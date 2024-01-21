В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин - 21.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240121/1052809051.html
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин - 21.01.2024 Украина.ру
В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
По последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2024-01-21T13:12
2024-01-21T13:46
новости
донецк
обстрелы
погибшие
раненые
днр
рынок
текстильщик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_57ae200f44b46c4b8dd46181be0fdb1b.jpg.webp
Украинские военные 21 января ударили по мирным объектам в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.Рынок в Донецке подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, добавил Кулемзин. Сейчас на месте работают оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.Ранее в Куйбышевском районе Донецка по ул. Ленкоранской украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на теплосетях. Ранение получил экскаваторщик, техника сгорела.
донецк
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9a1c28d3717827cb6fafc548bf13a2cc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, обстрелы, погибшие, раненые, днр, рынок, текстильщик
Новости, Донецк, обстрелы, погибшие, раненые, ДНР, рынок, Текстильщик

В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин

13:12 21.01.2024 (обновлено: 13:46 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
По последней информации, не менее 18 погибших и 13 раненых в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Украинские военные 21 января ударили по мирным объектам в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Снаряды упали в оживлённом месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.

"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать", - сообщил мэр.

Рынок в Донецке подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, добавил Кулемзин. Сейчас на месте работают оперативные службы. Уточняется информация о погибших и пострадавших, на месте трагедии ведется поиск фрагментов снарядов.
Ранее в Куйбышевском районе Донецка по ул. Ленкоранской украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на теплосетях. Ранение получил экскаваторщик, техника сгорела.
 
НовостиДонецкобстрелыпогибшиераненыеДНРрынокТекстильщик
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Ленин и Украина
14:06Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву
13:31Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило
13:12В результате обстрела рынка в Донецке 18 погибших и 13 раненых - Кулемзин
12:46Окопы и блиндажи в зоне спецоперации
11:29Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм
10:58На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой
10:58Михаил Попов: кто он
10:42Герой России Михаил Попов: Мы все когда-то умрём, только каждый по-своему
10:22Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
09:44Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ
06:30"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
06:00Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"
05:11"На войну зовут те, кто лично ничем не рискует". Украинские эксперты и политики о войне и мире
05:00Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье
04:57Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю
04:30Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
04:12Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине
04:04"Вокруг Булгакова": Владимир Ильич Ленин
04:00"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
Лента новостейМолния