https://ukraina.ru/20240122/1052816027.html
Литва призвала ЕС запретить транзит товаров через Россию
Литва призвала ЕС запретить транзит товаров через Россию - 22.01.2024 Украина.ру
Литва призвала ЕС запретить транзит товаров через Россию
Литва призывает Евросоюз расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России. Об этом 22 января газете Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
2024-01-22T12:03
2024-01-22T12:03
2024-01-22T12:03
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Многие товары, которые проходят транзитом через Россию по пути в третьи страны, в действительности не покидают российской территории, считает министр."Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", - заявил Ландсбергис.Ранее глава МИД Литвы на своей странице в соцсетях упрекнул Польшу за то, что эта страна тратит деньги на собственную оборону вместо того, чтобы тратить на украинскую. По его словам, военные закупки Польши несравнимо превосходят тот объем техники, который получает Киев.
https://ukraina.ru/20240122/1052814453.html
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новости, литва, ес, товары, транзит
Новости, Литва, ЕС, товары, транзит
Литва призвала ЕС запретить транзит товаров через Россию
Литва призывает Евросоюз расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России. Об этом 22 января газете Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Многие товары, которые проходят транзитом через Россию по пути в третьи страны, в действительности не покидают российской территории, считает министр.
"Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", - заявил Ландсбергис.
Ранее глава МИД Литвы на своей странице в соцсетях упрекнул Польшу за то, что эта страна тратит деньги на собственную оборону вместо того, чтобы тратить на украинскую. По его словам, военные закупки Польши несравнимо превосходят тот объем техники, который получает Киев.