Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР - 19.01.2024 Украина.ру
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Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР
Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР - 19.01.2024 Украина.ру
Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР
Генерального директора одной из ведущих инвесткомпаний Украины Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщили пресс-службы Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины
2024-01-19T13:38
2024-01-19T13:38
новости
задержание
украина
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граница
гбр
инвестиции
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Вместе с бизнесменом на пункте пропуска "Медика — Шегини" был задержан его брат Юрий Мазепа, дело связано с "земельными махинациями" в Киевской области."Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)", — рассказал источник издания.Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.В инвесткомпании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности. В прошлом году обыски проходили у партнеров Мазепы.Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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новости, задержание, украина, польша, граница, гбр, инвестиции
Новости, задержание, Украина, Польша, граница, ГБР, инвестиции

Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР

13:38 19.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Генерального директора одной из ведущих инвесткомпаний Украины Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщили пресс-службы Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины
Вместе с бизнесменом на пункте пропуска "Медика — Шегини" был задержан его брат Юрий Мазепа, дело связано с "земельными махинациями" в Киевской области.

"Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)", — рассказал источник издания.
Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

В инвесткомпании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
В прошлом году обыски проходили у партнеров Мазепы.

Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
10 цех завода Ленинская кузня Кузница на Рыбальском - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Суд отказался снять арест с недвижимости «Кузни на Рыбальском»Апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева об аресте недвижимости и акций завода «Кузня на Рыбальском», кипрской компании Ewins Limited и «Строй-Реновация». Об этом 22 октября пишет Finbalance
 
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