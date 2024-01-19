Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января - 19.01.2024 Украина.ру
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Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января - 19.01.2024 Украина.ру
Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
Киевский суд выбирает меру пресечения Юрию Мазепе брату бизнесмена, задержанного при попытке выехать в Польшу; Усман Баратов заключен под стражу по делу об оскорблении российских военных; прокуратура запросила 28 лет тюрьмы для Треповой*
2024-01-19T18:05
2024-01-19T18:05
эксклюзив
хроники
дарья трепова
украина
суд
сизо
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Украинский бизнесмен Мазепа и его братПечерский суд Киева избирает меру пресечения брату главы крупнейшей на Украине инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы – Юрию Мазепе.Оба они, как сообщило 19 января Государственное бюро расследований Украины (ГБР), были задержаны на пункте пропуска "Медика — Шегини" на границе с Польшей при попытке выехать с Украины.Братья задержаны за махинации с застройкой земли около Киевской ГЭС. Представитель ГБР Татьяна Саьян утверждает, что речь идет о 300 гектарах земли стоимостью более 1 миллиарда гривен."Всего в деле финурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели Департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований", - рассказал накануне источник издания "СтранаUA".Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.В офисах компании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.Украинские СМИ пишут, что дело Игоря Мазепы также связано с недавними медиа-сканадалами: журналистом Денисом Бигусом и его коллегами, которых незаконно прослушивали силовики, а запись с новогоднего корпоратива, где журналисты употребляли наркотики, была опубликована в сети.Украинский общественный деятель Виталий Шабунин считает, что такие беззаконные действия силовых структур являются угрозой "для украинской демократии и инвестиционного климата", а многие крупные бизнесмены в ближайшее время захотят покинуть (или покинут) страну.Баратов отправлен в СИЗОРуководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщает 19 января пресс-служба Следственного комитета России."По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Баратов на допросе свою вину не признал, сообщает следствие. Специалисты проводят в рамках дела лингвистическую экспертизу.В среду, 17 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных называл "петухами".В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.Узбекские национально-культурные организации России ранее составили обращение, в котором осудили действия Баратова."Сегодня, когда наши воины героически сражаются с нацизмом, любая "ирония" в их сторону является недопустимой и преступной. Провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона.Сила многонационального народа России — в единстве. Сегодня особенно важно пресекать любые попытки нагнетания межэтнической напряженности. Наша общая ответственность — противостоять расколу общества по национальному и религиозному признакам, своевременно купировать все возможные угрозы межнациональному миру и согласию в российском обществе", - сказано в тексте обращения.Последнее слово Треповой*На заседании суда 19 января Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, 28 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа."Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в суде.Соучастника Треповой* - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.Трепова* извинилась перед потерпевшими, но многих возмутило ее поведение в суде – заключенная улыбалась, общаясь с адвокатом.В своем последнем слове Трепова* подчеркнула, что пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам. Также она сказала, что после теракта "чувствовала себя очень плохо", не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.Ранее она рассказала, что совершила теракт, так как надеялась уехать на Украину, а организатор преступления – Роман Попков обещал ей помощь в этом.Попков в настоящее время проживает в Киеве. Ранее в России он был объявлен в розыск и ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта".Когда-то Попков был активистом экстремистского движения "Русское национальное единство"**, затем примкнул к запрещенной в России экстремистской НБП** Эдуарда Лимонова и возглавил московское отделение партии. Позже у Лимонова и Попкова случился конфликт и последнего исключили из движения.Позже Попков два года отсидел в тюрьме за хулиганство, а по выходу - примкнул к украинским экстремистам, а затем и вовсе эмигрировал на Украину.Известно, что сейчас Попков продолжает старое сотрудничество с беглым иноагентом, бывшим депутатом Госдумы, заочно арестованным в России Ильей Пономаревым***. Также есть информация о том, что в настоящее время Попков работает на Украине журналистом.В апреле 2023 года Трепова* принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) в Санкт-Петербурге взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов в РФ.**-Запрещенное в РФ экстремистское движение.***-Иноагент.
https://ukraina.ru/20240119/1052786607.html
https://ukraina.ru/20240119/1052786934.html
https://ukraina.ru/20240119/1052782143.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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эксклюзив, хроники, дарья трепова, украина, суд, сизо
Эксклюзив, Хроники, Дарья Трепова, Украина, Суд, СИЗО

Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января

18:05 19.01.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевский суд выбирает меру пресечения Юрию Мазепе брату бизнесмена, задержанного при попытке выехать в Польшу; Усман Баратов заключен под стражу по делу об оскорблении российских военных; прокуратура запросила 28 лет тюрьмы для Треповой*
Украинский бизнесмен Мазепа и его брат
Печерский суд Киева избирает меру пресечения брату главы крупнейшей на Украине инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрию Мазепе.
Оба они, как сообщило 19 января Государственное бюро расследований Украины (ГБР), были задержаны на пункте пропуска "Медика — Шегини" на границе с Польшей при попытке выехать с Украины.
Братья задержаны за махинации с застройкой земли около Киевской ГЭС. Представитель ГБР Татьяна Саьян утверждает, что речь идет о 300 гектарах земли стоимостью более 1 миллиарда гривен.
"Всего в деле финурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели Департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований", - рассказал накануне источник издания "СтранаUA".
Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

В офисах компании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
Украинские СМИ пишут, что дело Игоря Мазепы также связано с недавними медиа-сканадалами: журналистом Денисом Бигусом и его коллегами, которых незаконно прослушивали силовики, а запись с новогоднего корпоратива, где журналисты употребляли наркотики, была опубликована в сети.
Украинский общественный деятель Виталий Шабунин считает, что такие беззаконные действия силовых структур являются угрозой "для украинской демократии и инвестиционного климата", а многие крупные бизнесмены в ближайшее время захотят покинуть (или покинут) страну.
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
13:36
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Баратов отправлен в СИЗО
Руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщает 19 января пресс-служба Следственного комитета России.
"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Баратов на допросе свою вину не признал, сообщает следствие. Специалисты проводят в рамках дела лингвистическую экспертизу.
В среду, 17 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.
По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных называл "петухами".
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.
13:47
В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властямПресс-служба посольства России в Германии 19 января опубликовала официальный комментарий об осквернении советских воинских захоронений в нескольких регионах страны
Узбекские национально-культурные организации России ранее составили обращение, в котором осудили действия Баратова.
"Сегодня, когда наши воины героически сражаются с нацизмом, любая "ирония" в их сторону является недопустимой и преступной. Провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона.
Сила многонационального народа России — в единстве. Сегодня особенно важно пресекать любые попытки нагнетания межэтнической напряженности. Наша общая ответственность — противостоять расколу общества по национальному и религиозному признакам, своевременно купировать все возможные угрозы межнациональному миру и согласию в российском обществе", - сказано в тексте обращения.
Последнее слово Треповой*
На заседании суда 19 января Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, 28 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в суде.
Соучастника Треповой* - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
Трепова* извинилась перед потерпевшими, но многих возмутило ее поведение в суде – заключенная улыбалась, общаясь с адвокатом.
В своем последнем слове Трепова* подчеркнула, что пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам. Также она сказала, что после теракта "чувствовала себя очень плохо", не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.
Ранее она рассказала, что совершила теракт, так как надеялась уехать на Украину, а организатор преступления – Роман Попков обещал ей помощь в этом.
Попков в настоящее время проживает в Киеве. Ранее в России он был объявлен в розыск и ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта".
Когда-то Попков был активистом экстремистского движения "Русское национальное единство"**, затем примкнул к запрещенной в России экстремистской НБП** Эдуарда Лимонова и возглавил московское отделение партии. Позже у Лимонова и Попкова случился конфликт и последнего исключили из движения.
Позже Попков два года отсидел в тюрьме за хулиганство, а по выходу - примкнул к украинским экстремистам, а затем и вовсе эмигрировал на Украину.
Известно, что сейчас Попков продолжает старое сотрудничество с беглым иноагентом, бывшим депутатом Госдумы, заочно арестованным в России Ильей Пономаревым***. Также есть информация о том, что в настоящее время Попков работает на Украине журналистом.
В апреле 2023 года Трепова* принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) в Санкт-Петербурге взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
**-Запрещенное в РФ экстремистское движение.
***-Иноагент.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
11:16
Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войнеПолитолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
16:53Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
16:45Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем
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16:00Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
15:43Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
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