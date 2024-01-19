https://ukraina.ru/20240119/1052790609.html

"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube

"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube - 19.01.2024 Украина.ру

"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал блокировку передачи Никиты Михалкова "БесогонТВ" на YouTube, отметив, что "эпоху нельзя заблокировать"

2024-01-19T15:05

2024-01-19T15:05

2024-01-19T15:05

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Сенатор подчеркнул, что режиссёр Никита Михалков и его передача "Бесогон" - это действительно эпоха на российском ТВ и в интернете. По мнению Пушкова, закрыли канал Михалкова не из-за "дискриминационных высказываний" - это лицемерная либеральная чушь. Его закрыли из-за правды о Западе и его политике - правды, которую там давно заменили на квази-религиозные догматы"."На Западе давно нельзя назвать черное черным, оценить BLM ( Black lives matter. - Ред.) как антибелое расисткое движение. А придуманные бесчисленные гендеры назвать именно так, как они того заслуживают, то есть символы разложения", - подчеркнул Пушков.Также на Западе нельзя выступать против уродования детей через навязанную им смену пола. Но критика всего этого - это не дискриминационные суждения, а части недопустимой для нынешнего Запада правды о его деградации, пояснил Пушков.Сенатор напомнил, что его аналитическая программа "Постскриптум" год назад столкнулась с похожими действиями. "Ее начали блокировать, а потом закрыли на Ютюбе за "нарушение правил" неведомого сообщества, состоящего из четырех-пяти инквизиторов либеральной религии", считает Пушков. Он назвал это "сообщество" - "кучкой идеологизированных фриков, определяющих доктрину платформы".Американский предприниматель Илон Маск "выгнал эту публику в мгновение ока из "Твиттера", и сразу стало ясно, что никакого "сообщества" с его псевдо-правилами не существует".Пушков добавил, что YouTube играет в рискованную игру, блокируя неугодные ему российские ресурсы. Это акты информационной войны, таких актов уже больше 60-ти, отметил он."В Китае Ютюба давно нет. В России есть. Пока есть. Но надолго ли?" - резюмировал он.Канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на видеохостинге YouTube был заблокирован. При переходе на страницу канала появляется сообщение, что данная страница недоступна. А найти канал Михалкова в поисковой строке не получается.В июле Канада ввела антироссийские санкции против ООО "Бесогон". Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров.

https://ukraina.ru/20231021/1050296291.html

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новости, россия, алексей пушков, никита михалков, youtube, блокировка