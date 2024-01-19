Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
Киевский суд выбирает меру пресечения Юрию Мазепе брату бизнесмена, задержанного при попытке выехать в Польшу; Усман Баратов заключен под стражу по делу об оскорблении российских военных; прокуратура запросила 28 лет тюрьмы для Треповой*
Украинский бизнесмен Мазепа и его брат
Печерский суд Киева избирает меру пресечения брату главы крупнейшей на Украине инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы – Юрию Мазепе.
Оба они, как сообщило 19 января Государственное бюро расследований Украины (ГБР), были задержаны на пункте пропуска "Медика — Шегини" на границе с Польшей при попытке выехать с Украины.
Братья задержаны за махинации с застройкой земли около Киевской ГЭС. Представитель ГБР Татьяна Саьян утверждает, что речь идет о 300 гектарах земли стоимостью более 1 миллиарда гривен.
"Всего в деле финурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели Департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований", - рассказал накануне источник издания "СтранаUA".
Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.
В офисах компании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
В офисах компании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
Украинские СМИ пишут, что дело Игоря Мазепы также связано с недавними медиа-сканадалами: журналистом Денисом Бигусом и его коллегами, которых незаконно прослушивали силовики, а запись с новогоднего корпоратива, где журналисты употребляли наркотики, была опубликована в сети.
Украинский общественный деятель Виталий Шабунин считает, что такие беззаконные действия силовых структур являются угрозой "для украинской демократии и инвестиционного климата", а многие крупные бизнесмены в ближайшее время захотят покинуть (или покинут) страну.
Баратов отправлен в СИЗО
Руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщает 19 января пресс-служба Следственного комитета России.
"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Баратов на допросе свою вину не признал, сообщает следствие. Специалисты проводят в рамках дела лингвистическую экспертизу.
В среду, 17 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.
По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных называл "петухами".
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.
Узбекские национально-культурные организации России ранее составили обращение, в котором осудили действия Баратова.
"Сегодня, когда наши воины героически сражаются с нацизмом, любая "ирония" в их сторону является недопустимой и преступной. Провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона.
Сила многонационального народа России — в единстве. Сегодня особенно важно пресекать любые попытки нагнетания межэтнической напряженности. Наша общая ответственность — противостоять расколу общества по национальному и религиозному признакам, своевременно купировать все возможные угрозы межнациональному миру и согласию в российском обществе", - сказано в тексте обращения.
Последнее слово Треповой*
На заседании суда 19 января Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, 28 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в суде.
Соучастника Треповой* - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
Трепова* извинилась перед потерпевшими, но многих возмутило ее поведение в суде – заключенная улыбалась, общаясь с адвокатом.
В своем последнем слове Трепова* подчеркнула, что пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам. Также она сказала, что после теракта "чувствовала себя очень плохо", не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.
Ранее она рассказала, что совершила теракт, так как надеялась уехать на Украину, а организатор преступления – Роман Попков обещал ей помощь в этом.
Попков в настоящее время проживает в Киеве. Ранее в России он был объявлен в розыск и ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта".
Когда-то Попков был активистом экстремистского движения "Русское национальное единство"**, затем примкнул к запрещенной в России экстремистской НБП** Эдуарда Лимонова и возглавил московское отделение партии. Позже у Лимонова и Попкова случился конфликт и последнего исключили из движения.
Позже Попков два года отсидел в тюрьме за хулиганство, а по выходу - примкнул к украинским экстремистам, а затем и вовсе эмигрировал на Украину.
Известно, что сейчас Попков продолжает старое сотрудничество с беглым иноагентом, бывшим депутатом Госдумы, заочно арестованным в России Ильей Пономаревым***. Также есть информация о том, что в настоящее время Попков работает на Украине журналистом.
В апреле 2023 года Трепова* принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) в Санкт-Петербурге взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
**-Запрещенное в РФ экстремистское движение.
***-Иноагент.
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