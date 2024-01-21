МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом - 21.01.2024 Украина.ру
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МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом - 21.01.2024 Украина.ру
МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
ВСУ совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой ВСУ 21 января было опубликовано на сайте МИД Российской Федерации
2024-01-21T17:05
2024-01-21T17:08
новости
мид
обстрелы
донецк
днр
кировский район
погибшие
теракт
рынок
текстильщик
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СК России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки по российской территории понесут неотвратимое наказание, добавили в министерстве. Кроме того, в МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям. "Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению", – говорится в сообщении.ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня утром 21 января, напомнили в ведомстве. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.Ранее стало известно, что ВСУ выпустили более шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке.
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донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мид, обстрелы, донецк, днр, кировский район, погибшие, теракт, рынок, текстильщик, мирные жители
Новости, МИД, обстрелы, Донецк, ДНР, Кировский район, погибшие, теракт, рынок, Текстильщик, мирные жители

МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом

17:05 21.01.2024 (обновлено: 17:08 21.01.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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ВСУ совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой ВСУ 21 января было опубликовано на сайте МИД Российской Федерации

"Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

СК России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки по российской территории понесут неотвратимое наказание, добавили в министерстве.
Кроме того, в МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт, добавив, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к более кровавым действиям.
"Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению", – говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня утром 21 января, напомнили в ведомстве. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили более шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке.
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НовостиМИДобстрелыДонецкДНРКировский районпогибшиетерактрынокТекстильщикмирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
18:07Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский
17:05МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
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