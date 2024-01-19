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"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде

"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде - 19.01.2024 Украина.ру

"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде

Совершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews

2024-01-19T17:24

2024-01-19T17:24

2024-01-19T17:25

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Дарья Трепова* попросила 15-минутный перерыв перед своим последним словом.Корреспондент Zvezdanews из зала суда сообщил, что подсудимая в последнем слове извинилась перед потерпевшими. По её словам, она с самого начала говорила следствию, что не знала о взрывчатке в статуэтке, думая, что внутри прослушка."Она пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам;", - передает корреспондент слова Треповой*.Трепова* уверена, что следствием умысел не доказан. Подсудимая понимала, что за установкой прослушки могут быть последствия, а после теракта "очень странно себя чувствовала", передает источник из зала суда.По словам Треповой*, она не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа."Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20240119/1052792286.html

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новости, россия, москва, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, теракт