Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков
На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет множество иностранных наемников и это подтверждается, заявил на брифинге 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что после уничтожения французских наемников в Харькове предложений о переговорах на высшем уровне не было.
"Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было", - указал Песков.
На днях в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено (уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения).
Во французском МИД в ответ заверили, что в боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции.
В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.
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Главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказала, что в ВСУ вообще остались только французы, приехавшие воевать "как на сафари", большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в запрещенных в РФ террористических организациях.
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