https://ukraina.ru/20240121/1052809540.html

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву - 21.01.2024 Украина.ру

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву

Потерпевший крушение в Афганистане самолет выполнял частный санитарный эвакуационный рейс из Паттайи в Москву, об этом 21 января сообщил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао

2024-01-21T14:06

2024-01-21T14:06

2024-01-21T14:09

новости

самолет

афганистан

россия

крушение

индия

росавиация

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101470/00/1014700063_0:27:3076:1757_1920x0_80_0_0_9c1922df6f14330430a5f35706c3493e.jpg

Собеседник агентства добавил, что пациентку сопровождал ее муж, частный предприниматель, также являющийся гражданином России. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (близ границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс, следуя по маршруту из Гая (Индия) в Ташкент (Узбекистан) с финальной точкой приземления в Жуковском (Россия). Планируемым местом вылета был аэропорт Утапао в Таиланде. На место крушения направлена группа для расследования. Известно, что в настоящее время воздушным судном владеет компания ООО "Атлетик Групп".Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Республики Таджикистан. Ведутся поиски самолета.

https://ukraina.ru/20240120/1052788046.html

афганистан

россия

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, самолет, афганистан, россия, крушение, индия, росавиация, авиация