Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж - 21.01.2024 Украина.ру
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Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж
Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж - 21.01.2024 Украина.ру
Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж
Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач вместе с сапёрами Первого армейского корпуса ДНР побывал на местах их работы. Специально для наших зрителей ребята рассказали об особенностях своей службы
2024-01-21T16:33
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видео, днр, уран-14 (робот)
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Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж

16:33 21.01.2024
 
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Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач вместе с сапёрами Первого армейского корпуса ДНР побывал на местах их работы. Специально для наших зрителей ребята рассказали об особенностях своей службы
 
Уран-14 (робот)ДНР
 
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