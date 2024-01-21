Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин - 21.01.2024 Украина.ру
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Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин - 21.01.2024 Украина.ру
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин
На текущий момент подтверждена информация о 25 погибших после обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. По меньшей мере, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своём ТГ-канале
2024-01-21T15:18
2024-01-21T15:20
новости
донецк
обстрелы
днр
денис пушилин
убитые
раненые
текстильщик
кировский район
россия
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Продолжает поступать информация о последствиях чудовищного обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик (Кировский район Донецка), написал Пушилин.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в их числе тяжелораненые. У многих из пострадавших - глубокие ранения органов и травматическая ампутация конечностей. По уточненной информации, украинские военные нанесли комбинированный удар по микрорайону из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 21 января ВСУ ударили по мирным объектам в Кировском районе. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины.На месте продолжают работу оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.
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новости, донецк, обстрелы, днр, денис пушилин, убитые, раненые, текстильщик, кировский район, россия, всу, мирные жители
Новости, Донецк, обстрелы, ДНР, Денис Пушилин, убитые, раненые, Текстильщик, Кировский район, Россия, ВСУ, мирные жители

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин

15:18 21.01.2024 (обновлено: 15:20 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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На текущий момент подтверждена информация о 25 погибших после обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. По меньшей мере, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своём ТГ-канале
Продолжает поступать информация о последствиях чудовищного обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик (Кировский район Донецка), написал Пушилин.
"На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении главы ДНР.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в их числе тяжелораненые. У многих из пострадавших - глубокие ранения органов и травматическая ампутация конечностей.
По уточненной информации, украинские военные нанесли комбинированный удар по микрорайону из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 21 января ВСУ ударили по мирным объектам в Кировском районе. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины.
На месте продолжают работу оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
13:12
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - КулемзинПо последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
 
НовостиДонецкобстрелыДНРДенис ПушилинубитыераненыеТекстильщикКировский районРоссияВСУмирные жители
 
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