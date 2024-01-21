https://ukraina.ru/20240121/1052811368.html

МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом

МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом - 21.01.2024 Украина.ру

МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом

ВСУ совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой ВСУ 21 января было опубликовано на сайте МИД Российской Федерации

2024-01-21T17:05

2024-01-21T17:05

2024-01-21T17:08

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мид

обстрелы

донецк

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кировский район

погибшие

теракт

рынок

текстильщик

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СК России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки по российской территории понесут неотвратимое наказание, добавили в министерстве. Кроме того, в МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям. "Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению", – говорится в сообщении.ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня утром 21 января, напомнили в ведомстве. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.Ранее стало известно, что ВСУ выпустили более шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке.

https://ukraina.ru/20240118/1052774993.html

донецк

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новости, мид, обстрелы, донецк, днр, кировский район, погибшие, теракт, рынок, текстильщик, мирные жители