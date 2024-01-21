На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой - 21.01.2024 Украина.ру
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На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой
На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой - 21.01.2024 Украина.ру
На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой
Рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в Австралии было ошибкой. Об этом заявили в Федерации тенниса Украины
2024-01-21T10:58
2024-01-21T10:58
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Представительница России одержала победу в первом круге соревнований со счётом 6:2 и 6:4. Спортсменки встретились 20 января на юниорском турнире чемпионата Australian Open. После матча теннисистки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями. Ранее украинские спортсменки неоднократно отказывались от церемонии рукопожатия с представительницами РФ и Белоруссии. Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что из-за эмоциональной нагрузки она не отдавала отчёт своим действиям. Он заявил, считает действия дочери ошибкой. По его словам, Елизавета Котляр глубоко сожалеет о своих действиях и в дальнейшем не позволит себе ничего подобного. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, спорт, украина, австрия, теннисистка, теннис, матч, соревнования, россия
Новости, спорт, Украина, Австрия, теннисистка, теннис, матч, соревнования, Россия

На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой

10:58 21.01.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкТеннис. Ролан Гаррос - 2013. Третий день
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© РИА Новости . Антон Денисов
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Рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в Австралии было ошибкой. Об этом заявили в Федерации тенниса Украины
Представительница России одержала победу в первом круге соревнований со счётом 6:2 и 6:4. Спортсменки встретились 20 января на юниорском турнире чемпионата Australian Open. После матча теннисистки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.
Ранее украинские спортсменки неоднократно отказывались от церемонии рукопожатия с представительницами РФ и Белоруссии.

"Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия [с представителями РФ]. Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", - говорится в заявлении украинской федерации в Facebook*.

Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что из-за эмоциональной нагрузки она не отдавала отчёт своим действиям.
Он заявил, считает действия дочери ошибкой. По его словам, Елизавета Котляр глубоко сожалеет о своих действиях и в дальнейшем не позволит себе ничего подобного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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