Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву - 21.01.2024 Украина.ру
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Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву - 21.01.2024 Украина.ру
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву
Потерпевший крушение в Афганистане самолет выполнял частный санитарный эвакуационный рейс из Паттайи в Москву, об этом 21 января сообщил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао
2024-01-21T14:06
2024-01-21T14:09
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Собеседник агентства добавил, что пациентку сопровождал ее муж, частный предприниматель, также являющийся гражданином России. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (близ границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс, следуя по маршруту из Гая (Индия) в Ташкент (Узбекистан) с финальной точкой приземления в Жуковском (Россия). Планируемым местом вылета был аэропорт Утапао в Таиланде. На место крушения направлена группа для расследования. Известно, что в настоящее время воздушным судном владеет компания ООО "Атлетик Групп".Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Республики Таджикистан. Ведутся поиски самолета.
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новости, самолет, афганистан, россия, крушение, индия, росавиация, авиация
Новости, самолет, Афганистан, Россия, крушение, Индия, Росавиация, авиация

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву

14:06 21.01.2024 (обновлено: 14:09 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330
Самолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Потерпевший крушение в Афганистане самолет выполнял частный санитарный эвакуационный рейс из Паттайи в Москву, об этом 21 января сообщил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао
"Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка РФ, которую перевозили из одной из больниц Паттайи", - сообщил журналистам источник.
Собеседник агентства добавил, что пациентку сопровождал ее муж, частный предприниматель, также являющийся гражданином России. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (близ границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.
Самолет выполнял чартерный санитарный рейс, следуя по маршруту из Гая (Индия) в Ташкент (Узбекистан) с финальной точкой приземления в Жуковском (Россия). Планируемым местом вылета был аэропорт Утапао в Таиланде.
На место крушения направлена группа для расследования. Известно, что в настоящее время воздушным судном владеет компания ООО "Атлетик Групп".
Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Республики Таджикистан. Ведутся поиски самолета.
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