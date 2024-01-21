https://ukraina.ru/20240121/1052810263.html

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин - 21.01.2024 Украина.ру

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин

На текущий момент подтверждена информация о 25 погибших после обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. По меньшей мере, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своём ТГ-канале

2024-01-21T15:18

2024-01-21T15:18

2024-01-21T15:20

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Продолжает поступать информация о последствиях чудовищного обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик (Кировский район Донецка), написал Пушилин.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в их числе тяжелораненые. У многих из пострадавших - глубокие ранения органов и травматическая ампутация конечностей. По уточненной информации, украинские военные нанесли комбинированный удар по микрорайону из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 21 января ВСУ ударили по мирным объектам в Кировском районе. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины.На месте продолжают работу оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.

https://ukraina.ru/20240121/1052809051.html

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новости, донецк, обстрелы, днр, денис пушилин, убитые, раненые, текстильщик, кировский район, россия, всу, мирные жители