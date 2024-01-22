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Украинская теннисистка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде

Украинская теннисистка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде - 22.01.2024 Украина.ру

Украинская теннисистка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России

2024-01-22T11:42

2024-01-22T11:42

2024-01-22T11:42

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Накануне, 21 января, состоялся матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. Россиянка Мария Тимофеева уступила украинке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.По завершении матча аккаунт US Open в Instagram* опубликовал фотографию с результатом матча, где напротив имени Тимофеевой присутствовал российский флаг. Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде.Костюк написала, что с начала спецоперации боролась за отстранение белорусских и российских спортсменов. Сейчас они выступают в нейтральном статусе, без флагов. "Мы неоднократно задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует. Все эти спортсмены знают, какие страны они представляют, их правительство постоянно говорит об этом", добавила украинская теннисистка.В мае прошлого года Костюк отказалась от традиционного рукопожатия со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. За такой неспортивный поступок публика освистала Костюк. Украинка заявила, что не ожидала свиста в свой адрес, и отметила, что болельщикам должно быть за это стыдно.А вот украинка Елизавета Котляр и россиянка Влада Минчева обменялись рукопожатиями у сетки после завершения матча. Девушки играли матч на юниорском турнире в рамках Открытого чемпионата Австралии.Федерация тенниса Украины позже назвала ошибкой рукопожатие украинки, а отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что у нее "эмоции били за край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение". Отец спортсменки назвал действие Елизаветы "определенно ошибкой" и добавил, что "Лиза глубоко сожалеет и уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного".Накануне, 18 января, украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачёвой, которая уже второй сезон выступает за сборную Франции. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу украинки.По окончании матча второго круга Australian Open — 2024 вместо традиционного рукопожатия Ястремская предложила Грачёвой стукнуться ракетками.Рукопожатия с российским спортсменами их украинских коллегам запрещены на государственном уровне. Этому предшествовало несколько скандалов.Летом прошлого года фехтовальщица Ольга Харлан отказалась от рукопожатия после боя с россиянкой Анной Смирновой, из-за чего была дисквалифицирована. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия.Однако после громкого скандала украинскую спортсменку все же допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.В ноябре российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swis. Это вызвало бурю негодования у украинских националистов, и в результате Федерация шахмат Украины вообще рекомендовала своим представителям не касаться российских и белорусских соперников.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html

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