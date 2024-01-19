https://ukraina.ru/20240119/1052796857.html
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде - 19.01.2024 Украина.ру
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
Совершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews
2024-01-19T17:24
2024-01-19T17:24
2024-01-19T17:25
новости
россия
москва
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052796423_16:0:839:463_1920x0_80_0_0_314a32b83694bd446abb15c7f7e4980b.jpg
Дарья Трепова* попросила 15-минутный перерыв перед своим последним словом.Корреспондент Zvezdanews из зала суда сообщил, что подсудимая в последнем слове извинилась перед потерпевшими. По её словам, она с самого начала говорила следствию, что не знала о взрывчатке в статуэтке, думая, что внутри прослушка."Она пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам;", - передает корреспондент слова Треповой*.Трепова* уверена, что следствием умысел не доказан. Подсудимая понимала, что за установкой прослушки могут быть последствия, а после теракта "очень странно себя чувствовала", передает источник из зала суда.По словам Треповой*, она не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа."Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20240119/1052792286.html
россия
москва
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052796423_121:0:738:463_1920x0_80_0_0_8ba4d5710f870df2ead6e62e1cfc71ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, теракт
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
17:24 19.01.2024 (обновлено: 17:25 19.01.2024)
Совершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews
Дарья Трепова* попросила 15-минутный перерыв перед своим последним словом.
Корреспондент Zvezdanews из зала суда сообщил, что подсудимая в последнем слове извинилась перед потерпевшими. По её словам, она с самого начала говорила следствию, что не знала о взрывчатке в статуэтке, думая, что внутри прослушка.
"Она пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам;", - передает корреспондент слова Треповой*.
Трепова* уверена, что следствием умысел не доказан. Подсудимая понимала, что за установкой прослушки могут быть последствия, а после теракта "очень странно себя чувствовала", передает источник из зала суда.
По словам Треповой*, она не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.
Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.
Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.