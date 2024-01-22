В Донецке более 132 тысяч человек остались без света
В Донецке более 132 тысяч человек остались без света в результате боевых действий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин 22 января в своем телеграм-канале
"В столице Республики в результате боевых действий обесточены девять питающих станций и 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаётся 132 821 абонент", - отметил Кулемзин.
Из 259 донецких котельных по причине отсутствия электроэнергии остановлены 93, добавил глава донецкой администрации.
Также в городе обесточены четыре водопроводных узла: Южный, Северный, Куйбышевский и Петровский.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
Вчера, 17:05МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актомВСУ совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой ВСУ 21 января было опубликовано на сайте МИД Российской Федерации