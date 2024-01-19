Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР
Генерального директора одной из ведущих инвесткомпаний Украины Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщили пресс-службы Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины
Вместе с бизнесменом на пункте пропуска "Медика — Шегини" был задержан его брат Юрий Мазепа, дело связано с "земельными махинациями" в Киевской области.
"Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)", — рассказал источник издания.
"Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)", — рассказал источник издания.
Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.
В инвесткомпании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
В инвесткомпании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.
В прошлом году обыски проходили у партнеров Мазепы.
Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
22 октября 2020, 12:43Суд отказался снять арест с недвижимости «Кузни на Рыбальском»Апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева об аресте недвижимости и акций завода «Кузня на Рыбальском», кипрской компании Ewins Limited и «Строй-Реновация». Об этом 22 октября пишет Finbalance