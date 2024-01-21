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"Вокруг Булгакова": Владимир Ильич Ленин

"Вокруг Булгакова": Владимир Ильич Ленин - 21.01.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Владимир Ильич Ленин

Ленин скончался 100 лет назад – 21 января 1924 года. Михаил Булгаков был свидетелем деятельности Ленина как минимум с 1917 года, когда тот возглавил революцию и присутствовал на похоронах Ленина

2024-01-21T04:04

2024-01-21T04:04

2024-01-21T04:04

"вокруг булгакова"

эксклюзив

история

литература

писатель

михаил булгаков

владимир ленин (владимир ульянов)

1920-е

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Однако, понять, каково было отношение писателя к вождю мирового пролетариата понять нелегко и полную характеристику вряд ли кто-то даст.Нельзя сказать, что Булгаков избегал указаний на вождей Октябрьской революции, но нельзя и сказать, что он злоупотреблял такими упоминаниями. В "Белой гвардии" фигурирует Лев Троцкий, но это, кажется единственный такой случай. Другим исключением является пьеса "Батум", полностью посвящённая деятельности И.В. Сталина в подполье.Ленину же посвящён только написанные в январе 1924 года, после того, как писатель стал свидетелем похорон, очерк "Часы жизни и смерти" и рассказ "Воспоминание".Собственно, вспоминать Булгакову было нечего – он не был лично знаком с Лениным. Но теоретическая возможность познакомиться – была.У Булгакова была проблема с регистрацией в Москве – комнату в "нехорошей квартире" ему предоставил Андрей Земский (муж сестры Надежды), но домоуправление не хотело прописывать, судя по всему – намекая на взятку, которую совслужащему Булгакову, которому зарплату платили горохом, взять было неоткуда."Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.- Пожалуйста, пропишите меня, – говорил я, – ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду…- Нет, – отвечал председатель, – не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме".Чтобы решить проблему, Булгаков решил отправиться к предсовнаркома Ленину с тем, что получить "окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую!"Пошёл он, понятно, не к Ленину, а к своему начальству – работал тогда Булгаков в литературном отделе Главполитпросвета при Наркомпросе, а руководила им Надежда Константиновна Крупская."- Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.- Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.И я вручил ей мой лист.Она прочитала его.- Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?- Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:"Прошу дать ордер на совместное жительство".И подписала: Ульянова. (…)Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался:Три минуты".И слышен был при этом демонический хохот литературного учителя Булгакова, великого мистика Николая Васильевича Гоголя, ещё в 1835 году описавшем "немую сцену" в своём бессмертном "Ревизоре"…Так ли это было или не так, сказать сейчас никто не возьмётся. Автор, всё же, склонен полагать, что Булгаков несколько сгустил краски – не собирался он идти к Ленину, а если и поминал его, то скорее в переносном смысле – неужели, дескать, никто кроме предсовнаркома не может решить проблему прописки бездомного писателя?Понятно, что один небольшой рассказ булгаковедов не устраивает, но ничего другого у Булгакова о Ленине действительно нет. Остаются домыслы относительно того, не пытался ли он описать деяния Ленина через каких-то других своих персонажей.Чаще всего в этом смысле вспоминают главных героев "Собачьего сердца" и "Роковых яиц" – профессоров Преображенского и Персикова.Первый хотел преобразить мир, превратив животное в человека. Результат, как известно, оказался так себе – хороший пёс превратился в никчёмнейшего человечишку. Справедливости ради надо сказать, что воспитанием своего гомункула Преображенский не занимался, вообще не считая его человеком, а решающее участие в его социализации принял председатель домкома Швондер. Но смотрел ли с этой точки зрения Булгаков, сказать трудно – вряд ли он мог глядеть на швондеров достаточно отстранённо, чтобы видеть в них положительные стороны.Профессор Персиков обязан своей фамилией работавшему с телом Ленина патологоанатому Алексею Ивановичу Абрикосову – соседу пречистенских друзей Булгаковых – литературоведа Николая Николаевича Лямина и художницы Натальи Абрамовны Ушаковой.Персиков, даже внешней похожий на вождя и носящий характерное имя Владимир Ипатьевич (Ипатьевский дом в Екатеринбурге, где был расстрелян Николай II), тоже пытался осчастливить человечество при помощи "красного луча", который, однако, породил чудовищ…В обоих случаях благие порывы учёных превратились в свою противоположность в результате влияния неизменной низменности человеческой натуры, чего они, будучи идеалистами, не учли.Отношение Булгакова к Ленину было двойственным.С одной стороны, Булгаков, обозначавший себя в качестве сторонника "великой эволюции" и противника революции не мог быть сторонником методов и планов Ленина, чего не скрывал. Правда, не мог Булгаков и не помнить о том, что революция в России началась вовсе не с Ленина – пресловутый депутат Бубликов большевиком не был.С другой стороны, Булгаков был свидетелем поворота Советской России к восстановлению нормального порядка. Причём толчок к этому дал именно Ленин, выступивший за поворот к НЭПу от "военного коммунизма".С третьей стороны, можно предположить, что, описывая Петлюру, Булгаков имел в виду и Ленина тоже – не важна была фигура вождя, но важно было недовольство народных масс:"Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах".Легко можно догадаться, что вина за революцию и преследования интеллигенции в глазах Булгакова многократно перевешивала достоинства Ленина-созидателя, тем более, что сам Булгаков вернулся к нормальному социальному положению много позже смерти Ильича. Да и говорить о подлинном отношении к Ленину в те времена было чревато значительными неприятностями.И тем не менее, сводить всё к чистому негативу с нашей точки зрения было бы неправильно, хотя Елена Сергеевна Булгакова и была категорична: "Ленин – мерзавец, который погубил нашу великую страну".

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https://ukraina.ru/20210207/1030406446.html

https://ukraina.ru/20211121/1032679098.html

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эксклюзив, история, литература, писатель, михаил булгаков, владимир ленин (владимир ульянов), 1920-е