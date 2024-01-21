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На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны
На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны - 21.01.2024 Украина.ру
На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ освободили село Крахмальное Харьковской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2024-01-21T16:21
2024-01-21T16:21
2024-01-21T16:27
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На Купянском направлении в результате успешных действий подразделений "Западной" группировки войск армии РФ был освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области, сообщили в ведомстве.Сообщается, что российские силы отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, поселков Терны (ДНР) и Коломыйчиха (ЛНР).В результате боев ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих и два автомобиля, уточнили в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группы "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).На Южно-Донецком направлении бойцы группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Новомихайловка (ДНР), отметили в пресс-службе МО РФ.
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новости, днр, мо рф, минобороны рф, харьковская область, купянское направление, наступление, вс рф, освобождение
Новости, ДНР, МО РФ, Минобороны РФ, Харьковская область, Купянское направление, наступление, ВС РФ, освобождение
На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны
16:21 21.01.2024 (обновлено: 16:27 21.01.2024)
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ освободили село Крахмальное Харьковской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ
На Купянском направлении в результате успешных действий подразделений "Западной" группировки войск армии РФ был освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области, сообщили в ведомстве.
Сообщается, что российские силы отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, поселков Терны (ДНР) и Коломыйчиха (ЛНР).
В результате боев ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих и два автомобиля, уточнили в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группы "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).
На Южно-Донецком направлении бойцы группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Новомихайловка (ДНР), отметили в пресс-службе МО РФ.