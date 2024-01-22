Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле Донецка - 22.01.2024 Украина.ру
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Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле Донецка
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле Донецка - 22.01.2024 Украина.ру
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле Донецка
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Так атаки ВСУ на рынок в Донецке и гражданскую инфраструктуру России 22 января прокомментировал "Радио Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-01-22T13:25
2024-01-22T13:25
новости
дмитрий песков
донецк
всу
удары
теракт
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"Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей", - рассказал Песков.По его словам, Минобороны России и другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак.Песков добавил, что Россия продолжит специальную военную операцию с тем, чтобы огородить своих граждан от этой опасности.При этом в Кремле не стали комментировать предложение признать режим Зеленского террористическим.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.
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новости, дмитрий песков, донецк, всу, удары, теракт
Новости, Дмитрий Песков, Донецк, ВСУ, удары, теракт

Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо - Песков об обстреле Донецка

13:25 22.01.2024
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Так атаки ВСУ на рынок в Донецке и гражданскую инфраструктуру России 22 января прокомментировал "Радио Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей", - рассказал Песков.
По его словам, Минобороны России и другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак.
Песков добавил, что Россия продолжит специальную военную операцию с тем, чтобы огородить своих граждан от этой опасности.
При этом в Кремле не стали комментировать предложение признать режим Зеленского террористическим.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.
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