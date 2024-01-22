https://ukraina.ru/20240122/1052820298.html

Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор

Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор - 22.01.2024 Украина.ру

Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор

Украинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях

2024-01-22T15:23

2024-01-22T15:23

2024-01-22T15:23

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Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь и топтание российского флага.Возгласы солистки группы неразличимы.Песня Glasss, которую коллектив NAHABA представил на нацотборе на "Евровидение-2024", оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.

https://ukraina.ru/20240112/1052657856.html

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