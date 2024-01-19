https://ukraina.ru/20240119/1052792286.html
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии - 19.01.2024 Украина.ру
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа
2024-01-19T15:43
2024-01-19T15:43
2024-01-19T15:43
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санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
суд
прокуратура
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"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20231115/1051058920.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, суд, прокуратура
Новости, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Суд, Прокуратура
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.
Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.
Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.