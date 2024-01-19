https://ukraina.ru/20240119/1052788896.html

Гибралтар на прицеле. Смогут ли арабские борцы с США упразднить торговлю в Средиземноморье

Гибралтар на прицеле. Смогут ли арабские борцы с США упразднить торговлю в Средиземноморье - 19.01.2024 Украина.ру

Гибралтар на прицеле. Смогут ли арабские борцы с США упразднить торговлю в Средиземноморье

Член политбюро хуситского движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити фактически подписал себе смертный приговор, когда вчера, по сути, объявил войну США, заявив о поддержке двух главных американских врагов — России и Китая

2024-01-19T15:33

2024-01-19T15:33

2024-01-19T17:49

эксклюзив

хуситы

сша

ближний восток

африка

иран

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По словам аль-Бахити, Йемен придает большое значение свободе судоходства в Красном море. И потому хуситы готовы обеспечить безопасность судам России и Китая в Красном море, которым ничего не угрожает при проходе через акваторию Красного моря. «Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает», — сказал он.Более того, представитель хуситов пообещал, что они даже готовы обеспечивать безопасность судам этих стран. Но только не судам, связанным с Израилем и стоящим за его спиной коллективным Западом (США, Великобритания и прочие).Понятно, что для США слова высокопоставленного хусита — это комплексный вызов: геополитический, экономический и даже военный. По всему миру США сейчас заняты тем, что лихорадочно, но системно ищут пути, как победить или хотя бы сдержать Россию и Китай, не допустив их стратегического сближения. А тут на тебе: «люди в сандалиях и с кривыми кинжалами» уже стреляют ракетами по американским кораблям любого профиля и назначения и грозятся топить все, что держится на воде под звездно-полосатым. Не говоря уже об Израиле — его хуситы собираются мочить до тех пор, пока он не прекратит войну с ХАМАСом в сектора Газа.Блокада же Красного моря хуситами уже несет страшные убытки всем, кто использовал тамошние торговые пути и Суэцкий канал.И это притом что, как отмечают все обозреватели, США, по сути, ведут войну на два фронта: с хуситскими группировками в Йемене и с движением ХАМАС в секторе Газа. В довершение к этому в ближайшей перспективе может открыться еще и третий — с Ливаном, где базируется «Хезболла», и прямо сейчас складывается достаточно широкий антиизраильский, а значит, и антиамериканский фронт.Возможен и четвертый — с Ираном всеми созданными им прокси-структурами, которые выступают против американской гегемонии в мире. Или, по крайней мере, за уход США с Ближнего Востока вообще. Политолог-востоковед, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров по этому поводу сказал журналистам «Парламентской газеты»: «А через Ливан — с Ираном, который по версии и Израиля, и самих США, и их союзников стоит за всеми событиями, происходящими на Ближнем Востоке. Так что совокупный конфликт расширяется, охватывает все больше и больше стран и территорий. Я, к примеру, не исключаю в ближайшие месяцы каких-либо событий в Западной Сахаре, где базируется так называемый фронт ПОЛИСАРИО — Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, — также негласно поддерживающий Иран».И это полностью коррелирует со словами бригадного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Нагди, которые еще 23 декабря прошлого года пригрозил коллективному Западу вообще и США в частности: «В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками (в секторе Газа. — Авт.), они увидят зарождение новой силы сопротивления и закрытия водных путей, которые все еще им доступны.Вчера Персидский залив и Ормузский пролив были для них кошмаром, сегодня — Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей».Тогда все посмеялись над этими словами, как над возможностями «слаборазвитых» хуситов-«людей в сандалиях»: дескать, где Иран, а где Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море и Атлантический океан и являющийся важней торговым каналом мира. Тем более что Гибралтарский пролив защищает мощная военно-морская база Великобритании.А зря, между прочим, отнеслись к этим словам легкомысленно и легковерно. Во-первых, выход в Средиземное море имеет уже упомянутое движение «Хезболла», дислоцированное в Ливане. К нему может запросто присоединится поддерживаемое Ираном проправительственное ополчение в Сирии.А что вытворяют с мировой торговлей хуситы, и говорить не приходится. В связи с угрозой атак, несколько крупнейших судоходных компаний, включая BP и Equinor, все японские судоходные кампании, швейцарскую Mediterranean Shipping, датскую Moeller-Maеrsk, немецкую Hapag-Lloyd, французскую CMA GGM, решили приостановить перевозки через Красное море.И это при том, что за всеми ими, напоминаю, многие видят направляющую руку Ирана и отлично вышколенной им уже действующей самостоятельно «Хезболлы». Американская газета The Wall Street Journal давно признала и написала признание одного из своих анонимных собеседников: «У хуситов нет радиолокационной технологии, позволяющей нацеливаться на суда. Им нужна помощь Ирана, без нее ракеты просто упадут в воду». По информации газеты, хуситы получают от иранских военизированных формирований не только разведданные, но и оружие — беспилотники и ракеты.Во-вторых, — и это главное! — Гибралтар не так уж и недостижим для Ирана или его прокси «Хезболлы», потому что технический прогресс стал достоянием и многочисленных террористических и полутеррористических организаций, движений и групп не только Ближнего Востока, но и стран Магриба (Северной Африки), где, собственно, пролив и обретается, и функционирует.Упомянутый Багдасаровым и созданный еще в 1973 году фронт ПОЛИСАРИО — очень подходящий кандидат на масштабные антиамериканские выступления любой сложности и оголтелости. Потому что он ведет борьбу за независимость и признание последней бывшей испанской, а сегодня практически марокканской колонии в Африке — Западной Сахары. А противостоит ему в этом деле Королевство Марокко, опирающееся на поддержку США.В итоге Западная Сахара разделена сегодня на марокканскую часть и так называемую свободную зону, где существует полупризнанная Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). И если официально проамериканское Марокко выступает против независимости САДР, то граничащий с нею Алжир — поддерживает. И это крайне важно.У самого фронта ПОЛИСАРИО, по оценкам специалистов, имеется под рукой 15–20 тысяч собственной хорошо обученной и экипированной более-менее современным оружием армии. А если к ним прибавить боевиков-террористов, которые добровольно пойдут на войну с Западом в обмен на обещания признания родины, то эмиссарам Ирана и «Хезболлы» есть где разгуляться, вербуя желающих «закрыть Гибралтар». Теми же новейшими ракетами, которые могут предать добровольцам либо из Ирана, либо от «Хезболлы», либо от хуситов, которые очень хорошо с ними обращаются и наладили собственное производство.Именно в лагерях беженцев в Алжире находятся тысяч сто беженцев из САДР, которым из-за нищеты и безысходности в непризнанной стране там нечего делать. Специалисты отмечают, что выросли целые поколения сахарцев, не видевших земли предков и лишенных возможности проживания на своей исторической родине. Сахарская молодежь вынуждена получать образование в вузах Алжира, Кубы и Испании. Тем более что фронт ПОЛИСАРИО традиционно поддерживают, кроме Алжира, Ливия и Куба.А в прокси-войне с Западом что главное? Правильно — деньги, советники, инструкторы и вдохновляющая идея, за которую люди и будут готовы воевать и умирать. А это все есть у противников США, Запада и их политики, покуда они, собственно, и существуют.Да, официально Марокко поддерживается США и не замечен в яростном антиамериканизме. И королевство действительно территориально отделят САДР фронт ПОЛИСАРИО от непосредственно Гибралтарского залива. Но что для современных ракет эти несколько сот километров?А второй момент заключается в том, что во странах Магриба (кроме САДР и Мавритании, это еще и Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) существуют отделения мировых исламистских и крайне антизападных террористических организаций.Например, в том же Марокко остались спящими ячейки как бы разгромленной и прекратившей существование Марокканской исламской боевой группы, с момента создания в 1998 году известной как GICM (Группа исламских боевиков Марокко). Ее целью было и остается установление исламского правительства в Марокко, а значит, если США этому мешают, то мочить нужно и американцев, и британцев. В том же Гибралтаре.Только перечисление и краткий анализ программных целей всех, кто при соответствующем финансировании и подготовке готов на джихад против США и всего Запада, может занять несколько часов. Достаточно вспомнить, например, «Аль-Каиду на землях Исламского Магриба», как бы уже самостоятельный филиал «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ), целью которой является создание в Алжире исламского государства. Сейчас эти «алькаидовцы»* задействованы и интегрированы во все повстанческие и террористические движения региона.Вот вчитайтесь в эти названия: «Аль-Мурабитун», «Джамаат Наср аль-Ислам», «Бригада Укбы ибн Нафи», «Ансару», «Ансар Дайн», собственно «Аль Каида»*, Движение за единство и джихад в Западной Африке, «Ансар аш-Шариа», ИГИЛ*, «Боко Харам», «Братья-мусульмане»*, «Ан-Нусра»* и великое множество других групп и группок.Все эти структуры часто пересекаются друг с другом и даже борются между собой за влияние, деньги, из-за разных религиозных (например, сунниты — шииты) или политических установок. Но когда появится общий враг, все они вполне могут и объединить свои усилия. Не объединиться, но оказывать необходимую помощь, чтобы закупорить-таки то же гибралтарское горлышко. Не зря же иранский генерал Накди говорил не только о возможности закрытия водных путей, но и о «рождении новых соединений». Что он имел в виду, может стать понятно уже в ближайшее время.Кстати, угроза иранского генерала уже возымела свое действие. Уже давно испанская газета Mundo со ссылкой на источники в министерстве обороны Испании сообщила, что Испания сняла вето на участие Европейского союза в многонациональной операции «Страж процветания», возглавляемой США, по защите коммерческих судов от нападений хуситов в Красном море. Ранее, как сообщала другая газета Confidencial, Испания заблокировала участие Евросоюза в данной операции. А теперь, по данным журналистов, Мадрид принял такое решение как раз после того, как Иран начал угрожать заблокировать Средиземное море и Гибралтарский пролив.И хотя сама Испания благоразумно заявила, что принимать участие в операции США и союзников не будет (от греха подальше, Гибралтар — это у ее границ), ее поведение — уперждающе-предупреждающее — говорит о многом.* Организации запрещены в РФ.

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эксклюзив, хуситы, сша, ближний восток, африка, иран