Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления - 21.01.2024 Украина.ру
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Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления - 21.01.2024 Украина.ру
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
Украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм
2024-01-21T19:46
2024-01-21T19:47
новости
геннадий зюганов
кпрф
россия
обстрелы
донецк
теракт
преступления
всу
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Политик добавил, что применение "натовского" оружия при обстреле вновь доказывает, что "западные демократии" являются спонсорами международного бандитизма.Сознательные обстрелы мирных городов со стороны Украины - это военные преступления, а уничтожение мирного населения - это преступление против человечества, отметил лидер КПРФ. Он призвал мировое сообщество осудить эти чудовищные преступления. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с [президентов Украины Владимиром] Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это", - подчеркнул Зюганов.
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Новости, Геннадий Зюганов, КПРФ, Россия, обстрелы, Донецк, теракт, преступления, ВСУ, Украина

Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления

19:46 21.01.2024 (обновлено: 19:47 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУкраинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм

"Сегодня украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против мирного населения в Донецке", - заявил Зюганов.

Политик добавил, что применение "натовского" оружия при обстреле вновь доказывает, что "западные демократии" являются спонсорами международного бандитизма.
Сознательные обстрелы мирных городов со стороны Украины - это военные преступления, а уничтожение мирного населения - это преступление против человечества, отметил лидер КПРФ.
Он призвал мировое сообщество осудить эти чудовищные преступления. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с [президентов Украины Владимиром] Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это", - подчеркнул Зюганов.
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
18:43
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела ДонецкаМедики госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Украины, двое из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России 21 января
 
НовостиГеннадий ЗюгановКПРФРоссияобстрелыДонецктерактпреступленияВСУУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
19:46Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
18:43В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка
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