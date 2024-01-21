На Украине назвали "ошибочным" рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой
Рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в Австралии было ошибкой. Об этом заявили в Федерации тенниса Украины
Представительница России одержала победу в первом круге соревнований со счётом 6:2 и 6:4. Спортсменки встретились 20 января на юниорском турнире чемпионата Australian Open. После матча теннисистки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.
Ранее украинские спортсменки неоднократно отказывались от церемонии рукопожатия с представительницами РФ и Белоруссии.
"Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия [с представителями РФ]. Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", - говорится в заявлении украинской федерации в Facebook*.
Отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что из-за эмоциональной нагрузки она не отдавала отчёт своим действиям.
Он заявил, считает действия дочери ошибкой. По его словам, Елизавета Котляр глубоко сожалеет о своих действиях и в дальнейшем не позволит себе ничего подобного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская