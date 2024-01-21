https://ukraina.ru/20240121/1052811804.html

Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления

Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления - 21.01.2024 Украина.ру

Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления

Украинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм

2024-01-21T19:46

2024-01-21T19:46

2024-01-21T19:47

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Политик добавил, что применение "натовского" оружия при обстреле вновь доказывает, что "западные демократии" являются спонсорами международного бандитизма.Сознательные обстрелы мирных городов со стороны Украины - это военные преступления, а уничтожение мирного населения - это преступление против человечества, отметил лидер КПРФ. Он призвал мировое сообщество осудить эти чудовищные преступления. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с [президентов Украины Владимиром] Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это", - подчеркнул Зюганов.

https://ukraina.ru/20240121/1052811662.html

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новости, геннадий зюганов, кпрф, россия, обстрелы, донецк, теракт, преступления, всу, украина