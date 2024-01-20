https://ukraina.ru/20240120/1052797674.html

Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины

Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины - 20.01.2024 Украина.ру

Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины

Мир на Украине наступит нескоро, но зима создает благоприятные условия для продвижения российской армии, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2024-01-20T06:03

2024-01-20T06:03

2024-01-20T06:03

интервью

всу

украина

промышленность

"кинжал"

виктор литовкин

бпла

f-16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, каких успехов добились наши войска на Запорожском, Бахмутском направлении, Донецком фронте и Угледарском участке?– На всех направлениях, которые мы сегодня перечисляем, и Запорожском, и Краснолиманском, и Авдеевском направлении, и на Херсонском направлении – везде идут небольшие наступательные бои, но они активные, они на нашей стороне.Везде мы наступаем. Не сильно наступаем, не так, как в годы Великой Отечественной войны освободили один город, потом следующий город, как в песнях поется, в них легко освобождать все города, а на поле боя это очень трудная мужская работа, да и не только мужская.Мы наступаем, и мы защищаем свою территорию. В Воронежской области прилетел дрон, мы его сбили – разрушений и жертв нет, об этом никто не сообщал. Есть попытки нападать на Белгородскую область, есть попытка форсировать Днепр в районе украинского плацдарма, который они там создали. Но эти попытки пресекаются.Попытка атаковать Крымский мост тоже пресекается, несмотря на то, что англичане пообещали помочь Украине атаковать наш Крымский мост, хотя мне это все начинает казаться неимоверным. Почему-то американцы, когда хуситы атакуют их суда в Красном море, они говорят, что это делают иранские специалисты. Почему мы не говорим, что когда украинские бандиты атакуют наши пограничные города и села, мы не говорим, что это делают американские специалисты?Думаю, мы должны пользоваться точно такой же риторикой, какой пользуется наш уже давно не вероятный противник, а наш враг – идеологический, политический, экономический, военный и т.д.Поэтому надо прямо говорить, что это делают американцы, англичане, страны Запада, страны НАТО.Мы видели фотографию, Украина публикует – 80 представителей различных стран в Давосе, после конференции, где обсуждали мирные инициативы Украины по налаживанию мира на украинской земле.Единственная, кого туда не пригласили – это Россия. Можно подумать, что без России можно установить мир на украинской земле. Там не было Китая, Индии. Все представители, которые там были – это второстепенные люди в западных делегациях, которых послали, они пришли на эту конференцию, посидели, поговорили, ну а дальше что?Какой мир может быть на Украине, если мы не закончили специальную военную операцию? О каких переговорах вы можете говорить, если Украина несамостоятельное государство? И о чем с Украиной можно говорить? Она сегодня одно говорит, завтра другое, тем более, что Зеленский сам себе запретил вести всякие переговоры с Россией.Мир на Украине наступит нескоро, но я думаю, что зима создает благоприятные условия для нашего продвижения вперед, и это продвижение налицо.- Боевые действия всегда сопряжены и с потерями. Хотелось бы поговорить о судьбе военных самолетов – А-50, Ил-22 над Азовским морем. Как вы прокомментируете эту ситуацию?– По поводу Ил-22 есть информация, более-менее достоверная, о том, что он получил несколько пробоин, но дотянул до аэродрома в Ростове-на-Дону, благополучно приземлился, и потерь людских нет.Что касается самолета А-50У, то нет никаких достоверных данных о том, что его обстреляли, и кто его обстрелял. Поэтому я бы не хотел спекулировать по этому поводу. Когда будут официальные сообщения – тогда можно говорить.Тут возникает ряд вопросов. Когда мы говорим, что обстреляли самолеты над Азовским морем. Кто обстрелял эти самолеты, если Азовское море – это внутреннее море России? Как обстреляли, где, в каком районе Азовского моря? Юго-восток Азовского моря, север Азовского моря, запад? Никаких сведений нет.Говорят, что это "Пэтриот" обстрелял. "Пэтриот" стреляет на расстояние до трехсот километров. Откуда он мог стрелять в Азовское море? Где расстояние триста километров до Азовского моря со стороны Украины? И почему он должен был стрелять над Азовским морем?Поэтому я осторожно отношусь к этим сообщениям, потому что Дмитрий Песков не подтвердил это, руководство Вооруженных сил не подтверждает. Никто не сказал, что был поврежден самолет А-50.Я помню, когда в Белоруссии нанесли удар по аэродрому, где стоят такой самолет А-50, никто не скрывал, что этот самолет пострадал от удара, и Батька (Александр Лукашенко) об этом сказал, и потом судебные расследования были в Белоруссии, те люди, которые совершили террористический акт, получили по заслугам. Но здесь нет никаких сведений.Я бы не торопился посыпать голову пеплом и говорить о том, что мы потеряли самолет. Этот самолет был из состава Вооруженных сил, или он на фирме Бериева проходил ремонт, и потом испытания проходил над Азовским морем? Мы тоже этого ничего не знаем. Поэтому так много вопросов без ответа, что делать однозначные выводы о том, что мы потеряли этот самолет, я бы не стал.– Черчиллю приписывают известное высказывание: "Если вы хотите разорить небольшую страну – подарите ей крейсер". Украина рассчитывает в перспективе полностью перейти на западную технику. Насколько это вероятно, и кто это будет все содержать?– Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, в перспективе будет ли Украина как государство? Никто не дает гарантии, что будет такое государство. Я тоже не уверен, что будет такое государство как Украина.У Украины есть оборонная промышленность? Ответ однозначный – у Украины нет оборонной промышленности, она не в состоянии ничего производить.Она не в состоянии производить патроны, снаряды, она вообще ничего не в состоянии производить в промышленном масштабе, потому что она умудрилась еще до начала СВО разворовать свою оборонную промышленность, распродать ее, и привести ее в такое состояние, что надеяться на нее невозможно.В ходе СВО российские ракеты и "Искандеры", и "Калибры", и даже "Кинжалы" довершили разборки с украинской оборонной промышленностью, и все крупнейшие предприятия уничтожили, и продолжают это делать, чтобы они не работали на украинскую армию.Маленькие мастерские какие-то – да, безусловно, у Украины есть, они могут ремонтировать это, но, поживем – увидим. Я думаю, что эти мастерские будут тоже уничтожены, потому что неоткуда брать запчасти, специалистов.Я помню, что года полтора тому назад некто Андерс Фог Расмуссен, это бывший генеральный секретарь НАТО, заключил с премьер-министром Украины договор о строительстве оборонных предприятий на Украине. По договору выделили 200 млн. долларов. Полтора года прошло. Где это предприятие на 200 млн. долларов? Куда делись 200 млн. долларов? Предприятия нет, денег нет, и так будет с любыми вещами.Сможет ли Украина западную технику содержать? Для того, чтобы содержать западную технику – надо знать английский, немецкий язык. Не просто знать разговорный язык, надо знать инженерный язык, уметь читать инструкции по обслуживанию тех или иных видов боевой техники, надо разбираться в этом.Даже если это будет все переведено на украинский или русский языки – все равно надо с этим разбираться.Многие говорят последнее время о поставках в Украину самолетов F-16, о том, что летчики проходят подготовку. Я много раз говорил и еще раз скажу – научить летчиков взлетать и садиться на самолете F-16 – не проблема. Любой летчик, который когда-то летал на боевых самолетах, может это сделать.Я много раз видел, когда иностранные летчики на наших самолетах в Индии, Китае или Ле-Бурже садились, наши самолеты поднимались в воздух, летели, делали круг и садились на аэродром. Им давали такую возможность, что собой представляет наш самолет Су или МиГ. Это не проблема. Проблема научиться воевать на этом самолете – в одиночку, в паре, в звене, в группе. Этому учатся как минимум два-три года. Я уж не говорю о том, что надо индексацию на самолете уметь читать.Вторая половина этого вопроса: для того, чтобы этот самолет летал и приносил результативно какую-то пользу – надо создать для него аэродром с необходимой инфраструктурой. Это командирская вышка, радиолокационные станции, которые будут видеть дальше летчика самолеты, передавать информацию на командирскую вышку, с командирской вышки будут управлять полетом летчика.Это завод по обслуживанию самолетов перед вылетом и после возвращения – так называемая технико-эксплутационная часть. В этой технико-эксплутационной части тоже должны работать люди, которые знают английский инженерный язык, которые могут читать инструкции, наставления, которые могут разбираться в чертежах этого самолета, и понимать, что там написано и нарисовано. Таких надо на каждый самолет человек сорок.Есть у Украины такие специалисты? Я сильно сомневаюсь. Кроме того, нужен завод по очистке авиационного керосина, завод по производству воздуха высокого давления, нужны склады для ракет "воздух-воздух", "воздух-поверхность".Можно построить такое на Украине? Можно. Но неужели мы будем сидеть, слушать и хлопать ушами, и ждать, когда это будет создано? Нет, конечно, мы нанесем удары по этому аэродрому, хорошо бы вместе с самолетами, но можно и отдельно.Поэтому никакое обслуживание самолетов F-16 на Украине невозможно, как и другой техники, которая там будет – если будет существовать Украина, это главное условие.Содержать западную технику? А кто будет за нее платить, из каких шишей будет Украина платить за эту западную технику? Она и так уже по уши в долгах за поставленные ей танки, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня и многое другое. За все это десятилетиями будет расплачиваться Украина. Еще взвалить на себя эту технику?Да, западные кураторы Украине обещают много чего. Но проблема только одна – западным кураторам нужны деньги от своего правительства. Под предлогом того, что они будут строить на Украине заводы? Дайте нам деньги – мы построим на Украине заводы. Ну, деньги дадут, заводов только не будет.– И как вы сказали – денег одних мало. Перейдем к другой теме. Новое соглашение между Лондоном и Киевом. Что оно предполагает, как документ, и предусматривает ли участие прямое британцев в конфликте с Россией?– Его называют гарантией безопасностью Украины, но никаких гарантий безопасности, в смысле гарантии, там нет. Это обыкновенное соглашение, которое формализует то, что Лондон сегодня делает для Украины, то есть, тренирует войска, он взял на себя обязательства тренировать украинскую армию. Тренирует он сегодня? Да, тренирует. Проводить военно-техническое сотрудничество с Украиной. Он проводит его? Проводит. Танки "Челленджеры", которые находятся на Украине – их ремонт, обслуживание – это военно-техническое сотрудничество. Обмен делегациями? Регулярно едут английские шишки на Украину, и с Украины тоже в Лондон, это тоже есть.Какие еще обязательства прописаны? Воевать за Украину? Там нигде не написано, что Великобритания выделит свой личный состав, отправит его на Украину, чтобы он за нее воевал.Великобритания этого делать не будет, потому что она понимает, что воевать за Украину – это воевать с Россией, а это себе дороже. Есть английская поговорка: "Кто живет в стеклянном доме – не должен бросаться камнями". Англичане этого делать не будут.Гарантии безопасности обещали дать Украине все семь членов G7. Англичане первые. Все остальные точно также приедут на Украину, или встретятся в Давосе, подпишут такое же соглашение, где не будет ни слова о гарантиях. Будет сказано, что мы будем помогать, мы будем поставлять, мы будем обучать, мы за вас будем переживать и поддерживать везде и всюду. Ну да, будут. И что дальше?– В ДНР формируют женские группы БПЛА, говорят, девушки от природы более аккуратны и точны. Хотелось бы поговорить о перспективах дронификации, и о БПЛА-строении.– БПЛА – это замечательная вещь, только не надо все сводить к тому, что они могут быть ударные, разведывательные, с системой радиоэлектронной борьбы. Вообще не надо все сводить к БПЛА.Получается так, что БПЛА есть – мы одерживаем победу, а нет – мы не одерживаем победу. БПЛА – это инструмент, часть боевых действий, вместе с артиллерией, танками, авиацией, с разведывательными комплексами, с системами радиоэлектронной борьбы, навигации, и т.д. Это все должно быть вместе.Если будут одни БПЛА – они не могут бороться с большими, крупными системами ПВО, не получается. Тем более, что таких крупных БПЛА, как "Предатор", "Кейпорт" на Украине нет и не предвидится.Да, есть маленькие БПЛА, квадрокоптеры, есть самолетного типа. Это хорошее подспорье, это инструмент. Инструмент проведения разведки, инструмент поддержания связи на большие расстояния, инструмент нанесения ударов по каким-то целям.Можно использовать его по-разному. Можно одиночные удары, можно роями. Можно использовать БПЛА как прикрытие для ударов мощных ракет, то есть, когда мы запускаем рой беспилотников, и на них враг расходует свои ракеты ПВО, и у него незаряженные остаются пусковые системы – мы в это время наносим удар ракетой.Если вы помните, когда была уничтожена первая батарея "Пэтриота" под Киевом – мы послали туда обманки, и "Пэтриот" с испугу растратил все свои ракеты. А потом прилетел "Кинжал", и от батареи "Пэтриот" ничего не осталось.Я поддерживаю участие женщин во владении БПЛА, и вообще участие женщин в боевых операциях на фронте. Хотя мы с коллегами спорили, на "Звезде", я сказал, что женщинам на войне делать нечего, потому что это не женская работа, но есть профессии, где без женщин не обойтись. Это и медицина, и санитарки, это связь, телефон. Сегодня БПЛА женщины могут использовать – очень удобно. Но это не значит, что они должны сидеть в окопах, грязи и мерзнуть там, наряду с мужиками. Я категорически против этого.Да, пусть занимаются БПЛА, пусть их ремонтируют, конструируют, собирают, но для них надо создавать более-менее удобоваримые условия, чтобы они эффективно работали.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, всу, украина, промышленность, "кинжал", виктор литовкин, бпла, f-16