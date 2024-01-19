"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде - 19.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240119/1052796857.html
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде - 19.01.2024 Украина.ру
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
Совершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews
2024-01-19T17:24
2024-01-19T17:25
новости
россия
москва
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052796423_16:0:839:463_1920x0_80_0_0_314a32b83694bd446abb15c7f7e4980b.jpg
Дарья Трепова* попросила 15-минутный перерыв перед своим последним словом.Корреспондент Zvezdanews из зала суда сообщил, что подсудимая в последнем слове извинилась перед потерпевшими. По её словам, она с самого начала говорила следствию, что не знала о взрывчатке в статуэтке, думая, что внутри прослушка."Она пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам;", - передает корреспондент слова Треповой*.Трепова* уверена, что следствием умысел не доказан. Подсудимая понимала, что за установкой прослушки могут быть последствия, а после теракта "очень странно себя чувствовала", передает источник из зала суда.По словам Треповой*, она не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа."Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20240119/1052792286.html
россия
москва
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052796423_121:0:738:463_1920x0_80_0_0_8ba4d5710f870df2ead6e62e1cfc71ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, теракт
Новости, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова, теракт

"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде

17:24 19.01.2024 (обновлено: 17:25 19.01.2024)
 
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот
Читать в
Совершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews
Дарья Трепова* попросила 15-минутный перерыв перед своим последним словом.
Корреспондент Zvezdanews из зала суда сообщил, что подсудимая в последнем слове извинилась перед потерпевшими. По её словам, она с самого начала говорила следствию, что не знала о взрывчатке в статуэтке, думая, что внутри прослушка.
"Она пыталась скрыться из-за выбора: спасти себя и свою свободу или рассказать все органам;", - передает корреспондент слова Треповой*.
Трепова* уверена, что следствием умысел не доказан. Подсудимая понимала, что за установкой прослушки могут быть последствия, а после теракта "очень странно себя чувствовала", передает источник из зала суда.
По словам Треповой*, она не смогла смотреть видео с места происшествия, "закрыла уши и глаза", а также удивилась тому, что тогда спокойно отреагировала на произошедшее.
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.
Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.
Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Избрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
15:43
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонииПрокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа
 
НовостиРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийДарья Треповатеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
16:53Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
16:45Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем
16:43Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
16:00Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
15:43Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
15:39Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"
15:38"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и Писториуса
15:33Гибралтар на прицеле. Смогут ли арабские борцы с США упразднить торговлю в Средиземноморье
15:07"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна
15:05"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube
15:05Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг
14:37Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков
13:58Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за Курилы
13:47В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям
13:38Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР
13:36Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
13:34Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским
13:19Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта
Лента новостейМолния