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В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин

В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин - 21.01.2024 Украина.ру

В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин

По последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин

2024-01-21T13:12

2024-01-21T13:12

2024-01-21T13:46

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донецк

обстрелы

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текстильщик

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Украинские военные 21 января ударили по мирным объектам в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.Рынок в Донецке подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, добавил Кулемзин. Сейчас на месте работают оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.Ранее в Куйбышевском районе Донецка по ул. Ленкоранской украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на теплосетях. Ранение получил экскаваторщик, техника сгорела.

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новости, донецк, обстрелы, погибшие, раненые, днр, рынок, текстильщик