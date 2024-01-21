https://ukraina.ru/20240121/1052811517.html

Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский

Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский - 21.01.2024 Украина.ру

Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский

Преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного на 22 января заседания СБ ООН. Об этом 21 января заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм

2024-01-21T18:07

2024-01-21T18:07

2024-01-21T18:07

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Ранее МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом. "Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.В МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям.Россия запросила на 22 января заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.В пресс-службе постпредства добавили, что в заседании примет участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также 23 января планируется выступление Лаврова на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

https://ukraina.ru/20240121/1052810263.html

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