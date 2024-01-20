https://ukraina.ru/20240120/1052784382.html
"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта - 20.01.2024 Украина.ру
"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
Среди украинцев, которые через неделю оказываются на фронте, очень много отказников. Нехватка людей на фронте начинает ощущаться в силу общего истощения ВСУ по множеству параметров (боеприпасы и снабжение). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-20T07:00
2024-01-20T07:00
2024-01-20T07:00
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мобилизация
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снабжение
приказы
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Среди украинских мобилизованных, которые через неделю оказываются на фронте, очень много отказников. По-украински их называют "сэзэчешники" (СЗЧ, самовольное оставление части), рассказал обозреватель.Формально у Киева людей не хватает. Но в условиях статичного фронта это не так важно. Даже если у вас в два раза меньше сил, чем у противника, то фронт будет где-то рваться, но в целом его еще можно удерживать, добавил он.Нехватка людей начинает ощущаться в силу общего истощения ВСУ по множеству параметров (боеприпасы и снабжение). Так что закон о мобилизации Украина примет по принципу "проси как можно больше, чтобы получить хоть что-то", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052769596.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, мобилизация, всу, резервы, боеприпасы, военные, снабжение, приказы, украинцы, командование
Новости, Украина, Россия, мобилизация, ВСУ, резервы, боеприпасы, военные, снабжение, приказы, украинцы, командование
"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
Среди украинцев, которые через неделю оказываются на фронте, очень много отказников. Нехватка людей на фронте начинает ощущаться в силу общего истощения ВСУ по множеству параметров (боеприпасы и снабжение). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев