https://ukraina.ru/20240122/1052803083.html
"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ
"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ - 22.01.2024 Украина.ру
"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ
Под Авдеевкой армия РФ задействует гораздо меньше сил и средств, чем в боях за Артемовск. Под Артемовском у российских военных есть продвижение с трех сторон к Часов Яру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T06:00
2024-01-22T06:00
2024-01-22T06:00
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Ситуация на фронте говорит о том, что панические настроения с украинской стороны не дезинформация, а правда. Оборона ВСУ действительно начинает рваться. Они начинают отступать даже там, где раньше этого не было, рассказал обозреватель.Сейчас ВСУ пятятся даже при отсутствии масштабных боевых действий с российской стороны. Хотя операция под Авдеевкой считается крупнейшим сражением осени-зимы, армия РФ задействует там гораздо меньше сил, чем в боях за Артемовск, добавил он.Под Артемовском у российских военных также есть продвижение с трех сторон к Часов Яру. В лесах под Кременной пока все более вяло. Но сейчас это второстепенный участок фронта и для ВС РФ, и для противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052794688.html
россия
украина
артемовск
авдеевка
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новости, россия, украина, артемовск, авдеевка, марьинка, часов яр, всу, оборона, кременная, паника, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Артемовск, Авдеевка, Марьинка, Часов Яр, ВСУ, оборона, Кременная, паника, СВО, Спецоперация
"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ
Под Авдеевкой армия РФ задействует гораздо меньше сил и средств, чем в боях за Артемовск. Под Артемовском у российских военных есть продвижение с трех сторон к Часов Яру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев