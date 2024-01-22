https://ukraina.ru/20240122/1052820298.html
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор - 22.01.2024 Украина.ру
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
Украинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях
2024-01-22T15:23
2024-01-22T15:23
2024-01-22T15:23
новости
украина
киев
хрещатик
музыкант
музыка
евровидение
флаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052820154_0:227:463:487_1920x0_80_0_0_2468ab7b1ada05360c092e78972d4e77.jpg.webp
Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь и топтание российского флага.Возгласы солистки группы неразличимы.Песня Glasss, которую коллектив NAHABA представил на нацотборе на "Евровидение-2024", оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.
https://ukraina.ru/20240112/1052657856.html
украина
киев
хрещатик
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052820154_0:184:463:531_1920x0_80_0_0_c559daa100eb2bab57415497d3209e47.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, хрещатик, музыкант, музыка, евровидение, флаг
Новости, Украина, Киев, Хрещатик, музыкант, музыка, Евровидение, флаг
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
Украинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях
"Украинская группа NAHABA (кандидат на "Евровидение") устроила сатанинский перфоманс на Крещатике - участники топтали российский флаг и обливались фейковой кровь", - подписала видео телеведущая Ольга Скабеева.
Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь и топтание российского флага.
Возгласы солистки группы неразличимы.
Песня Glasss, которую коллектив NAHABA представил на нацотборе на "Евровидение-2024", оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!".
"Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.
На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.
Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.