В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям - 19.01.2024 Украина.ру
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В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям
В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям - 19.01.2024 Украина.ру
В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям
Пресс-служба посольства России в Германии 19 января опубликовала официальный комментарий об осквернении советских воинских захоронений в нескольких регионах страны
2024-01-19T13:47
2024-01-19T13:47
новости
германия
посольство
мемориал
советский народ
вандализм
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"Вынуждены с сожалением констатировать продолжающиеся случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ. С 2022 г. зафиксировано более 30-ти подобных инцидентов. В первые дни 2024 г. уже произошло два случая осквернения, причём оба – на советском воинском захоронении в г. Пенцлин (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания)", - сказано в комментарии.Российское диппредставительство призывает власти и правоохранителей ФРГ обеспечить безопасность мемориалов, напоминая, что Германия взяла на себя такие обязательства, подписав в декабре 1992 года двухстороннее межправительственное соглашение об уходе за военными могилами.В августе 2022 года "в варварской и циничной форме" был осквернен советский мемориал в Вернойхене, также сообщает посольство. Нарушителей задержали и привлекли к ответственности.Накануне скандал вокруг мемориала разгорелся в Дрездене. С площади Старого рынка убрали памятную надпись о жертвах бомбардировок города союзниками в феврале 1945 года. Мэр Дрездена Дирк Хилберт рассказал, что убрать ее решили еще в 2019 году, а представители оппозиции обвинили его в попытке "переписывания истории".
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новости, германия, посольство, мемориал, советский народ, вандализм
Новости, Германия, посольство, мемориал, советский народ, вандализм

В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям

13:47 19.01.2024
 
© Russische Botschaft in Deutschland/Telegram
© Russische Botschaft in Deutschland/Telegram
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Пресс-служба посольства России в Германии 19 января опубликовала официальный комментарий об осквернении советских воинских захоронений в нескольких регионах страны
"Вынуждены с сожалением констатировать продолжающиеся случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ. С 2022 г. зафиксировано более 30-ти подобных инцидентов. В первые дни 2024 г. уже произошло два случая осквернения, причём оба – на советском воинском захоронении в г. Пенцлин (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания)", - сказано в комментарии.
Российское диппредставительство призывает власти и правоохранителей ФРГ обеспечить безопасность мемориалов, напоминая, что Германия взяла на себя такие обязательства, подписав в декабре 1992 года двухстороннее межправительственное соглашение об уходе за военными могилами.
В августе 2022 года "в варварской и циничной форме" был осквернен советский мемориал в Вернойхене, также сообщает посольство. Нарушителей задержали и привлекли к ответственности.
"Убеждены, что неотвратимость наказания является лучшей защитой мемориалов и захоронений от вандалов", - подчеркивают российские дипломаты.
Накануне скандал вокруг мемориала разгорелся в Дрездене. С площади Старого рынка убрали памятную надпись о жертвах бомбардировок города союзниками в феврале 1945 года. Мэр Дрездена Дирк Хилберт рассказал, что убрать ее решили еще в 2019 году, а представители оппозиции обвинили его в попытке "переписывания истории".
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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