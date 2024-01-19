Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии - 19.01.2024 Украина.ру
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Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии - 19.01.2024 Украина.ру
Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа
2024-01-19T15:43
2024-01-19T15:43
новости
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санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
суд
прокуратура
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"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, москва, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, суд, прокуратура
Новости, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Суд, Прокуратура

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет колонии

15:43 19.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Избрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, 28 лет лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа
"Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.
Она подчеркнула, что версия злоумышленницы о том, что ей не было известно о находящейся в статуэтке взрывчатке, на нашла подтверждения.
Соучастника Треповой - Дмитрия Касинцева, которого обвиняют в ее укрывательстве после теракта, прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Военкор погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*-Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Избрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября 2023, 18:24
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде
 
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Заголовок открываемого материала
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17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
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16:00Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
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