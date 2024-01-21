https://ukraina.ru/20240121/1052807515.html

На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой

На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой - 21.01.2024 Украина.ру

На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой

Рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в Австралии было ошибкой. Об этом заявили в Федерации тенниса Украины

2024-01-21T10:58

2024-01-21T10:58

2024-01-21T10:58

новости

спорт

украина

австрия

теннисистка

теннис

матч

соревнования

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102171/43/1021714381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_697086c9d11c2aff60436858c1d24fa2.jpg

Представительница России одержала победу в первом круге соревнований со счётом 6:2 и 6:4. Спортсменки встретились 20 января на юниорском турнире чемпионата Australian Open. После матча теннисистки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями. Ранее украинские спортсменки неоднократно отказывались от церемонии рукопожатия с представительницами РФ и Белоруссии. Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что из-за эмоциональной нагрузки она не отдавала отчёт своим действиям. Он заявил, считает действия дочери ошибкой. По его словам, Елизавета Котляр глубоко сожалеет о своих действиях и в дальнейшем не позволит себе ничего подобного. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html

украина

австрия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спорт, украина, австрия, теннисистка, теннис, матч, соревнования, россия