https://ukraina.ru/20240121/1052811804.html
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления - 21.01.2024 Украина.ру
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
Украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм
2024-01-21T19:46
2024-01-21T19:46
2024-01-21T19:47
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Политик добавил, что применение "натовского" оружия при обстреле вновь доказывает, что "западные демократии" являются спонсорами международного бандитизма.Сознательные обстрелы мирных городов со стороны Украины - это военные преступления, а уничтожение мирного населения - это преступление против человечества, отметил лидер КПРФ. Он призвал мировое сообщество осудить эти чудовищные преступления. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с [президентов Украины Владимиром] Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это", - подчеркнул Зюганов.
https://ukraina.ru/20240121/1052811662.html
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новости, геннадий зюганов, кпрф, россия, обстрелы, донецк, теракт, преступления, всу, украина
Новости, Геннадий Зюганов, КПРФ, Россия, обстрелы, Донецк, теракт, преступления, ВСУ, Украина
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
19:46 21.01.2024 (обновлено: 19:47 21.01.2024)
Украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм