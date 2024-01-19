https://ukraina.ru/20240119/1052788416.html

Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков

Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков - 19.01.2024 Украина.ру

Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет множество иностранных наемников и это подтверждается, заявил на брифинге 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-01-19T14:37

2024-01-19T14:37

2024-01-19T14:37

иностранные наемники

франция

кремль

дмитрий песков

новости

украина

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"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что после уничтожения французских наемников в Харькове предложений о переговорах на высшем уровне не было.На днях в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено (уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения).Во французском МИД в ответ заверили, что в боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции.В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.Главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказала, что в ВСУ вообще остались только французы, приехавшие воевать "как на сафари", большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в запрещенных в РФ террористических организациях.

https://ukraina.ru/20240111/1052629456.html

франция

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иностранные наемники, франция, кремль, дмитрий песков, новости, украина