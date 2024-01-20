"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта

Хотят ли поляки войны? Владимир Мамонтов о том, как Польша готовится к войне с Россией на опыте Украины

Почему именно Украина, а не Белоруссия стала анти-Россией? Хотят ли поляки войны с русскими? Как уничтожить "национальную плесень", чтобы она не расползлась по СНГ?