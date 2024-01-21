https://ukraina.ru/20240121/1052810031.html

Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки

Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки - 21.01.2024 Украина.ру

Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки

В районе села Крынки из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски лодками десанта. Об этом сообщил 21 января в ТГ-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-01-21T14:54

2024-01-21T14:54

2024-01-21T14:54

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Губернатор добавил, что ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили украинским военным поражение всеми видами огневых средств.Артиллерийским огнем были разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотников.Он добавил, что "Ланцетами" были уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства "Paladin", бронированный блиндаж и два автомобиля ВСУ.Сальдо уточнил, что операторами FPV-дронов и авиационными сбросами были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост украинских военных.Силами РЭБ и ПВО были сбиты или подавлены два квадрокоптера, девять FPV-дронов "Валькирия" и "Фурия", отметил губернатор.

https://ukraina.ru/20240121/1052809051.html

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новости, владимир сальдо, херсонская область, плацдарм, всу, россия, украина, "ланцет", сво, бпла, пво, днепр