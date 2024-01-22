https://ukraina.ru/20240122/1052816240.html

Сийярто назвал "старым военным психозом" планы ЕС закупить оружие для Украины

Сийярто назвал "старым военным психозом" планы ЕС закупить оружие для Украины - 22.01.2024 Украина.ру

Сийярто назвал "старым военным психозом" планы ЕС закупить оружие для Украины

Предложение Евросоюза выделить по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал продолжением старого военного психоза. Об этом он заявил 22 января в соцсетях

2024-01-22T12:25

2024-01-22T12:25

2024-01-22T12:25

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Прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, считает Сийярто. По его словам, только растет число погибших и уровень разрушений. Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери, отметил Сийярто."Это будет жесткий спор, потому что в Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год - пока что - на пять миллиардов евро", - прокомментировал Сийярто инициативу Евросоюза.Ранее СМИ сообщили о том, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов.Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

https://ukraina.ru/20240108/1052581342.html

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новости, венгрия, петер сийярто, украина, ес, фонд