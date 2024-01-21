Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский - 21.01.2024 Украина.ру
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Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский
Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский - 21.01.2024 Украина.ру
Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский
Преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного на 22 января заседания СБ ООН. Об этом 21 января заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм
2024-01-21T18:07
2024-01-21T18:07
новости
сергей лавров
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Ранее МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом. "Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.В МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям.Россия запросила на 22 января заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.В пресс-службе постпредства добавили, что в заседании примет участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также 23 января планируется выступление Лаврова на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
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новости, сергей лавров, постпред, совбез оон, донецк, обстрелы, днр, мид рф, оон, теракт, россия
Новости, Сергей Лавров, постпред, Совбез ООН, Донецк, обстрелы, ДНР, МИД РФ, ООН, теракт, Россия

Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский

18:07 21.01.2024
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP / Richard Drew
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Преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного на 22 января заседания СБ ООН. Об этом 21 января заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова", - написал Полянский в телеграм.
Ранее МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом.
"Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.
В МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям.
Россия запросила на 22 января заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
В пресс-службе постпредства добавили, что в заседании примет участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также 23 января планируется выступление Лаврова на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
15:18
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - ПушилинНа текущий момент подтверждена информация о 25 погибших после обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. По меньшей мере, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своём ТГ-канале
 
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19:46Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
18:43В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка
18:07Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский
17:05МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
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