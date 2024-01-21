https://ukraina.ru/20240121/1052810617.html

На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны

На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны - 21.01.2024 Украина.ру

На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ освободили село Крахмальное Харьковской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:27

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На Купянском направлении в результате успешных действий подразделений "Западной" группировки войск армии РФ был освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области, сообщили в ведомстве.Сообщается, что российские силы отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, поселков Терны (ДНР) и Коломыйчиха (ЛНР).В результате боев ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих и два автомобиля, уточнили в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группы "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).На Южно-Донецком направлении бойцы группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Новомихайловка (ДНР), отметили в пресс-службе МО РФ.

https://ukraina.ru/20240121/1052803728.html

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новости, днр, мо рф, минобороны рф, харьковская область, купянское направление, наступление, вс рф, освобождение