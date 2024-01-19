https://ukraina.ru/20240119/1052791678.html

"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и Писториуса

"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и Писториуса - 19.01.2024 Украина.ру

"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и Писториуса

Ни главы немецкого Бундесвера Бориса Писториуса, ни канцлера ФРГ Олафа Шольца не будет у власти через пять-восемь лет, заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале

2024-01-19T15:38

2024-01-19T15:38

2024-01-19T15:38

новости

россия

алексей пушков

борис писториус

олаф шольц

нато

конфликт

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Глава немецкого Бундесвера Борис Писториус привел слова неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет, сообщили журналисты немецкого издания Die Welt"Надеюсь что они попадут не на Канары а на нары", "НАТО была уверенна, что Россия никак не ответит на расширение, но кто-то ошибся", "Испытываю нарастающие сомнения, что НАТО вообще доживёт в экономической блокаде его участников до тех пор", - отреагировали в комментариях.В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов

https://ukraina.ru/20240119/1052780757.html

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новости, россия, алексей пушков, борис писториус, олаф шольц, нато, конфликт