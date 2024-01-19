https://ukraina.ru/20240119/1052789907.html

"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна

"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна - 19.01.2024 Украина.ру

"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января в общении с журналистами ответил на вопросы, как в Кремле относятся к тому, что Украина пытается установить новые маршруты для поставок зерна, и ведутся ли разговоры о новой зерновой сделке

2024-01-19T15:07

2024-01-19T15:07

2024-01-19T15:07

зерновая сделка

новости

дмитрий песков

кремль

опасность

россия

украина

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"Нет, этих разговоров больше не ведется, нету никаких оснований, наверное, для возобновления этих разговоров. Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим. Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков", - сказал Песков.Он добавил, что это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев.Посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет "определенные переговоры" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата, его слова приводило агентство Рейтер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

https://ukraina.ru/20231209/1051884122.html

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зерновая сделка, новости, дмитрий песков, кремль, опасность, россия, украина