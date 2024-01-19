https://ukraina.ru/20240119/1052784577.html

Гибель наемников, задержание Мазепы, переход ВСУ к обороне. Главное на Украине на 13.00

Гибель наемников, задержание Мазепы, переход ВСУ к обороне. Главное на Украине на 13.00 - 19.01.2024 Украина.ру

Гибель наемников, задержание Мазепы, переход ВСУ к обороне. Главное на Украине на 13.00

Боевые действия в зоне СВО продолжаются. Как сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ, на Донецком направлении экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника

2024-01-19T13:15

2024-01-19T13:15

2024-01-19T13:36

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На Южно-Донецкоми направлении расчёты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Восток" уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ. Сообщается, что эти расчеты несут круглосуточное дежурство вблизи линии боевого соприкосновения, на счету зенитчиков сотни сбитых воздушных целей противника.В то же время Генштаб ВСУ сообщает о десятках отбитых атак ВС РФ на разных направлениях. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что российские войска "практически захватили Веселое" под Северском. Однако, как отмечает издание Страна.ua, украинские власти этого не подтверждали.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 19 января сообщил в телеграм-канале сообщил, что Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на объектах критической инфраструктуры.ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщает в пятницу, что в результате обстрела Куйбышевского района города ранена мирная жительница, повреждены пять жилых домов. Всего по городу было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Зафиксированы инциденты на российской территории. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил 19 января, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника самолетного типа произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные расчеты.ВСУ: от наступления к оборонеКиевский режим переходит от попыток наступления к обороне. Как пишет Financial Timesсо ссылкой на свой источник, после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии".FT отмечает, что главный фактор, который может определить судьбу Украины, это неопределенность в вопросе военной помощи Запада.Ранее Владимир Зеленский на сессии Всемирного экономического форума в Давосе выступил против заморозки конфликта выступил против заморозки конфликта и призвал Запад продолжить поддержку Украины. Он пообещал, что этот год будет "поворотным" и даст ответ на вопрос, когда закончатся боевые действия.На пресс-конференции в Давосе (видеозапись обнародовал офис президента Украины на своем ютуб-канале) Зеленский пожаловался, что ВСУ не хватает дронов и снарядов. Он также признал в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для того, чтобы Украине можно было выдержать войну с российской армией.Киевскому режиму для продолжения боевых действий не хватает не только оружия, но и людей. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 383 тысячи человек убитыми и ранеными. При этом только с начала контрнаступления украинские подразделения потеряли 159 тысяч человек.Гибель наемниковВ связи с ликвидацией в ходе СВО французских наемников Москва напоминает Парижу, что наемничество запрещено законом. Напомнил об этом спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооружёнными Силами РФ иностранных боевиков в Харькове."Более 60 воюющих на стороне ВСУ наёмников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции.Но во Франции наёмничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной Думы обратились к Национальному собранию Французской Республики.Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину.В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине", - написал Володин.Расследование продолжаетсяРанее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что СК расследует уголовные дела против почти 600 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева.Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими силовиками против мирного населения и российских военнослужащих. Ему доложили о работе по сбору доказательств и установлению лиц, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества."Наряду с этим в рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств. Всего же в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. Большинство из них - это представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.Не останутся безнаказанными и действия представителей киевского режима. Сообщается, что следствие "продолжает анализировать события начиная с 2014 года, выясняя, кто отдавал приказы о совершении преступных действий против жителей Донбасса"."На основании полученных сведений заочно предъявлено обвинение еще ряду бывших членов Совета национальной безопасности Украины: Александру Шлапаку, занимавшему ранее должность министра финансов Украины, и Степану Кубиву – бывшему главе Национального банка Украины. Наряду с другими лицами они принимали решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе и согласно распределению преступных ролей, обеспечивали ее финансирование за счет средств государственного бюджета. Эти действия привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, ранению и гибели более 900 человек. Принимаются меры к розыску и аресту этих лиц", - сообщили в пресс-службе СК России. Задержали МазепуНа границе Украины задержан один из самых известных украинских инвестбанкиров, основатель и руководитель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным этих источников, банкир проходит по делу о земельных махинациях в Вышгородском районе Киевской области.В компании в пятницу подтвердили информацию о задержании Мазепы на пропускном пункте Шенгин и сообщили об обысках у сотрудников. Как сообщает украинское издание Корреспондент.net. со ссылкой на Государственном бюро расследований (ГБР), бизнесмена подозревают в организации схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.В ГБР сообщают в пятницу, что в разных регионах Украины задержаны и другие участники "преступной организации". По данным ГБР, в этой организации два десятка фигурантов, среди них "известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья".

https://ukraina.ru/20240119/1052779700.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, сво, украина, россия, запад, военная помощь, потери всу, политика, экономика