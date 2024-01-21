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В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин - 21.01.2024 Украина.ру
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
По последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2024-01-21T13:12
2024-01-21T13:12
2024-01-21T13:46
новости
донецк
обстрелы
погибшие
раненые
днр
рынок
текстильщик
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Украинские военные 21 января ударили по мирным объектам в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.Рынок в Донецке подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, добавил Кулемзин. Сейчас на месте работают оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.Ранее в Куйбышевском районе Донецка по ул. Ленкоранской украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на теплосетях. Ранение получил экскаваторщик, техника сгорела.
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новости, донецк, обстрелы, погибшие, раненые, днр, рынок, текстильщик
Новости, Донецк, обстрелы, погибшие, раненые, ДНР, рынок, Текстильщик
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
13:12 21.01.2024 (обновлено: 13:46 21.01.2024)
По последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Украинские военные 21 января ударили по мирным объектам в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.
"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать", - сообщил мэр.
Рынок в Донецке подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, добавил Кулемзин. Сейчас на месте работают оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.
Ранее в Куйбышевском районе Донецка по ул. Ленкоранской украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на теплосетях. Ранение получил экскаваторщик, техника сгорела.