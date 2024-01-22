Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор - 22.01.2024 Украина.ру
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Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор - 22.01.2024 Украина.ру
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
Украинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях
2024-01-22T15:23
2024-01-22T15:23
новости
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Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь и топтание российского флага.Возгласы солистки группы неразличимы.Песня Glasss, которую коллектив NAHABA представил на нацотборе на "Евровидение-2024", оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona &amp; Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.
https://ukraina.ru/20240112/1052657856.html
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новости, украина, киев, хрещатик, музыкант, музыка, евровидение, флаг
Новости, Украина, Киев, Хрещатик, музыкант, музыка, Евровидение, флаг

Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор

15:23 22.01.2024
 
© Скабеева/Telegram
© Скабеева/Telegram
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Украинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях

"Украинская группа NAHABA (кандидат на "Евровидение") устроила сатанинский перфоманс на Крещатике - участники топтали российский флаг и обливались фейковой кровь", - подписала видео телеведущая Ольга Скабеева.

Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь и топтание российского флага.
Возгласы солистки группы неразличимы.
Песня Glasss, которую коллектив NAHABA представил на нацотборе на "Евровидение-2024", оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!".
"Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.
На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.
Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.
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