https://ukraina.ru/20240119/1052795124.html

Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем

Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем - 19.01.2024 Украина.ру

Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем

На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский в очередной раз высказался, мягко говоря, не по-дипломатически в адрес премьер-министра Китая

2024-01-19T16:45

2024-01-19T16:45

2024-01-19T16:45

эксклюзив

украина

владимир зеленский

китай

переговоры

си цзиньпин

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Мол, не царское это дело говорить со вторыми лицами. Конечно, такие выпады были восприняты как оскорбление."Есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", – заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции в Давосе.И это при том, что руководство Украины ищет прямых контактов с Си Цзиньпином.Украинские власти уже не раз отмечались тем, что позволяют себе свободное общение с первыми лицами других стран. Стоит только вспомнить, как бывший посол Украины в Германии Мельник назвал Олафа Шольца"ливерной колбасой", а нынешний министр иностранных дел Кулеба высокомерно общается с европейскими политиками.Эксперты на своих страницах в соцсетях дали оценку дипломатической школе Украины.Политолог Константин Бондаренко:Зеленский сказал, что не собирался встречаться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, так как не царское это дело. Мол, Ли Цян ничего не решает в Китае, и что попусту тратить на него время? Есть же субординация в конце концов.5 января 2020 года Зеленский встретился с министром иностранных дел Султаната Оман. Соблюдена ли была субординация?13 октября 2020 года президент Зеленский встретился с шефом секретной службы Великобритании Ричардом Муром (более того - нанес визит в его офис).12 декабря Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде. Неужели у Коррейа-и-Силва больший вес в мире, чем у Ли?Список можно продолжать. Просто как в данном случае актуален Эзоп! "Виноград зелен!", - сказала Лиса, поняв, что ей его не достать.Журналист Диана Панченко:"В этой стране я принимаю решения."(с)В этой фразе из Давоса весь вы, Владимир Александрович.Выходит, вы признали, что война, коррупция, убийство украинских и американских журналистов, разруха в инфраструктуре, экономической и социальной сферах, людей как животных ловят на улицах - это следствия ваших политических решений?ИЛИмы наблюдаем как некогда Мистер Слуга Народа превратился в Пана?“Мои холопы.Хочу отправляю на войну.Хочу не отправляю.”(с)"Премьер-министр Китая не мой уровень.Я главный в своих имениях.Нафига мне менеджер китайский?”(с)Так было не всегда. Пришел к власти Голобородько на велосипеде. Кеды. “Каждый из нас Президент!”.Но надолго вас не хватило.Украинцы могут простить все. Коррупцию. То, что вы довели до войны. Ваших дружков у корыта.Но не унижение.Почему так получилось? Да потому что Вы человек с комплексами. Тому, кто в себе уверен, не надо кричать: "Тут я все решаю!"Закомплексованный президент несчастной страны.Политик Олег Царев:Epic fail ЗеленскогоСейчас, когда поступающая помощь Украине минимальна, и в мире не наблюдается большого желания обсуждать невероятную украинскую "формулу мира", более того, очевиден настрой США на сворачивание или замораживание конфликта, президент Украины предпринимает шаги, чтобы изменить ситуацию, вернуть внимание Запада.Стараясь действовать нестандартно и ярко, Зеленский допускает провал за провалом. Первый крупный был на летнем саммите НАТО, когда он публично критиковал отсутствие приглашения Украины в альянс. Вчера на экономическом форуме в Давосе случился второй.Издание Politico выпустило статью о том, что Китай пренебрежительно отнесся к Зеленскому в Швейцарии, отказавшись от встречи с украинской делегацией.Пишут, что глава администрации президента Украины Ермак говорил, как важно для Китая присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с премьером Китая Ли Цяном. Однако Зеленский и Ли поговорить не смогли.Журналисты акцентируют внимание на том, что решение Китая не встречаться с украинцами оказалось преднамеренным. Украинский чиновник отказ опроверг, сказав, что в расписании делегации незалежной в принципе не было встречи с китайскими официальными лицами, и что Киев никогда не запрашивал о ней.Некий высокопоставленный чиновник США сказал, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече. Другой высокопоставленный чиновник США заявил, что Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной. Китайские представители традиционно ушли от ответа.Тему отказа Китая от встречи с Зеленским подхватили СМИ. И в этой нелицеприятной для Украины ситуации Зеленский заявил, что и не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе с премьером КНР Ли Цяном. Поскольку это не соответствует его уровню.Его спросили, почему он не встретился с китайским премьер-министром в Давосе. Зеленский ответил, что здесь нет Китайского лидера, Си Цзиньпина.На реплику о том, что в Швейцарии находится премьер-министр был украинский президент сказал следующее: "Нашего премьер-министра здесь не было. Я был бы рад встретиться с президентом Китая. Насколько я знаю, он принимает решения. Я не хочу вести просто диалог. Мы хотим, чтобы Китай поддержал формулу мира".На фоне того, что многие в зале, где проходила пресс-конференция Зеленского, знали, что Китай отказал во встрече, заявления Зеленского смотрелись жалко.Одновременно, многие посчитали, что неосмотрительные и эмоциональные заявления Зеленского в сторону премьер-министра Китая не останутся незамеченными Китаем, и это окончательно отвернет Китай от Украины.Политический эксперт Елена Маркосян:Зеленский очень захотел подружиться с Китаем и, как это обычно бывает с украинскими политиками, рассорился с Китаем ещё больше. Потому что иначе эта шпана с Банковой себя вести не умеет.Они сначала на весь мир протрубили о своих хотелках и надеждах на встречу и переговоры с китайской делегацией в Давосе, а когда встреча не состоялась, Зеленский заявил, что премьер Китая - это вообще не его "великий" уровень, потому что он президент, а не глава правительства.Вот, интересно, он представляет себе, как после этого он выглядит? Лох - не лох, обсуждать смысла нет, но как поц понтовый - сомнений никаких. А это уж точно не уровень, чтобы рассчитывать на встречу с премьером страны - первой экономики мира.Журналист Юрий Васильев:Сыграть Китаю "до-ре-ми-до-ре-до" на рояле в обычном стиле. И одновременно стряхнуть с Байдена его обычный кокон деменции, потому что от выделенного п/ж придет в удивленный разум любой, даже самый тяжёлый из скорбных умом.Это надо было суметь. Жаль, нельзя будет повторить на сцене КВН. Но мы будем помнить.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, китай, переговоры, си цзиньпин