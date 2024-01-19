"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube - 19.01.2024 Украина.ру
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"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube
"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube - 19.01.2024 Украина.ру
"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал блокировку передачи Никиты Михалкова "БесогонТВ" на YouTube, отметив, что "эпоху нельзя заблокировать"
2024-01-19T15:05
2024-01-19T15:05
новости
россия
алексей пушков
никита михалков
youtube
блокировка
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Сенатор подчеркнул, что режиссёр Никита Михалков и его передача "Бесогон" - это действительно эпоха на российском ТВ и в интернете. По мнению Пушкова, закрыли канал Михалкова не из-за "дискриминационных высказываний" - это лицемерная либеральная чушь. Его закрыли из-за правды о Западе и его политике - правды, которую там давно заменили на квази-религиозные догматы"."На Западе давно нельзя назвать черное черным, оценить BLM ( Black lives matter. - Ред.) как антибелое расисткое движение. А придуманные бесчисленные гендеры назвать именно так, как они того заслуживают, то есть символы разложения", - подчеркнул Пушков.Также на Западе нельзя выступать против уродования детей через навязанную им смену пола. Но критика всего этого - это не дискриминационные суждения, а части недопустимой для нынешнего Запада правды о его деградации, пояснил Пушков.Сенатор напомнил, что его аналитическая программа "Постскриптум" год назад столкнулась с похожими действиями. "Ее начали блокировать, а потом закрыли на Ютюбе за "нарушение правил" неведомого сообщества, состоящего из четырех-пяти инквизиторов либеральной религии", считает Пушков. Он назвал это "сообщество" - "кучкой идеологизированных фриков, определяющих доктрину платформы".Американский предприниматель Илон Маск "выгнал эту публику в мгновение ока из "Твиттера", и сразу стало ясно, что никакого "сообщества" с его псевдо-правилами не существует".Пушков добавил, что YouTube играет в рискованную игру, блокируя неугодные ему российские ресурсы. Это акты информационной войны, таких актов уже больше 60-ти, отметил он."В Китае Ютюба давно нет. В России есть. Пока есть. Но надолго ли?" - резюмировал он.Канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на видеохостинге YouTube был заблокирован. При переходе на страницу канала появляется сообщение, что данная страница недоступна. А найти канал Михалкова в поисковой строке не получается.В июле Канада ввела антироссийские санкции против ООО "Бесогон". Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров.
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новости, россия, алексей пушков, никита михалков, youtube, блокировка
Новости, Россия, Алексей Пушков, Никита Михалков, Youtube, блокировка

"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube

15:05 19.01.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкИнтервью Никиты Михалкова
Интервью Никиты Михалкова - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал блокировку передачи Никиты Михалкова "БесогонТВ" на YouTube, отметив, что "эпоху нельзя заблокировать"

"Youtube заблокировал "Бесогон" Никиты Михалкова. Кто-то поспешил написать, что, мол, закончилась его эпоха. Однако эпоху нельзя заблокировать. Тут Ютюб бессилен. Эпоха найдет дорогу к зрителю", - написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что режиссёр Никита Михалков и его передача "Бесогон" - это действительно эпоха на российском ТВ и в интернете.
По мнению Пушкова, закрыли канал Михалкова не из-за "дискриминационных высказываний" - это лицемерная либеральная чушь. Его закрыли из-за правды о Западе и его политике - правды, которую там давно заменили на квази-религиозные догматы".
"На Западе давно нельзя назвать черное черным, оценить BLM ( Black lives matter. - Ред.) как антибелое расисткое движение. А придуманные бесчисленные гендеры назвать именно так, как они того заслуживают, то есть символы разложения", - подчеркнул Пушков.
Также на Западе нельзя выступать против уродования детей через навязанную им смену пола. Но критика всего этого - это не дискриминационные суждения, а части недопустимой для нынешнего Запада правды о его деградации, пояснил Пушков.
Сенатор напомнил, что его аналитическая программа "Постскриптум" год назад столкнулась с похожими действиями. "Ее начали блокировать, а потом закрыли на Ютюбе за "нарушение правил" неведомого сообщества, состоящего из четырех-пяти инквизиторов либеральной религии", считает Пушков. Он назвал это "сообщество" - "кучкой идеологизированных фриков, определяющих доктрину платформы".
Американский предприниматель Илон Маск "выгнал эту публику в мгновение ока из "Твиттера", и сразу стало ясно, что никакого "сообщества" с его псевдо-правилами не существует".
Пушков добавил, что YouTube играет в рискованную игру, блокируя неугодные ему российские ресурсы. Это акты информационной войны, таких актов уже больше 60-ти, отметил он.
"В Китае Ютюба давно нет. В России есть. Пока есть. Но надолго ли?" - резюмировал он.
Канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на видеохостинге YouTube был заблокирован. При переходе на страницу канала появляется сообщение, что данная страница недоступна. А найти канал Михалкова в поисковой строке не получается.
В июле Канада ввела антироссийские санкции против ООО "Бесогон". Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров.
Вручение премии Событие года журнала The Hollywood Reporter - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября 2023, 08:00История
Харьковские корни Никиты Михалкова. Семейная история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских Всем памятна роль Никиты Михалкова, родившегося 21 октября 1945 года, в фильме "Вокзал для двоих", где его партнершей стала самая знаменитая харьковчанка Советского Союза Людмила Гурченко. А ведь и у него самого есть харьковские корни. Здесь создал семью его прадед и вырос его дед
 
НовостиРоссияАлексей ПушковНикита МихалковYoutubeблокировка
 
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Заголовок открываемого материала
15:07"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна
15:05"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube
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