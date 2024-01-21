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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка - 21.01.2024 Украина.ру

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка

Медики госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Украины, двое из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России 21 января

2024-01-21T18:43

2024-01-21T18:43

2024-01-21T18:44

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Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один из них - в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве. Большинство взрослых также госпитализированы в тяжелом состоянии.Сообщается, что двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести. Двоим пострадавшим в больнице оказана амбулаторная помощь.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 21 января ВСУ ударили по мирным объектам в Кировском районе. Снаряды упали в оживлённом месте квартала Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины.Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, по последним данным число погибших составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. По уточненной информации, по кварталу был нанесен удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

https://ukraina.ru/20240121/1052811368.html

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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, мирные жители, кировский район, погибшие, раненые, минздрав, медики, больница