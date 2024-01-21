Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки - 21.01.2024 Украина.ру
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Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки
Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки - 21.01.2024 Украина.ру
Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки
В районе села Крынки из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски лодками десанта. Об этом сообщил 21 января в ТГ-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-01-21T14:54
2024-01-21T14:54
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Губернатор добавил, что ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили украинским военным поражение всеми видами огневых средств.Артиллерийским огнем были разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотников.Он добавил, что "Ланцетами" были уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства "Paladin", бронированный блиндаж и два автомобиля ВСУ.Сальдо уточнил, что операторами FPV-дронов и авиационными сбросами были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост украинских военных.Силами РЭБ и ПВО были сбиты или подавлены два квадрокоптера, девять FPV-дронов "Валькирия" и "Фурия", отметил губернатор.
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новости, владимир сальдо, херсонская область, плацдарм, всу, россия, украина, "ланцет", сво, бпла, пво, днепр
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, плацдарм, ВСУ, Россия, Украина, "Ланцет", СВО, БПЛА, ПВО, Днепр

Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки

14:54 21.01.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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В районе села Крынки из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски лодками десанта. Об этом сообщил 21 января в ТГ-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"За последние сутки на ЛБС в пределах Херсонской области противник не вёл активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок. Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками", - сообщил Сальдо.
Губернатор добавил, что ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили украинским военным поражение всеми видами огневых средств.
Артиллерийским огнем были разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотников.
Он добавил, что "Ланцетами" были уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства "Paladin", бронированный блиндаж и два автомобиля ВСУ.
Сальдо уточнил, что операторами FPV-дронов и авиационными сбросами были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост украинских военных.
Силами РЭБ и ПВО были сбиты или подавлены два квадрокоптера, девять FPV-дронов "Валькирия" и "Фурия", отметил губернатор.
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