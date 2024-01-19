Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг - 19.01.2024 Украина.ру
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Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг
Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг - 19.01.2024 Украина.ру
Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг раскрыл планы, стоящие за заявлением руководства Молдавии об обучении украинских военных на своей территории, рассказал о растущей угрозе для Приднестровья и о будущем Одесской группировки ВСУ, а также описал путь, по которому может пойти Россия для защиты ПМР
2024-01-19T15:05
2024-01-19T15:05
видео
всу
молдавия
приднестровье
приднестровская молдавская республика
обучение
армия
полигон
украина
россия
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00:24 – Планы Молдавии по обучению ВСУ;04:36 – Смысл заявлений руководства Молдавии;08:10 – Склад оружия в Колбасне;10:08 – О захвате Приднестровья после продвижения РФ;18:44 – Одесская группировка ВСУ и удар по ней; 23:03 – Десант в Одессе и пути защиты Приднестровья;28:03 – Идеальная подготовка военной операции.*в ролике упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ
молдавия
приднестровье
приднестровская молдавская республика
армия
украина
россия
колбасна
румыния
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видео, всу, молдавия, приднестровье, приднестровская молдавская республика, обучение, армия, полигон, украина, россия, сво, спецоперация, владимир путин, владимир зеленский, санду, колбасна, оружие, румыния, ес, референдум, одесса, мобилизация, газ, российский газ, военные учения, учения, европа, франция, выборы, президент, вкс, николаев, днепропетровск, днепр, харьков, десант, операция, видео
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Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг

15:05 19.01.2024
 
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг раскрыл планы, стоящие за заявлением руководства Молдавии об обучении украинских военных на своей территории, рассказал о растущей угрозе для Приднестровья и о будущем Одесской группировки ВСУ, а также описал путь, по которому может пойти Россия для защиты ПМР
00:24 – Планы Молдавии по обучению ВСУ;
04:36 – Смысл заявлений руководства Молдавии;
08:10 – Склад оружия в Колбасне;
10:08 – О захвате Приднестровья после продвижения РФ;
18:44 – Одесская группировка ВСУ и удар по ней;
23:03 – Десант в Одессе и пути защиты Приднестровья;
28:03 – Идеальная подготовка военной операции.

*в ролике упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ
 
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