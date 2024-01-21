Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина - 21.01.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240121/1045568273.html
Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина
Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина - 21.01.2024 Украина.ру
Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) скончался в Горках 21 января 1924 года в возрасте всего 54 лет после длительной болезни. Личность вождя революции, удостоившегося посмертному почитанию на уровне ближневосточных владык древности, по сей день вызывает ожесточённые дискуссии. Даже столетие спустя его политическое наследие почему-то остаётся актуальным
2024-01-21T16:32
2024-01-21T16:32
история
история
история ссср
владимир ленин (владимир ульянов)
революция
октябрьская революция (1917)
большевики
коммунисты
писатель
литература
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Пантократор – иконографическое изображение Иисуса Христа как Небесного Царя и Судии, Господа Вседержителя. И именно так Лев Данилкин назвал свою биографию Ленина – "Пантократор солнечных пылинок". Толстенный (780 страниц) том, вышедший в серии ЖЗЛ, стал главным лауреатом премии "Большая книга" 2017 годаЛенин, конечно, никаким вседержителем не был. Уподоблять же его Христу одновременно и богохульство, и оскорбление самого Ленина, который положил массу сил, чтобы похоронить христианство.В то же время нельзя не отдать должное Данилкину.Во-первых, его книга — первое (во всяком случае — первое крупное) жизнеописание Ленина в период "после исторического материализма". Причём раньше такими томами занимался целый отдел Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а тут один автор.Во-вторых, автор это независимый, но в то же время относящийся к Ленину скорее положительно. В результате в книге есть моменты, которые во времена оны ни при каких условиях не прошли бы партийную цензуру (вроде истории с провокатором Малиновским, которого Ленин защищал даже тогда, когда тот был уже разоблачён), но нет и злопыхательства, столь характерного для нынешних антисоветчиков. Правда, поразительная для такого мирного человека кровожадность Ленина всё же разъяснения в книге не получила.В-третьих, книга действительно комплексная — объём объясняется не попытками исследовать молекулярную структуру ленинского организма (хотя это там тоже есть), а общим анализом ситуации в России и мире на разных этапах и глубоким анализом расстановки сил в российской социал-демократической эмиграции.В-четвёртых, Данилкин действительно объездил все ленинские места, сколько их есть. От Шуши и Разлива до Лондона и Парижа (не спрашивайте — за какие шиши). Откровенно говоря, это подход правильный: почувствовать место — дорогого стоит. Одно дело знать, например, царь Алексей Михайлович ежегодно бывал в Саввино-Сторожевском монастыре, а совсем другое — самому съездить в прячущийся в лесу Звенигород и оценить — губа у царя была не дура…Описания этих поездок и впечатления от нынешнего состояния вчерашних святынь, пожалуй, стоило бы вынести из текста в отдельное приложение. Мы всё же читаем про Ленина, а не про то, как Данилкин на него охотился… Кстати, поставь автор такую задачу, появилась бы ещё одна, по-своему интересная книга о книге.Теперь относительно недостатков (так, как их видит автор этой рецензии), являющихся, естественно, продолжением достоинств.Читая биографию Валентина Катаева, написанную Сергеем Шаргуновым (в том же 2017 году получила вторую премию), автор просто млел от невероятно красивого, мягкого и плавного русского языка. Языка Катаева, Булгакова, Паустовского… Бог мой, оказывается, есть же до сих пор люди, столь виртуозно им владеющие!Язык Данилкина тоже виртуозен, но немного в другом смысле. Нет, мы понимаем, что со времён Булгакова и Паустовского язык несколько поменялся, но мы же и современных авторов читали. И мало где встретишь такого рода зубодробительные конструкции: "оккупированный буржуазией Париж тем не менее был удобной, обеспечивающей хорошую мобильность машиной, где Ленин, даже в тиаре из своих политических фанаберий не чувствовал себя скованным в движениях". Прочитайте ещё раз, если не поняли. Воспользуйтесь энциклопедией. Обратитесь к Марксу — он как раз описывал, как и когда "буржуазия оккупировала Париж". В общем, растите над собой.Помнится, в 1968 году появился анекдот, что, дескать, президент Чехословакии Людвик Свобода сменил фамилию на Осознанная Необходимость (игра слов: фраза "свобода — это осознанная необходимость" принадлежит Спинозе, но в СССР цитировалась по Марксу). Боюсь, Данилкину уже неоднократно в самых разных формах порекомендовали сменить фамилию на Тиара Фанаберий. Во-первых, это красиво…Ну и главное — чтение книги вызывает вопросы. И на вопросы эти автор даже не пытается дать ответ. Вопросы эти — как и почему.В советское время вопросы эти, понятно, смысла не имели. На них существовали совершенно правильные, утверждённые высоким партийным начальством ответы, восходящие ещё к "Краткому курсу истории ВКП(б)". Сомнения же в правильности этих ответов влекли за собой оргвыводы в виде соответствующих статей УК или не совсем добровольного посещения учреждений карательной психиатрии.Диалог из жизни:— Он действительно сумасшедший?— Да, конечно. Ведь он не согласен с Марксом!— Но в мире миллионы людей, не согласных с Марксом…Так вот, сейчас вам не как тогда, и возникают два вопроса.1. Как Ленин вообще мог получить власть хоть где-то с его-то методами?Нет, правда — присмотритесь к тому, чем он вообще занимался. Боролся за власть в карликовых эмигрантских группах, оторванных от своей страны и обречённых на естественное вымирание. Причём методами, которые должны были от него только отталкивать потенциальных союзников и партнёров. И эти методы, предсказуемо, привели к тому, что он даже задачу захвата власти в социал-демократической эмиграции не решил.Понятно, что в 1917 году власть лежала под ногами (впрочем, летом Временное правительство вполне себе осилило задачу отстаивания завоеваний революции), но Ленин с его манерой политического поведения даже и не подумал бы наклоняться, чтобы её поднимать. Он бы побежал за каким-то меньшевиком, чтобы объяснить ему, как тот безразличен трудовому народу.2. Зачем Ленин хотел получить власть?У него ведь не было какой-то программы, которую он бы принял к исполнению после получения власти. Единственное подобие программы — сравнительно поздняя статья "Государство и революция", которая была реализована строго наоборот.В общем, Ленин не мог прийти к власти и незачем ему было к ней приходить. Но он, тем не менее, пришёл.На эти вопросы Данилкин ответов не даёт и, более того, он даже самих этих вопросов не ставит.Вывод отсюда простой — Данилкин чего-то недоучёл. Был у Ленина какой-то контакт с массами и была какая-то программа, которую люди усвоили. А то, что описано в толстой книге, — главным образом копание в грязном белье. Да — интересное и забавное. Но, увы, не дающее ответов на действительно важные вопросы. Впрочем, толстые тома Института марксизма-ленинизма пригодны к этому ещё меньше…
https://ukraina.ru/20231229/1042232709.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, владимир ленин (владимир ульянов), революция, октябрьская революция (1917), большевики, коммунисты, писатель, литература
История, История, история СССР, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), революция, Октябрьская революция (1917), большевики, коммунисты, писатель, литература

Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина

16:32 21.01.2024
 
© РИА Новости . кинокадр / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская в автомобиле. Красная площадь. 1 мая 1919 года. Кинооператоры Г. Гибер, А. Левицкий, Э. Тиссэ.
Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская в автомобиле. Красная площадь. 1 мая 1919 года. Кинооператоры Г. Гибер, А. Левицкий, Э. Тиссэ. - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . кинокадр
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) скончался в Горках 21 января 1924 года в возрасте всего 54 лет после длительной болезни. Личность вождя революции, удостоившегося посмертному почитанию на уровне ближневосточных владык древности, по сей день вызывает ожесточённые дискуссии. Даже столетие спустя его политическое наследие почему-то остаётся актуальным
Пантократор – иконографическое изображение Иисуса Христа как Небесного Царя и Судии, Господа Вседержителя. И именно так Лев Данилкин назвал свою биографию Ленина – "Пантократор солнечных пылинок". Толстенный (780 страниц) том, вышедший в серии ЖЗЛ, стал главным лауреатом премии "Большая книга" 2017 года
Ленин, конечно, никаким вседержителем не был. Уподоблять же его Христу одновременно и богохульство, и оскорбление самого Ленина, который положил массу сил, чтобы похоронить христианство.
В то же время нельзя не отдать должное Данилкину.
Во-первых, его книга — первое (во всяком случае — первое крупное) жизнеописание Ленина в период "после исторического материализма". Причём раньше такими томами занимался целый отдел Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а тут один автор.
Во-вторых, автор это независимый, но в то же время относящийся к Ленину скорее положительно. В результате в книге есть моменты, которые во времена оны ни при каких условиях не прошли бы партийную цензуру (вроде истории с провокатором Малиновским, которого Ленин защищал даже тогда, когда тот был уже разоблачён), но нет и злопыхательства, столь характерного для нынешних антисоветчиков. Правда, поразительная для такого мирного человека кровожадность Ленина всё же разъяснения в книге не получила.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 08:45История
Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбуСоветское государство было создано как широкая федерация, с правом республик покинуть Союз. Однако новая держава могла пойти по другому пути территориального устройства, имела бы другое название. И, возможно, в таком случае у государства была бы другая судьба
В-третьих, книга действительно комплексная — объём объясняется не попытками исследовать молекулярную структуру ленинского организма (хотя это там тоже есть), а общим анализом ситуации в России и мире на разных этапах и глубоким анализом расстановки сил в российской социал-демократической эмиграции.
В-четвёртых, Данилкин действительно объездил все ленинские места, сколько их есть. От Шуши и Разлива до Лондона и Парижа (не спрашивайте — за какие шиши). Откровенно говоря, это подход правильный: почувствовать место — дорогого стоит. Одно дело знать, например, царь Алексей Михайлович ежегодно бывал в Саввино-Сторожевском монастыре, а совсем другое — самому съездить в прячущийся в лесу Звенигород и оценить — губа у царя была не дура…
Описания этих поездок и впечатления от нынешнего состояния вчерашних святынь, пожалуй, стоило бы вынести из текста в отдельное приложение. Мы всё же читаем про Ленина, а не про то, как Данилкин на него охотился… Кстати, поставь автор такую задачу, появилась бы ещё одна, по-своему интересная книга о книге.
Теперь относительно недостатков (так, как их видит автор этой рецензии), являющихся, естественно, продолжением достоинств.
Посольство Украины в России. Дом, едва не ставший могилой Ленина - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января 2022, 12:34
Посольство Украины в России. Дом, где чуть не убили ЛенинаНа заседании Московского городского комитета РКП(б) ждали приезда председателя Совнаркома. Однако Ленин задерживался. Как оказалось позже, ждали напрасно: он вообще не смог приехать в МГК 25 сентября 1919 года. Тем временем в окно набитого людьми зала влетела бомба
Читая биографию Валентина Катаева, написанную Сергеем Шаргуновым (в том же 2017 году получила вторую премию), автор просто млел от невероятно красивого, мягкого и плавного русского языка. Языка Катаева, Булгакова, Паустовского… Бог мой, оказывается, есть же до сих пор люди, столь виртуозно им владеющие!
Язык Данилкина тоже виртуозен, но немного в другом смысле. Нет, мы понимаем, что со времён Булгакова и Паустовского язык несколько поменялся, но мы же и современных авторов читали. И мало где встретишь такого рода зубодробительные конструкции: "оккупированный буржуазией Париж тем не менее был удобной, обеспечивающей хорошую мобильность машиной, где Ленин, даже в тиаре из своих политических фанаберий не чувствовал себя скованным в движениях". Прочитайте ещё раз, если не поняли. Воспользуйтесь энциклопедией. Обратитесь к Марксу — он как раз описывал, как и когда "буржуазия оккупировала Париж". В общем, растите над собой.
Помнится, в 1968 году появился анекдот, что, дескать, президент Чехословакии Людвик Свобода сменил фамилию на Осознанная Необходимость (игра слов: фраза "свобода — это осознанная необходимость" принадлежит Спинозе, но в СССР цитировалась по Марксу). Боюсь, Данилкину уже неоднократно в самых разных формах порекомендовали сменить фамилию на Тиара Фанаберий. Во-первых, это красиво…
Ну и главное — чтение книги вызывает вопросы. И на вопросы эти автор даже не пытается дать ответ. Вопросы эти — как и почему.
В советское время вопросы эти, понятно, смысла не имели. На них существовали совершенно правильные, утверждённые высоким партийным начальством ответы, восходящие ещё к "Краткому курсу истории ВКП(б)". Сомнения же в правильности этих ответов влекли за собой оргвыводы в виде соответствующих статей УК или не совсем добровольного посещения учреждений карательной психиатрии.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа 2022, 12:01Астрология и политика
Великий политтехнолог XX века. Астрологический портрет Владимира ЛенинаОн создал современную Украину и теперь она мстит ему за это тотальным сносом памятников
Диалог из жизни:
— Он действительно сумасшедший?
— Да, конечно. Ведь он не согласен с Марксом!
— Но в мире миллионы людей, не согласных с Марксом…
Так вот, сейчас вам не как тогда, и возникают два вопроса.
1. Как Ленин вообще мог получить власть хоть где-то с его-то методами?
Нет, правда — присмотритесь к тому, чем он вообще занимался. Боролся за власть в карликовых эмигрантских группах, оторванных от своей страны и обречённых на естественное вымирание. Причём методами, которые должны были от него только отталкивать потенциальных союзников и партнёров. И эти методы, предсказуемо, привели к тому, что он даже задачу захвата власти в социал-демократической эмиграции не решил.
Понятно, что в 1917 году власть лежала под ногами (впрочем, летом Временное правительство вполне себе осилило задачу отстаивания завоеваний революции), но Ленин с его манерой политического поведения даже и не подумал бы наклоняться, чтобы её поднимать. Он бы побежал за каким-то меньшевиком, чтобы объяснить ему, как тот безразличен трудовому народу.
2. Зачем Ленин хотел получить власть?
7 февраля 2022, 01:00
День в истории. 7 февраля: в Конотопе родился революционер, познакомивший Ленина с КрупскойВ этот день в 1869 году родился Степан Радченко - создатель одного из первых марксистских кружков, главенство в котором впоследствии перехватит молодой и еще никому не известный Владимир Ленин.
У него ведь не было какой-то программы, которую он бы принял к исполнению после получения власти. Единственное подобие программы — сравнительно поздняя статья "Государство и революция", которая была реализована строго наоборот.
В общем, Ленин не мог прийти к власти и незачем ему было к ней приходить. Но он, тем не менее, пришёл.
На эти вопросы Данилкин ответов не даёт и, более того, он даже самих этих вопросов не ставит.
Вывод отсюда простой — Данилкин чего-то недоучёл. Был у Ленина какой-то контакт с массами и была какая-то программа, которую люди усвоили. А то, что описано в толстой книге, — главным образом копание в грязном белье. Да — интересное и забавное. Но, увы, не дающее ответов на действительно важные вопросы. Впрочем, толстые тома Института марксизма-ленинизма пригодны к этому ещё меньше…
 
ИсторияИсторияистория СССРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)революцияОктябрьская революция (1917)большевикикоммунистыписательлитература
 
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16:32Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина
16:21На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны
15:18Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин
14:54Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки
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