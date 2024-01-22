В Донецке более 132 тысяч человек остались без света - 22.01.2024 Украина.ру
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В Донецке более 132 тысяч человек остались без света
В Донецке более 132 тысяч человек остались без света - 22.01.2024 Украина.ру
В Донецке более 132 тысяч человек остались без света
В Донецке более 132 тысяч человек остались без света в результате боевых действий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин 22 января в своем телеграм-канале
2024-01-22T12:43
2024-01-22T12:43
новости
донецк
алексей кулемзин
электричество
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"В столице Республики в результате боевых действий обесточены девять питающих станций и 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаётся 132 821 абонент", - отметил Кулемзин.Из 259 донецких котельных по причине отсутствия электроэнергии остановлены 93, добавил глава донецкой администрации.Также в городе обесточены четыре водопроводных узла: Южный, Северный, Куйбышевский и Петровский.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
https://ukraina.ru/20240121/1052811368.html
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новости, донецк, алексей кулемзин, электричество
Новости, Донецк, Алексей Кулемзин, электричество

В Донецке более 132 тысяч человек остались без света

12:43 22.01.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийНовый год в Донецке
Новый год в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
В Донецке более 132 тысяч человек остались без света в результате боевых действий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин 22 января в своем телеграм-канале
"В столице Республики в результате боевых действий обесточены девять питающих станций и 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаётся 132 821 абонент", - отметил Кулемзин.
Из 259 донецких котельных по причине отсутствия электроэнергии остановлены 93, добавил глава донецкой администрации.
Также в городе обесточены четыре водопроводных узла: Южный, Северный, Куйбышевский и Петровский.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Вчера, 17:05
МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актомВСУ совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой ВСУ 21 января было опубликовано на сайте МИД Российской Федерации
 
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