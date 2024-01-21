Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ - 21.01.2024 Украина.ру
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Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ
Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ - 21.01.2024 Украина.ру
Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) 20 и 21 января уничтожила украинские беспилотники в Орловской, Смоленской и Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-01-21T09:44
2024-01-21T09:49
новости
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орловская область
брянская область
смолянская область
атака
мо рф
беспилотники
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21 января примерно в 1.30 была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением трех БПЛА самолетного типа на территории Смоленской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее 20 января в 23.50 в МО РФ сообщили еще об одном беспилотнике, уничтоженном над территорией Смоленской области. Одновременно с ним расчет ПВО уничтожил беспилотный летательный аппарат над Тульской областью.Около 22.30 силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Орловской области, уточнили в пресс-службе ведомства.
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новости, бпла, орловская область, брянская область, смолянская область, атака, мо рф, беспилотники
Новости, БПЛА, Орловская область, Брянская область, Смолянская область, атака, МО РФ, беспилотники

Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ

09:44 21.01.2024 (обновлено: 09:49 21.01.2024)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Система противовоздушной обороны (ПВО) 20 и 21 января уничтожила украинские беспилотники в Орловской, Смоленской и Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
21 января примерно в 1.30 была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением трех БПЛА самолетного типа на территории Смоленской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее 20 января в 23.50 в МО РФ сообщили еще об одном беспилотнике, уничтоженном над территорией Смоленской области. Одновременно с ним расчет ПВО уничтожил беспилотный летательный аппарат над Тульской областью.

"Еще один БпЛА самолетного типа уничтожен 20 января около 23.50 мск над территорией Тульской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Около 22.30 силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Орловской области, уточнили в пресс-службе ведомства.
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