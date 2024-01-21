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Михаил Попов: кто он

Михаил Попов: кто он - 21.01.2024 Украина.ру

Михаил Попов: кто он

Михаил Попов - командир мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота, капитан, Герой России.

2024-01-21T10:58

2024-01-21T10:58

2024-01-21T10:58

спецоперация

сво

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Родился 23 марта 1990 года в посёлке Печенга Печенгского района Мурманской области в семье офицера. Первые 4 класса учился в начальной школе посёлка Спутник, затем перешёл в среднюю общеобразовательную школу №5 в Печенге, которую окончил в 2007 году.С 2008 года – в Вооружённых силах Российской Федерации, курсант Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых сил Российской Федерации" (филиал в городе Благовещенск Амурской области, ныне – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского). После окончания учёбы в 2012 году служил в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригаде 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота. Прошёл путь от командира мотострелкового взвода до начальника штаба – заместителя командира мотострелкового батальона.С 4 мая 2022 года принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Командовал подразделением 200-й отдельной мотострелковой бригады в звании капитана.В мае 2022 года офицеру была поставлена боевая задача по обороне стратегически важной позиции в районе перекрёстка дорог с автодороги Харьков – Белгород на населённый пункт Слатино Харьковского района. Осознавая важность поставленной задачи, за короткий промежуток времени в ограниченных технических возможностях офицер профессионально оборудовал в инженерном отношении позиции. Во взаимодействии с инженерным взводом осуществил сплошное минирование на наиболее уязвимых участках обороны, создав глубоко эшелонированный рубеж обороны.15 мая 2022 года противник силами свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), в число которых входили боевики националистического батальона "Кракен", при поддержке 3 танков, 2 артиллерийских батарей, 10 миномётов и реактивных систем залпового огня "Ураган", предпринял наступление на позиции подразделения, которым командовал капитан Попов.Подразделение в составе 2 офицеров и 9 военнослужащих контрактной службы приняло неравный бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя хладнокровие, решительность и отвагу, офицер грамотно руководил действиями немногочисленного подразделения, своевременно перемещая бойцов на огневых позициях, усиливая огневое воздействие на наиболее напряжённых участках обороны и предотвращая возможность пристрелки артиллерии по стационарным огневым точкам. В ходе очередной атаки националистов, когда осколками разорвавшейся мины был выведен из строя вследствие ранений пулемётный расчёт, возобновил огонь из РПК-74, лично уничтожил 5 военнослужащих противника, вынудив остальных отступить.В критической ситуации боя, находясь в полном окружении, капитан Попов, проявляя решительность и отвагу, вызвал огонь артиллерии и авиации на себя. Героическими действиями небольшая группа бойцов под его командованием удерживала занимаемые позиции более суток, отбивая атаку за атакой.Решением командира батальона подразделение капитана Попова было пополнено боеприпасами и личным составом до численности 27 человек. 17 и 18 мая оно отважно отбивало непрерывные атаки превосходящих сил противника на Слатинском перекрёстке. Находясь в окружении противника, под постоянным массированным огневым воздействием артиллерии и миномётов, капитан Попов 5 раз отражал нападения диверсионно-разведывательных и снайперских групп, подразделений "Кракен" и спецназа ВСУ. В критических ситуациях офицер дважды вызывал огонь артиллерии и авиации на себя, нанося невосполнимый урон наступающему противнику.По команде старшего начальника, дождавшись истощения наступательных сил врага, капитан Попов вызвал огонь на себя, после чего воспользовавшись рельефом местности, лично вывел всех 26 бойцов к оборонительным линиям батальона.В ходе боев подразделением капитана Попова уничтожено более 150 человек личного состава ВСУ и наёмников, 2 танка и 4 миномёта противника, а также не допущено своих потерь.Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") от 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Попову Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Награда была вручена 10 августа 2022 года в Москве в Национальном центре управления обороны Российской Федерации министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу.Продолжает служить в 200-й отдельной мотострелковой бригаде, которой 27 апреля 2023 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, присвоено почётное наименование "гвардейская".Гвардии майор (2022). Награждён медалями, в том числе Суворова, Жукова.Имя Героя присвоено средней общеобразовательной школе №5 посёлка Печенга (2022), на здании которой установлен памятный знак.

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спецоперация, сво