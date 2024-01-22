https://ukraina.ru/20240122/1052817727.html

"Дело Мазепы". За что на Украине сажают богатых и влиятельных бизнесменов

"Дело Мазепы". За что на Украине сажают богатых и влиятельных бизнесменов - 22.01.2024 Украина.ру

"Дело Мазепы". За что на Украине сажают богатых и влиятельных бизнесменов

Новое громкое дело на Украине – силовики задержали известного бизнесмена Игоря Мазепу

2024-01-22T13:11

2024-01-22T13:11

2024-01-22T13:11

эксклюзив

украина

силовики

гбр

александр дубинский

мазепа

кость бондаренко

игорь коломойский

петр порошенко

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Печерский суд Киева отправил инвестбанкира под стражу с одним из самых больших залогов в истории Украины – 349,7 миллионов гривен. Главу компании Concorde Capital подозревают в незаконном отчуждении государственной собственности.Впрочем, такая интенсивная зачистка богатых и влиятельных бизнесменов указывает на новый передел "заводов и пароходов", подготовке к политическому противостоянию после истечения срока полномочий президента Зеленского и Верховной Рады.Многие эксперты вспомнили времена Виктора Януковича, а также намекнули власти, что финал передела может быть фатальным и для них самих, и для страны.Больше мнений – в обзоре соцсетей.Народный депутат Виктория Сюмар:Последние дни никак не могу избавиться от ощущения непреодолимого Déjà Vu. Сначала прессуют оппозицию, потом – журналистов. И уже дальше бизнес. И даже "народная правда" так напоминает "украинскую несправедливость"…Как же все знакомо... до боли. Сомнительная дорога, судя по предыдущему опыту.Бизнесмен Евгений Черняк:Правоохранительная система сорвала все предохранители.Предприниматели, журналисты-расследователи, волонтёры – все под ударом!Игорь – украиноцентричный предприниматель, который, имея возможность инвестировать в разные рынки, всегда отдавал приоритет украинским инвестициям, он очень много помогал данейшенами, волонтёрскими проектами, делал это без пиара, а просто потому, что Украина – его Родина.Сейчас в деле появится русский след или организация преступной группы, с высокой долей вероятности, у всех реально работающих бизнесов маски-шоу, уголовные дела, пидозры и задержания.И, конечно, все хорошо работающие бизнесы – пособники Кремля или ОПГ, ну просто чтобы тяжесть статьи была максимальной и была возможность арестовать людей и сделать из них заложников.О каких инвестициях может идти речь, когда тыловые крысы воспринимают войну как источник личного обогащения?Зачем вы уничтожаете своих, патриотичных предпринимателей???Журналист Светлана Крюкова:Открою вам тайну. Следом за Черняком, Мазепой и другими менее известными бизнесменами последуют еще несколько знаковых фигур – шаг за шагом, длинной красной дорожкой, подводящей к арене, куда выведут главного героя, ради которого сейчас и шатается это Окно Овертона.Будет будничным, что еще вчера казалось абсурдом. То, что еще вчера называлось "не может быть", сегодня – норма. Уже никого не удивляют санкции, не подкрепленные доказательной базой. Это вполне нормально лишать людей паспорта и гражданства, не давая права на суд и защиту своих Конституционных прав. Все спокойно относятся к новостям о том, что задержали очередного бизнесмена.Уже не шокирует тот факт, что влиятельный в былые времена олигарх Коломойский* сидит уже четыре с половиной месяца в однокомнатной камере размером с купе вагона и дыркой вместо унитаза, и всем своим видом показывает на судах, что никто его не спасал от выдачи в США и НАБУ.Коломойский* в ловушке, и это надолго, может быть, навсегда. Никого не возмущает тот факт, что в СИЗО могут избить депутата, обнулив в одну ночь весь пафос министра юстиции на тему "ремонты в тюрьмах". Он теперь очень смешно смотрится со своими фото из обновленных камер изоляторов."Дубинский был таким вредным и тщеславным, что так ему и надо. Пусть попустится", – услышала я еще от одного сентиментального зрителя, приближенного к власти.В скором времени в обществе не останется ни одного приличного человека без уголовного дела, проблем с властью, кентами в правоохранительных структурах, обнуленными прочностными запасами, фиговыми репутациями.Лишь горстка лучших людей из Олимпа – самые дерзкие и красивые, смотрят на нас сверху вниз и светят своим величием.Политический комментатор Владимир Бондаренко:Напомню, задержанный является номинальным (но респектабельным) владельцем активов у серьёзных игроков и даже вершителейЛожкин, Пинчук...Ставлю на то, что криворожский цементный комбинат сменит одного совладельца. Ну, и несколько гранкарьеровНе все понимают, что для оборонительных сооружений нужно много бетона...Предприниматель, преподаватель бизнес-школ Валерий Пекар:Игорь Мазепа – не белый и пушистый, равно как и любой украинский предприниматель с опытом 20-30 лет. Но если вы считаете, что это достаточные основания для обысков и ареста без решения суда и других нарушений прав человека, то у меня для вас плохая новость – вы можете быть следующим.То же касается журналистов-расследователей, также не ангелов, о чем я уже писал. Если у вас нет понимания глобального расклада о поддержке Украины демократическим миром, если у вас нет представления о Конституции и правах человека, то хотя бы инстинкт самосохранения у вас есть?Инвестбанкир Сергей Фурса:Арест Мазепы сплотил бизнес сообщество. От страха. Страха, что придут и к тебе. Страха, что придут за тобой. И это не страх, вызванный борьбой за справедливость.Это страх, основанный на том, что никто в украинском бизнесе не доверяет силовым органам. И не считает, что их действия продиктованы борьбой за право и законность.И это основная проблема. Даже бизнесмены с репутацией Мазепы вызывают доверия в разы больше, чем силовые органы. А это ненормально.О чем думает бизнес, когда слышит об аресте Мазепы. Основные версии вкладываются в список: силовики решили заработать или силовики выполняют заказ кого-то из конкурентов – бывших партнеров Мазепы.Конечно, чтобы тоже заработать.И даже довольно специфическая версия о политических преследованиях (а сравнение Мазепы с Ходорковским** все же выглядит очень натянуто) собирает больше сторонников, чем то, что ДБР просто делает свою работу.Главная проблема – недоверие. Откуда возникла эта проблема? Потому что ДБР, как и БЭБ, были недавно сформированы, но не как независимые институты. Не было честных и прозрачных конкурсов. Не было контроля общественности и наших западных партнеров.Эти институты строились как продолжение чьих-то рук. В худших традициях украинского институционального строительства.И сейчас, даже если пальчики на этих руках действуют самостоятельно, все всегда ожидают, что они выполняют поставленную задачу. Такие вот шаловливые ручки.Можно ли это изменить? Уже нет. Только перезагрузка и построение институтов с нуля сможет создать основание для доверия. Но построение уже под контролем наших западных партнеров.С честными конкурсами.С прозрачным подходом к формовке.Иметь ручные силовые органы очень удобно. Пока у тебя власть. А потом, когда ты ее теряешь, то начинаешь очень сожалеть о том, что не создал настоящий институт. Да и пока ты у власти все будут видеть твою роль в любой лаже, которая будет уходить от таких органов. А она будет. Можно в этом не сомневаться.И даже если в один день один человек в этом органе вдруг решит работать по закону и справедливости, никто в это не поверит. Ибо нет доверия. А сейчас это еще подтачивает поддержку со стороны Запада.Поскольку такие акции силовиков попадают на полосы ведущих мировых СМИ и точно будут использованы российской пропагандой, которая получит еще один аргумент для своего тезиса о том, что Украина не стоит того, чтобы за нее бороться.Было бы доверие к силовикам, не было бы таких заголовков. Доверие – это основа в современном мире. И это нужно наконец-то понять и принять.Политик Александр Дубинский:Задержание бизнесмена Мазепы, которого должны привези в Лукьяновское СИЗО (вчера освобождали камеры в моем блоке) – начало более масштабной операции по политической зачистке.В конце марта, согласно Конституции, истекают 5-ти летние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание.Мазепа – близкий друг и партнер президентского косильери времен Порошенко, Бориса Ложкина, с которым у него ряд совместных инвест-проектов.Помимо них, Мазепа занимался инвестициями в ОВГЗ в интересах Порошенко, и также участвовал в одном из проектов по застройке земли завода "Кузня на Рыбальском". Полагаю, ключевой интерес для ДБР, выполняющего роль гестапо офиса президента – был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко, и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой.После чего, гетьмана отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март. Параллельно – ведется атака на держателя части фракции "Голос" Фиалу. Цель – не допустить их к участию в коалиционном правительстве, которое с большой долей вероятности придется создавать в марте-апреле, и на чем будут настаивать международные партнеры, утомленные неэффективной монополией "Слуг".Порошенко видит себя в этом правительстве премьером, а с "Голосом" могут рассчитаться министерскими портфелями.Политолог Константин Бондаренко:Арест инвестбанкира Игоря Мазепы напоминает дело банкира Доброго – была такая страница в украинской истории.В апреле 1918 года в Киеве был похищен один из богатейших людей того времени, банкир Абрам Добрый. В похищении были замешаны министр внутренних дел Ткаченко, военный министр Жуковский и другие важные лица. О деле был проинформирован премьер-министр Всеволод Голубович.Банкира отвезли в Харьков и держали, требуя выкуп. Потом Добрый подписал чек на 100 тысяч рублей и его отпустили. Но поскольку Добрый был агентом германской разведки еще с довоенных времен, это возмутило немцев –"стратегических союзников Украины" той поры.Менее чем через неделю Грушевский и его молодая команда были отправлены в отставку, а в Украине была провозглашена власть гетмана Скоропадского.Рэкетиры из правительства оказались на скамье подсудимых - даже Голубович (полу-Гончарук – полу-Шмыгаль времен Центральной Рады).В деле Игоря Мазепы тоже больше желания получить мзду, а не добиться торжества справедливости по делам давно минувших дней. Речь о переделе собственности. А также о жадности власть имущих. Но кажется мне, что Мазепа не столь прост, как кажется некоторым людям во власти…Одним словом, есть в Украине традиция. Раз в сто лет они приглашают в Киев западных военных, которые в цирке коронуют очередного гетмана, свергая предыдущую власть. Ибо нечего пытаться обилечивать тех банкиров, которые уже давно ходят под чьей-то более надежной "крышей".* Внесен Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма** Признан иноагентом в РФ

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