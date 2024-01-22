https://ukraina.ru/20240122/1052816892.html

В Донецке более 132 тысяч человек остались без света

В Донецке более 132 тысяч человек остались без света - 22.01.2024 Украина.ру

В Донецке более 132 тысяч человек остались без света

В Донецке более 132 тысяч человек остались без света в результате боевых действий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин 22 января в своем телеграм-канале

2024-01-22T12:43

2024-01-22T12:43

2024-01-22T12:43

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алексей кулемзин

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"В столице Республики в результате боевых действий обесточены девять питающих станций и 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаётся 132 821 абонент", - отметил Кулемзин.Из 259 донецких котельных по причине отсутствия электроэнергии остановлены 93, добавил глава донецкой администрации.Также в городе обесточены четыре водопроводных узла: Южный, Северный, Куйбышевский и Петровский.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

https://ukraina.ru/20240121/1052811368.html

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новости, донецк, алексей кулемзин, электричество