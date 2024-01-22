Хабаровский процесс: история повторяется - 22.01.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240122/1052818711.html
Хабаровский процесс: история повторяется
Хабаровский процесс: история повторяется - 22.01.2024 Украина.ру
Хабаровский процесс: история повторяется
85 лет назад, 21 января 1949 году начался Хабаровский процесс — суд над японскими военными преступниками. На скамье подсудимых оказалась двенадцать человек из верхушки печально известного всем гражданам Китая "Противоэпидемического отряда №731", на протяжении многих лет занимавшегося созданием бактериологического оружия
2024-01-22T15:59
2024-01-22T15:59
история
история
китай
япония
сша
биологическое оружие
биолаборатории
вторая мировая война
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Тогда, в Хабаровске, все двенадцать получили различные сроки, от двух до 25 лет. Сегодня лишь остается сожалеть, что к 1956 году все они были высланы в обратно в Японию.В августе 1932 года японская Квантунская армия взяла под контроль территорию северо-восточного Китая, те самые места, что в русской историографии часто называются Маньчжурией. Тогда же начались тайные приготовления японских милитаристов по созданию в Харбине базы, где планировалось вести исследования по применению бактериологического оружия.Японская военщина прекрасно осознавала преступность деятельности отряда 731. Всё, что в дальнейшем творилось в харбинских и в других, разбросанных по Китаю лабораториях противоречило международному праву и этике. Именно поэтому японцы анонимизировали и скрывали свои исследовательские институты. На пике своей преступной деятельности штат отряда насчитывал 4515 человек – более четырёх тысяч японских военных, проводило исследования на живых людях, китайцах, корейцах, советских гражданах и русских эмигрантах, на то время находящихся в марионеточном Маньчжоу-Го (подконтрольное Японии государственное образование на территории северо-восточного Китая в 1932-45 годах – Ред.).В архиве провинции Хэйлунцзян сохранилось чрезвычайно ценное досье, представляющее собой чёткие записи японской военной полиции Квантунской армии о бактериологических экспериментах с описаниями процессов, с неопровержимыми доказательствами, изобличающими милитаристскую Японию в совершении чудовищного преступления.В августе 1945 года солдаты Красной Армии обнаружили в стенах лаборатории анатомические инструменты, подвески для человеческих внутренностей, бутылки для образцов, заполненные человеческими внутренностями. Именно сюда постоянно свозили жертв и без анестезии проводили над ними опыты.За 13 лет существования отряда было проведено 731 экспериментов над живыми людьми, в ходе которых было убито не менее 5000 человек. В распоряжении подразделения было 4500 инкубаторов для разведения блох, в которых каждые три-четыре месяца можно было получить около 45 кг. чумных блох, питавшихся кровью крыс, заражённых чумой. Проводились десятки экспериментов с бубонной чумой, брюшным тифом, холерой. Людям переливали лошадиную кровь, обмораживали и простреливали конечности, травили газами и подвешивали на долгое время вниз ногами. Чтобы проверить эффективность бактериологического оружия, было создано несколько специальных "полигонов" для экспериментов в полевых условиях. Жертв привязывали к кольям на расстоянии пяти метров друг от друга. Затем с воздуха сбрасывались или взрывались бактериальные керамические бомбы, содержащие бациллы бубонной чумы, холеры, дизентерии и других заболеваний. Испытуемые либо умирали на месте, либо получали ранения от осколков бомб, заражались бактериями и в течение нескольких дней умирали в мучениях.Преступления и зверства, совершенные японской военщиной, слишком многочисленны, материала хватит на написание книг и огромных статей. Не менее отвратительным является то, что после войны многим преступникам удалось избежать наказания и укрыться в США, где их "знания" были использованы американскими военными.В апреле 1943 года военное министерство США создало в Форт-Детрике (штат Мэриленд) базу для исследований в области бактериологической войны, которая в целях конспирации была названа "Полигон Детрик" и стала предшественницей Биологической лаборатории Форт-Детрик.К ноябрю 1948 года, в соответствии с инструкциями, данными Госдепартаментом США Дугласу Макартуру, тогдашнему верховному главнокомандующему США в Японии, между США и Японией была заключена секретная сделка, согласно которой США освободили от судебного преследования военных преступников в обмен на данные бактериологических исследований, полученные японской армией ценой бесчисленных жизней китайцев, русских, монголов и корейцев. В руках американцев оказалось более 8000 страниц информации о применении бактериологического оружия. Более 8000 образцов и слайдов экспериментов и результатов использования бактериологического оружия.В 1993 году японская ассоциация бывших военнопленных попыталась оспорить решения Хабаровского процесса. Но рассмотрев материалы дела Главная военная прокуратура Российской Федерации сделала заключение — японские военные преступники реабилитации не подлежат.Можно бы на этом деле поставить точку, но события последних лет опять нас заставили нас заговорить об угрозе бактериологической войны против наших стран.В 2022 году наши страны с международных трибун заговорили о натовских и американских бактериологических лабораториях на территории Украины. Опять, как и в 1949 году, в руках российских военных оказались доказательства преступной деятельности теперь уже американцев на территории Украины. Деятельность США напрямую угрожает России, Китаю и народам многих других стран. История повторяется. Мы не должны забывать прошлого, должны из прошлого извлекать уроки для того, чтобы строить мирное будущее. Надеюсь, что расследования деятельности американских лабораторий на Украине ещё впереди.Автор статьи: Сыма Нань - известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков), специально для Украина.ру
https://ukraina.ru/20230707/1047832493.html
https://ukraina.ru/20231030/1050617107.html
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история, китай, япония, сша, биологическое оружие, биолаборатории, вторая мировая война
История, История, Китай, Япония, США, биологическое оружие, биолаборатории, Вторая мировая война

Хабаровский процесс: история повторяется

15:59 22.01.2024
 
Сыма Нань
Сыма Нань
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Украина. ру
Все материалы
85 лет назад, 21 января 1949 году начался Хабаровский процесс — суд над японскими военными преступниками. На скамье подсудимых оказалась двенадцать человек из верхушки печально известного всем гражданам Китая "Противоэпидемического отряда №731", на протяжении многих лет занимавшегося созданием бактериологического оружия
Тогда, в Хабаровске, все двенадцать получили различные сроки, от двух до 25 лет. Сегодня лишь остается сожалеть, что к 1956 году все они были высланы в обратно в Японию.
В августе 1932 года японская Квантунская армия взяла под контроль территорию северо-восточного Китая, те самые места, что в русской историографии часто называются Маньчжурией. Тогда же начались тайные приготовления японских милитаристов по созданию в Харбине базы, где планировалось вести исследования по применению бактериологического оружия.
Японская военщина прекрасно осознавала преступность деятельности отряда 731. Всё, что в дальнейшем творилось в харбинских и в других, разбросанных по Китаю лабораториях противоречило международному праву и этике. Именно поэтому японцы анонимизировали и скрывали свои исследовательские институты. На пике своей преступной деятельности штат отряда насчитывал 4515 человек – более четырёх тысяч японских военных, проводило исследования на живых людях, китайцах, корейцах, советских гражданах и русских эмигрантах, на то время находящихся в марионеточном Маньчжоу-Го (подконтрольное Японии государственное образование на территории северо-восточного Китая в 1932-45 годах – Ред.).
В архиве провинции Хэйлунцзян сохранилось чрезвычайно ценное досье, представляющее собой чёткие записи японской военной полиции Квантунской армии о бактериологических экспериментах с описаниями процессов, с неопровержимыми доказательствами, изобличающими милитаристскую Японию в совершении чудовищного преступления.
Японские солдаты в Китае, 1937 год
7 июля 2023, 08:00История
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В августе 1945 года солдаты Красной Армии обнаружили в стенах лаборатории анатомические инструменты, подвески для человеческих внутренностей, бутылки для образцов, заполненные человеческими внутренностями. Именно сюда постоянно свозили жертв и без анестезии проводили над ними опыты.
За 13 лет существования отряда было проведено 731 экспериментов над живыми людьми, в ходе которых было убито не менее 5000 человек. В распоряжении подразделения было 4500 инкубаторов для разведения блох, в которых каждые три-четыре месяца можно было получить около 45 кг. чумных блох, питавшихся кровью крыс, заражённых чумой. Проводились десятки экспериментов с бубонной чумой, брюшным тифом, холерой. Людям переливали лошадиную кровь, обмораживали и простреливали конечности, травили газами и подвешивали на долгое время вниз ногами. Чтобы проверить эффективность бактериологического оружия, было создано несколько специальных "полигонов" для экспериментов в полевых условиях. Жертв привязывали к кольям на расстоянии пяти метров друг от друга. Затем с воздуха сбрасывались или взрывались бактериальные керамические бомбы, содержащие бациллы бубонной чумы, холеры, дизентерии и других заболеваний. Испытуемые либо умирали на месте, либо получали ранения от осколков бомб, заражались бактериями и в течение нескольких дней умирали в мучениях.
Преступления и зверства, совершенные японской военщиной, слишком многочисленны, материала хватит на написание книг и огромных статей. Не менее отвратительным является то, что после войны многим преступникам удалось избежать наказания и укрыться в США, где их "знания" были использованы американскими военными.
В апреле 1943 года военное министерство США создало в Форт-Детрике (штат Мэриленд) базу для исследований в области бактериологической войны, которая в целях конспирации была названа "Полигон Детрик" и стала предшественницей Биологической лаборатории Форт-Детрик.
К ноябрю 1948 года, в соответствии с инструкциями, данными Госдепартаментом США Дугласу Макартуру, тогдашнему верховному главнокомандующему США в Японии, между США и Японией была заключена секретная сделка, согласно которой США освободили от судебного преследования военных преступников в обмен на данные бактериологических исследований, полученные японской армией ценой бесчисленных жизней китайцев, русских, монголов и корейцев. В руках американцев оказалось более 8000 страниц информации о применении бактериологического оружия. Более 8000 образцов и слайдов экспериментов и результатов использования бактериологического оружия.
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30 октября 2023, 17:20
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В 1993 году японская ассоциация бывших военнопленных попыталась оспорить решения Хабаровского процесса. Но рассмотрев материалы дела Главная военная прокуратура Российской Федерации сделала заключение — японские военные преступники реабилитации не подлежат.
Можно бы на этом деле поставить точку, но события последних лет опять нас заставили нас заговорить об угрозе бактериологической войны против наших стран.
В 2022 году наши страны с международных трибун заговорили о натовских и американских бактериологических лабораториях на территории Украины. Опять, как и в 1949 году, в руках российских военных оказались доказательства преступной деятельности теперь уже американцев на территории Украины. Деятельность США напрямую угрожает России, Китаю и народам многих других стран. История повторяется. Мы не должны забывать прошлого, должны из прошлого извлекать уроки для того, чтобы строить мирное будущее. Надеюсь, что расследования деятельности американских лабораторий на Украине ещё впереди.
Автор статьи: Сыма Нань - известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков), специально для Украина.ру
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня 2022, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
 
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