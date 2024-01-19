Русофоб Баратов отправлен в СИЗО - 19.01.2024 Украина.ру
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Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
Русофоб Баратов отправлен в СИЗО - 19.01.2024 Украина.ру
Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
Руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщили 19 января в пресс-службе Следственного комитета
2024-01-19T16:53
2024-01-19T16:53
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В ходе допроса Баратов свою вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.17 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных и вовсе называл "петухами".В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты."Таким образом, ситуация приобретает магический поворот: ведь тогда получается, что его страницы в соцсетях взломаны уже четыре года. Они активно ведутся, и на них периодически появляется критика русского мира - русофоб одобряет публикации с оскорблениями православия и духовенства, президента РФ и русской культуры", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.Помимо активной жизни в соцсетях, Баратов продвигает свою повестку и на телевидении. Так, накануне он дал интервью, в котором заявил, что узбеков раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.Также Баратов сказал, что у него есть российский паспорт, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.На посты Баратова обратил внимание священник Русской Православной Церкви отец Павел (Островский). Он проанализировал ленту аккаунта Баратова в соцсети и пришел к выводу: мужчина оскорбляет полицейских, патриарха Московского и Всея Руси. Скриншоты-подтверждения он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, "некоторые пакости можно устранить только с помощью огласки"."Я совсем не против трудовых мигрантов и каких-либо национальностей, но я точно против оскорблений моей страны, моего священноначалия и полиции, которая блюдет порядок. Именно безнаказанность провоцирует еще большее хамство и вседозволенность. С этим нужно бороться", - прокомментировал отец Павел.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Новости, Россия, Москва, узбеки, СИЗО, СК РФ

Русофоб Баратов отправлен в СИЗО

16:53 19.01.2024
 
© Столичный СК/Telegram
© Столичный СК/Telegram
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Руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщили 19 января в пресс-службе Следственного комитета
"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ходе допроса Баратов свою вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.
17 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.
По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных и вовсе называл "петухами".
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.
После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.
"Таким образом, ситуация приобретает магический поворот: ведь тогда получается, что его страницы в соцсетях взломаны уже четыре года. Они активно ведутся, и на них периодически появляется критика русского мира - русофоб одобряет публикации с оскорблениями православия и духовенства, президента РФ и русской культуры", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.
Помимо активной жизни в соцсетях, Баратов продвигает свою повестку и на телевидении. Так, накануне он дал интервью, в котором заявил, что узбеков раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.
Также Баратов сказал, что у него есть российский паспорт, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.
На посты Баратова обратил внимание священник Русской Православной Церкви отец Павел (Островский). Он проанализировал ленту аккаунта Баратова в соцсети и пришел к выводу: мужчина оскорбляет полицейских, патриарха Московского и Всея Руси. Скриншоты-подтверждения он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, "некоторые пакости можно устранить только с помощью огласки".
"Я совсем не против трудовых мигрантов и каких-либо национальностей, но я точно против оскорблений моей страны, моего священноначалия и полиции, которая блюдет порядок. Именно безнаказанность провоцирует еще большее хамство и вседозволенность. С этим нужно бороться", - прокомментировал отец Павел.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Вчера, 14:39
"Узбеки Москвы" открестились от русофоба БаратоваТелеграм-канал "Узбеки Москвы" заявил, что руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не имеет отношения к узбекской диаспоре
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
16:53Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
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