-летнего полковника в отставке Юрия Чернышева в сотрудничестве с разведкой ЧВК "Вагнер". По версии СБУ, он якобы выяснял численность воинских частей, маршруты передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонительных объектов возле административных зданий и зданий правоохранительных ведомств.
https://ukraina.ru/20240110/1052606768.html
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новости, крым, прокуратура, украина, авиасообщение
Новости, Крым, Прокуратура, Украина, авиасообщение
На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
Гендиректора российского авиапредприятия "Северсталь" прокуратура Украины заподозрила в организации незаконных перевозок пассажиров в Крым. Об этом украинское ведомство сообщило 22 января в своем телеграм-канале
"Следствие установило, что гражданин РФ, занимая должность генерального директора авиапредприятия "Северсталь", с 2018 года и до сих пор организует незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в и из закрытого международного аэропорта Симферополь", - заявили представители украинской прокуратуры.
Глава российской компании подозревается в том числе в организации авиасообщения между Симферополем и "остальной российской глубинкой", т.е. городами Череповец, Петрозаводск и Ухта.
"При планировании пассажирских перевозок компания поддерживала связь с Росавиацией для дальнейшего согласования и утверждения незаконных полетов судов "Северстали"", - говорится в сообщении.
Подозреваемому на Украине грозит от семи до девяти лет лишения свободы.
Ранее прокуратура Украины обвинила 82-летнего полковника в отставке Юрия Чернышева в сотрудничестве с разведкой ЧВК "Вагнер". По версии СБУ, он якобы выяснял численность воинских частей, маршруты передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонительных объектов возле административных зданий и зданий правоохранительных ведомств.