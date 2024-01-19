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Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР

Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР - 19.01.2024 Украина.ру

Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР

Генерального директора одной из ведущих инвесткомпаний Украины Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщили пресс-службы Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины

2024-01-19T13:38

2024-01-19T13:38

2024-01-19T13:38

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Вместе с бизнесменом на пункте пропуска "Медика — Шегини" был задержан его брат Юрий Мазепа, дело связано с "земельными махинациями" в Киевской области."Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)", — рассказал источник издания.Следователи ГБР уточнили, что речь идет о получении права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.В инвесткомпании Concorde Capital прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности. В прошлом году обыски проходили у партнеров Мазепы.Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

https://ukraina.ru/20201022/1029354590.html

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новости, задержание, украина, польша, граница, гбр, инвестиции