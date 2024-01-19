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Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг

Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг - 19.01.2024 Украина.ру

Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг раскрыл планы, стоящие за заявлением руководства Молдавии об обучении украинских военных на своей территории, рассказал о растущей угрозе для Приднестровья и о будущем Одесской группировки ВСУ, а также описал путь, по которому может пойти Россия для защиты ПМР

2024-01-19T15:05

2024-01-19T15:05

2024-01-19T15:05

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приднестровье

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00:24 – Планы Молдавии по обучению ВСУ;04:36 – Смысл заявлений руководства Молдавии;08:10 – Склад оружия в Колбасне;10:08 – О захвате Приднестровья после продвижения РФ;18:44 – Одесская группировка ВСУ и удар по ней; 23:03 – Десант в Одессе и пути защиты Приднестровья;28:03 – Идеальная подготовка военной операции.*в ролике упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ

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